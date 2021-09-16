https://ria.ru/20210916/rozygrysh-1750316136.html

Участникам онлайн-голосования в Москве рассказали о розыгрыше призов

Участникам онлайн-голосования в Москве рассказали о розыгрыше призов - РИА Новости, 16.09.2021

Участникам онлайн-голосования в Москве рассказали о розыгрыше призов

Для участия в розыгрыше квартир и машин участники онлайн-голосования в Москве должны активировать свой код и получить бюллетень, SMS с кодом они должны получить РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T13:03

2021-09-16T13:03

2021-09-16T13:03

выборы в государственную думу

общество

москва

алексей венедиктов (журналист)

цик рф

московская торгово-промышленная палата

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Для участия в розыгрыше квартир и машин участники онлайн-голосования в Москве должны активировать свой код и получить бюллетень, SMS с кодом они должны получить уже в четверг, сообщил вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Мохте в ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами.Он напомнил, что среди всех участников онлайн-голосования в Москве будет разыгрываться 21 однокомнатная квартира в Москве, также 100 машин и денежные призы - сертификаты номиналом 10, 25, 50 и 100 тысяч рублей.Мохте отметил, что для того, чтобы участвовать в розыгрыше, необходимо не просто зарегистрироваться на электронное голосование, а принять в нем участие - получить бюллетень.По его словам, свой уникальный код нужно будет обязательно активировать на сайте программы "Миллион призов" ag-vmeste.ru."В первый день будут разыграны 10 квартир, во второй - 5, в воскресенье - 6 . По машинам в первый день 50, и по 25 в следующие 2 дня", - добавил Мохте.Как ранее сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов, после всех проверок число онлайн-избирателей в Москве составляет 2 миллиона 14 тысяч 765 человек.

https://ria.ru/20210916/golosovanie-1750311774.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, алексей венедиктов (журналист), цик рф, московская торгово-промышленная палата