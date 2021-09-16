Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210916/rozygrysh-1750316136.html
Участникам онлайн-голосования в Москве рассказали о розыгрыше призов
Участникам онлайн-голосования в Москве рассказали о розыгрыше призов - РИА Новости, 16.09.2021
Участникам онлайн-голосования в Москве рассказали о розыгрыше призов
Для участия в розыгрыше квартир и машин участники онлайн-голосования в Москве должны активировать свой код и получить бюллетень, SMS с кодом они должны получить РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T13:03
2021-09-16T13:03
выборы в государственную думу
общество
москва
алексей венедиктов (журналист)
цик рф
московская торгово-промышленная палата
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745907790_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_f42b90a3ccfbdb87ac200c3c6e06f465.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Для участия в розыгрыше квартир и машин участники онлайн-голосования в Москве должны активировать свой код и получить бюллетень, SMS с кодом они должны получить уже в четверг, сообщил вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Мохте в ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами.Он напомнил, что среди всех участников онлайн-голосования в Москве будет разыгрываться 21 однокомнатная квартира в Москве, также 100 машин и денежные призы - сертификаты номиналом 10, 25, 50 и 100 тысяч рублей.Мохте отметил, что для того, чтобы участвовать в розыгрыше, необходимо не просто зарегистрироваться на электронное голосование, а принять в нем участие - получить бюллетень.По его словам, свой уникальный код нужно будет обязательно активировать на сайте программы "Миллион призов" ag-vmeste.ru."В первый день будут разыграны 10 квартир, во второй - 5, в воскресенье - 6 . По машинам в первый день 50, и по 25 в следующие 2 дня", - добавил Мохте.Как ранее сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов, после всех проверок число онлайн-избирателей в Москве составляет 2 миллиона 14 тысяч 765 человек.
https://ria.ru/20210916/golosovanie-1750311774.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745907790_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_abf1abc662ada5444f330402bdc290aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, москва, алексей венедиктов (журналист), цик рф, московская торгово-промышленная палата
13:03 16.09.2021
 
Участникам онлайн-голосования в Москве рассказали о розыгрыше призов

Участники онлайн-голосования в Москве получат SMS с кодом для розыгрыша призов

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЖеребьевка по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы РФ
Жеребьевка по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Для участия в розыгрыше квартир и машин участники онлайн-голосования в Москве должны активировать свой код и получить бюллетень, SMS с кодом они должны получить уже в четверг, сообщил вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Мохте в ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами.
Он напомнил, что среди всех участников онлайн-голосования в Москве будет разыгрываться 21 однокомнатная квартира в Москве, также 100 машин и денежные призы - сертификаты номиналом 10, 25, 50 и 100 тысяч рублей.
Мохте отметил, что для того, чтобы участвовать в розыгрыше, необходимо не просто зарегистрироваться на электронное голосование, а принять в нем участие - получить бюллетень.
"Розыгрыш будет идти три дня. Те, кто проголосуют в первый день 17 сентября до 20.00, будут участниками розыгрыша на следующий день. Проходят они в эфире "Москва 24" в 9 утра. Сегодня все участники должны получить SMS со своим уникальным кодом, который придёт каждому, кто зарегистрировался на электронное голосование", - сказал Мохте.
По его словам, свой уникальный код нужно будет обязательно активировать на сайте программы "Миллион призов" ag-vmeste.ru.
Участники церемония разделения ключей шифрования голосования в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
Вчера, 12:51Выборы в Государственную думу
В ЦИК разделили ключ шифрования для онлайн-голосования
"В первый день будут разыграны 10 квартир, во второй - 5, в воскресенье - 6 . По машинам в первый день 50, и по 25 в следующие 2 дня", - добавил Мохте.
Как ранее сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов, после всех проверок число онлайн-избирателей в Москве составляет 2 миллиона 14 тысяч 765 человек.
 
Выборы в Государственную думуОбществоМоскваАлексей Венедиктов (журналист)ЦИК РФМосковская торгово-промышленная палата
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:03На Урале и в ряде регионов Поволжья открылись избирательные участки
05:57На Чукотке проголосовали свыше 15 процентов избирателей
05:42"Позавидует Януковичу": Савченко выступила с предупреждением для Зеленского
05:38Юрий Трутнев проголосовал на выборах
05:27Губернатор Приморья одним из первых проголосовал на выборах
05:19СМИ: у границы США скопились тысячи граждан Гаити
05:08Губернатор Амурской области проголосовал на выборах
05:04ВКС выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
04:58Приморье получило дополнительные 500 миллионов рублей на ремонт дорог
04:51В Японии произошло извержение вулкана
04:42В национальном парке "Земля леопарда" гималайский медведь попал на видео
04:29США расширят военное присутствие в Австралии
04:21NI рассказал о российском оружии, способном обрушить "шквал огня"
04:16В восьми из десяти регионов Сибири открылись все избирательные участки
04:12"Удар ниже пояса": французов возмутил отказ Австралии от подлодок
04:09Эксперт объяснила, зачем мошенники создают вам кредитную историю
04:02CNN: КНДР расширяет объект по производству обогащенного урана
04:01Рядом с Калининградом при прокладке дороги нашли древнюю настольную игру
03:52В России создадут сверхдальнобойную винтовку под калибр стран НАТО
03:47Историк рассказал, как власти Польши "проспали" крах страны в 1939 году
Лента новостейМолния