Участникам онлайн-голосования в Москве рассказали о розыгрыше призов
Участники онлайн-голосования в Москве получат SMS с кодом для розыгрыша призов
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЖеребьевка по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы РФ
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Для участия в розыгрыше квартир и машин участники онлайн-голосования в Москве должны активировать свой код и получить бюллетень, SMS с кодом они должны получить уже в четверг, сообщил вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Мохте в ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами.
Он напомнил, что среди всех участников онлайн-голосования в Москве будет разыгрываться 21 однокомнатная квартира в Москве, также 100 машин и денежные призы - сертификаты номиналом 10, 25, 50 и 100 тысяч рублей.
Мохте отметил, что для того, чтобы участвовать в розыгрыше, необходимо не просто зарегистрироваться на электронное голосование, а принять в нем участие - получить бюллетень.
"Розыгрыш будет идти три дня. Те, кто проголосуют в первый день 17 сентября до 20.00, будут участниками розыгрыша на следующий день. Проходят они в эфире "Москва 24" в 9 утра. Сегодня все участники должны получить SMS со своим уникальным кодом, который придёт каждому, кто зарегистрировался на электронное голосование", - сказал Мохте.
По его словам, свой уникальный код нужно будет обязательно активировать на сайте программы "Миллион призов" ag-vmeste.ru.
"В первый день будут разыграны 10 квартир, во второй - 5, в воскресенье - 6 . По машинам в первый день 50, и по 25 в следующие 2 дня", - добавил Мохте.
Как ранее сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов, после всех проверок число онлайн-избирателей в Москве составляет 2 миллиона 14 тысяч 765 человек.