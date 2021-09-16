https://ria.ru/20210916/pulkovo-1750265472.html

Авиакомпания назвала причину аварийной посадки самолета в Пулково

Авиакомпания назвала причину аварийной посадки самолета в Пулково - РИА Новости, 16.09.2021

Авиакомпания назвала причину аварийной посадки самолета в Пулково

Самолет авиакомпании "Россия", выполнявший рейс из Антальи в Санкт-Петербург, попал в стаю птиц, из-за чего один из двигателей лайнера начал работать в... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T09:23

2021-09-16T09:23

2021-09-16T12:38

происшествия

санкт-петербург

пулково (аэропорт)

airbus a319

северо-западная транспортная прокуратура

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Самолет авиакомпании "Россия", выполнявший рейс из Антальи в Санкт-Петербург, попал в стаю птиц, из-за чего один из двигателей лайнера начал работать в нештатном режиме, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.Северо-Западная транспортная прокуратура накануне вечером сообщила, что прилетевший из Турции самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково из-за технической неисправности, 95 пассажиров и шесть членов экипажа не пострадали."При заходе на посадку в аэропорт Пулково самолет A319, выполняющий рейс SU6694 Анталья — Пулково, попал в стаю птиц. По данной причине произошел выход в нештатный режим одного из двигателей лайнера", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что самолет сел в 22:26, в соответствии с собственными регламентами Пулково объявил тревогу.

https://ria.ru/20210914/samolet-1750053737.html

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происшествия, санкт-петербург, пулково (аэропорт), airbus a319, северо-западная транспортная прокуратура, новости - туризм