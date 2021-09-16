https://ria.ru/20210916/preduprezhdenie-1750320370.html

В Сочи объявили штормовое предупреждение

В Сочи объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 16.09.2021

В Сочи объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявили в Сочи 17 сентября, грядут сильные дожди, возможен сход селевых потоков, сообщает пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T13:22

2021-09-16T13:22

2021-09-16T14:28

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СОЧИ, 16 сен – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявили в Сочи 17 сентября, грядут сильные дожди, возможен сход селевых потоков, сообщает пресс-служба городской администрации.Более того, на участке Магри – Веселое возможны смерчи. Городские службы переведены в режим повышенной готовности. Сейчас на курорте установилась дождливая погода, температура воздуха составляет плюс 21 градус.Дождь в Сочи, который прошёл утром 16 сентября, спровоцировал подтопление городских улиц и дорог, как сообщили РИА Новости в администрации курорта, при этом городские службы работают штатно.В сочинских социальных сетях вновь обсуждают подтопленные улицы и дороги в Сочи после небольшого дождя. Очевидцы присылают видео, на которых видно скопление воды на участках автомобильных трасс и тротуаров."Все городские службы работают в штатном режиме",- сказала собеседница агентства.По информации пресс-службы муниципалитета, зоны сочинских территорий, которые подвергались подтоплению за летний сезон 2021 года более четырёх раз, будут отмечены в будущем генплане города. Более того, как сообщают в администрации города, для улучшения пропускной способности в районе Сухумского и Новороссийского шоссе уже проектируются новые ливневки, ремонтируются старые. В ближайшем будущем бесхозные ливневые сети передадут на баланс сочинского водоканала, их протяжённость будет составлять порядка 36 километров, это улучшит ситуацию во время дождей в Сочи, считают в мэрии города.

https://ria.ru/20210915/osadki-1750096378.html

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происшествия, сочи, погода, россия, новости - туризм, туризм