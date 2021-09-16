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В Сочи объявили штормовое предупреждение
В Сочи объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 16.09.2021
В Сочи объявили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявили в Сочи 17 сентября, грядут сильные дожди, возможен сход селевых потоков, сообщает пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T13:22
2021-09-16T14:28
происшествия
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СОЧИ, 16 сен – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявили в Сочи 17 сентября, грядут сильные дожди, возможен сход селевых потоков, сообщает пресс-служба городской администрации.Более того, на участке Магри – Веселое возможны смерчи. Городские службы переведены в режим повышенной готовности. Сейчас на курорте установилась дождливая погода, температура воздуха составляет плюс 21 градус.Дождь в Сочи, который прошёл утром 16 сентября, спровоцировал подтопление городских улиц и дорог, как сообщили РИА Новости в администрации курорта, при этом городские службы работают штатно.В сочинских социальных сетях вновь обсуждают подтопленные улицы и дороги в Сочи после небольшого дождя. Очевидцы присылают видео, на которых видно скопление воды на участках автомобильных трасс и тротуаров."Все городские службы работают в штатном режиме",- сказала собеседница агентства.По информации пресс-службы муниципалитета, зоны сочинских территорий, которые подвергались подтоплению за летний сезон 2021 года более четырёх раз, будут отмечены в будущем генплане города. Более того, как сообщают в администрации города, для улучшения пропускной способности в районе Сухумского и Новороссийского шоссе уже проектируются новые ливневки, ремонтируются старые. В ближайшем будущем бесхозные ливневые сети передадут на баланс сочинского водоканала, их протяжённость будет составлять порядка 36 километров, это улучшит ситуацию во время дождей в Сочи, считают в мэрии города.
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происшествия, сочи, погода, россия, новости - туризм, туризм
13:22 16.09.2021 (обновлено: 14:28 16.09.2021)
 
В Сочи объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявили в Сочи из-за сильных дождей и смерча

© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского краяПляж в Сочи во время проливных дождей
Пляж в Сочи во время проливных дождей - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского края
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СОЧИ, 16 сен – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявили в Сочи 17 сентября, грядут сильные дожди, возможен сход селевых потоков, сообщает пресс-служба городской администрации.
"17 сентября на территории города-курорта Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений. Местами пройдут сильные дожди, вероятны ливни с грозами, градом. На реках прогнозируется подъем уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема",- уточняется в релизе.
Более того, на участке Магри – Веселое возможны смерчи. Городские службы переведены в режим повышенной готовности. Сейчас на курорте установилась дождливая погода, температура воздуха составляет плюс 21 градус.
Дождь в Сочи, который прошёл утром 16 сентября, спровоцировал подтопление городских улиц и дорог, как сообщили РИА Новости в администрации курорта, при этом городские службы работают штатно.
В сочинских социальных сетях вновь обсуждают подтопленные улицы и дороги в Сочи после небольшого дождя. Очевидцы присылают видео, на которых видно скопление воды на участках автомобильных трасс и тротуаров.
"Все городские службы работают в штатном режиме",- сказала собеседница агентства.
По информации пресс-службы муниципалитета, зоны сочинских территорий, которые подвергались подтоплению за летний сезон 2021 года более четырёх раз, будут отмечены в будущем генплане города. Более того, как сообщают в администрации города, для улучшения пропускной способности в районе Сухумского и Новороссийского шоссе уже проектируются новые ливневки, ремонтируются старые. В ближайшем будущем бесхозные ливневые сети передадут на баланс сочинского водоканала, их протяжённость будет составлять порядка 36 километров, это улучшит ситуацию во время дождей в Сочи, считают в мэрии города.
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