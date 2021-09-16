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Пострадавшим от паводков в Крыму направят почти 400 миллионов рублей

Пострадавшим от паводков в Крыму направят почти 400 миллионов рублей - РИА Новости, 16.09.2021

Пострадавшим от паводков в Крыму направят почти 400 миллионов рублей

На поддержку крымчан, чье жилье пострадало из-за паводков этим летом, выделили 396,5 миллиона рублей, следует из распоряжения на сайте правительства. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T20:29

2021-09-16T20:29

2021-09-16T21:23

экономика

забайкальский край

республика крым

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

россия

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. На поддержку крымчан, чье жилье пострадало из-за паводков этим летом, выделили 396,5 миллиона рублей, следует из распоряжения на сайте правительства.Минстрою поручили проконтролировать целевое и эффективное использование этих средств и представить соответствующий доклад до 1 февраля.Кроме того, в четверг на заседании правительства обсуждали выделение средств на поддержку россиян, чьи дома и квартира также пострадали в результате наводнения в Еврейской автономной области (ЕАО) и в Забайкальском крае.Во второй половине июня и начале июля на Крым обрушились сильные дожди. Это привело к подтоплению некоторых районов республики; больше всего пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район. Разрушительные ливни прошли в Крыму и в августе.В конце лета глава полуострова Сергей Аксенов сообщал, что по решению президента на восстановление придомовых территорий правительство выделит 930 миллионов рублей. По его словам, из-за непогоды пострадали более четырех тысяч человек.

https://ria.ru/20210730/krym-1743708059.html

забайкальский край

республика крым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, забайкальский край, республика крым, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), россия