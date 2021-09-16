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Песков рассказал о заболевших коронавирусом в окружении Путина
Песков рассказал о заболевших коронавирусом в окружении Путина - РИА Новости, 16.09.2021
Песков рассказал о заболевших коронавирусом в окружении Путина
В окружении президента России Владимира Путина десятки заболевших COVID-19, в основном это те, кто обеспечивает работу, быт и безопасность главы государства,... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T13:32
2021-09-16T15:31
владимир путин
дмитрий песков
здоровье - общество
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В окружении президента России Владимира Путина десятки заболевших COVID-19, в основном это те, кто обеспечивает работу, быт и безопасность главы государства, рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.Представитель Кремля отметил, что практически у всех заболевших в окружении президента людей после прививки прошло определенное время, а титры антител упали. Кроме того, они не ревакцинировались вовремя, поэтому и заразились коронавирусом.Песков также добавил, что глава страны работает в обычном режиме, а людей, которые обеспечивают его деятельность, хватает. Кроме того, российскому лидеру проводят необходимые тестирования.Путин 14 сентября сообщил, что уходит на самоизоляцию из-за того, что целый день до этого общался с сотрудником, заболевшим COVID-19. Песков подчеркнул, что российский лидер абсолютно здоров. В четверг глава государства уточнил, что в его окружении болеют несколько десятков человек.Президент привился от коронавируса вакциной "Спутник V" минувшей весной.В конце июля его пресс-секретарь рассказал, что в Кремле продолжают соблюдать меры предосторожности при общении Путина с людьми. Перед встречей с ним некоторые собеседники могут пройти тщательное тестирование, а кто-то уходит на карантин, все зависит от ситуации.
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владимир путин, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
13:32 16.09.2021 (обновлено: 15:31 16.09.2021)
 
Песков рассказал о заболевших коронавирусом в окружении Путина

Песков заявил, что заболевшие в окружении Путина не ревакцинировались вовремя

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В окружении президента России Владимира Путина десятки заболевших COVID-19, в основном это те, кто обеспечивает работу, быт и безопасность главы государства, рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Действительно, кто-то был инфицирован. И поскольку происходит общение внутри группы обеспечения, то произошло инфицирование значительного количества людей", — пояснил он.
Представитель Кремля отметил, что практически у всех заболевших в окружении президента людей после прививки прошло определенное время, а титры антител упали. Кроме того, они не ревакцинировались вовремя, поэтому и заразились коронавирусом.
Песков также добавил, что глава страны работает в обычном режиме, а людей, которые обеспечивают его деятельность, хватает. Кроме того, российскому лидеру проводят необходимые тестирования.
Обращение президента РФ В. Путина к гражданам России в преддверии выборов депутатов Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
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Путин 14 сентября сообщил, что уходит на самоизоляцию из-за того, что целый день до этого общался с сотрудником, заболевшим COVID-19. Песков подчеркнул, что российский лидер абсолютно здоров. В четверг глава государства уточнил, что в его окружении болеют несколько десятков человек.
Президент привился от коронавируса вакциной "Спутник V" минувшей весной.
В конце июля его пресс-секретарь рассказал, что в Кремле продолжают соблюдать меры предосторожности при общении Путина с людьми. Перед встречей с ним некоторые собеседники могут пройти тщательное тестирование, а кто-то уходит на карантин, все зависит от ситуации.
Президент РФ Владимир Путин на встрече в формате видеоконференции с модераторами и спикерами сессий Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
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Владимир ПутинДмитрий ПесковЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"
 
 
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