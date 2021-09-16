https://ria.ru/20210916/okruzhenie-1750323610.html

Песков рассказал о заболевших коронавирусом в окружении Путина

Песков рассказал о заболевших коронавирусом в окружении Путина - РИА Новости, 16.09.2021

Песков рассказал о заболевших коронавирусом в окружении Путина

В окружении президента России Владимира Путина десятки заболевших COVID-19, в основном это те, кто обеспечивает работу, быт и безопасность главы государства,... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T13:32

2021-09-16T13:32

2021-09-16T15:31

владимир путин

дмитрий песков

здоровье - общество

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В окружении президента России Владимира Путина десятки заболевших COVID-19, в основном это те, кто обеспечивает работу, быт и безопасность главы государства, рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.Представитель Кремля отметил, что практически у всех заболевших в окружении президента людей после прививки прошло определенное время, а титры антител упали. Кроме того, они не ревакцинировались вовремя, поэтому и заразились коронавирусом.Песков также добавил, что глава страны работает в обычном режиме, а людей, которые обеспечивают его деятельность, хватает. Кроме того, российскому лидеру проводят необходимые тестирования.Путин 14 сентября сообщил, что уходит на самоизоляцию из-за того, что целый день до этого общался с сотрудником, заболевшим COVID-19. Песков подчеркнул, что российский лидер абсолютно здоров. В четверг глава государства уточнил, что в его окружении болеют несколько десятков человек.Президент привился от коронавируса вакциной "Спутник V" минувшей весной.В конце июля его пресс-секретарь рассказал, что в Кремле продолжают соблюдать меры предосторожности при общении Путина с людьми. Перед встречей с ним некоторые собеседники могут пройти тщательное тестирование, а кто-то уходит на карантин, все зависит от ситуации.

https://ria.ru/20210916/putin-1750266482.html

https://ria.ru/20210916/putin-1750299071.html

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владимир путин, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"