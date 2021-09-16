13:32 16.09.2021 (обновлено: 15:31 16.09.2021)
Песков рассказал о заболевших коронавирусом в окружении Путина
Песков заявил, что заболевшие в окружении Путина не ревакцинировались вовремя
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В окружении президента России Владимира Путина десятки заболевших COVID-19, в основном это те, кто обеспечивает работу, быт и безопасность главы государства, рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Действительно, кто-то был инфицирован. И поскольку происходит общение внутри группы обеспечения, то произошло инфицирование значительного количества людей", — пояснил он.
Представитель Кремля отметил, что практически у всех заболевших в окружении президента людей после прививки прошло определенное время, а титры антител упали. Кроме того, они не ревакцинировались вовремя, поэтому и заразились коронавирусом.
Песков также добавил, что глава страны работает в обычном режиме, а людей, которые обеспечивают его деятельность, хватает. Кроме того, российскому лидеру проводят необходимые тестирования.
Путин 14 сентября сообщил, что уходит на самоизоляцию из-за того, что целый день до этого общался с сотрудником, заболевшим COVID-19. Песков подчеркнул, что российский лидер абсолютно здоров. В четверг глава государства уточнил, что в его окружении болеют несколько десятков человек.
Президент привился от коронавируса вакциной "Спутник V" минувшей весной.
В конце июля его пресс-секретарь рассказал, что в Кремле продолжают соблюдать меры предосторожности при общении Путина с людьми. Перед встречей с ним некоторые собеседники могут пройти тщательное тестирование, а кто-то уходит на карантин, все зависит от ситуации.