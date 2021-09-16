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Бочкарев: в Москве с начала года построили 9 млн "квадратов" недвижимости
Бочкарев: в Москве с начала года построили 9 млн "квадратов" недвижимости - РИА Новости, 16.09.2021
Бочкарев: в Москве с начала года построили 9 млн "квадратов" недвижимости
В Москве с начала года построено и введено в эксплуатацию 8,9 миллиона квадратных метров различной недвижимости, в том числе 4,3 миллиона "квадратов" жилья,... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T17:42
2021-09-16T17:42
москва
андрей бочкарев
жилье
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В Москве с начала года построено и введено в эксплуатацию 8,9 миллиона квадратных метров различной недвижимости, в том числе 4,3 миллиона "квадратов" жилья, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.По словам Бочкарёва, план на 2021 год уже перевыполнен. Несмотря на трудности, строители вновь бьют рекорды по объемам строительства недвижимости, подчеркнул он.При этом заммэра напомнил, что за последние десять лет в городе построено 98,6 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 41 миллион "квадратов" жилья. Это 17% от существовавшего объема недвижимости в городе.
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москва, андрей бочкарев, жилье, стройкомплекс москвы
17:42 16.09.2021
 

Бочкарев: в Москве с начала года построили 9 млн "квадратов" недвижимости

© РИА НовостиДом, строящийся по программе реновации в районе Коньково
Дом, строящийся по программе реновации в районе Коньково - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В Москве с начала года построено и введено в эксплуатацию 8,9 миллиона квадратных метров различной недвижимости, в том числе 4,3 миллиона "квадратов" жилья, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
"По оценкам специалистов компании PricewaterhouseCoopers (PwC), Москва занимает четвертое место по темпам строительства жилья среди мегаполисов, обогнав Нью-Йорк", – отметил он.
По словам Бочкарёва, план на 2021 год уже перевыполнен. Несмотря на трудности, строители вновь бьют рекорды по объемам строительства недвижимости, подчеркнул он.
При этом заммэра напомнил, что за последние десять лет в городе построено 98,6 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 41 миллион "квадратов" жилья. Это 17% от существовавшего объема недвижимости в городе.
Входная дверь в одной из квартир многоэтажного жилого дома - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
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МоскваАндрей БочкаревЖильеСтройкомплекс Москвы
 
 
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