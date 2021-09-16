https://ria.ru/20210916/nedvizhimost-1750383773.html

Бочкарев: в Москве с начала года построили 9 млн "квадратов" недвижимости

Бочкарев: в Москве с начала года построили 9 млн "квадратов" недвижимости - РИА Новости, 16.09.2021

Бочкарев: в Москве с начала года построили 9 млн "квадратов" недвижимости

В Москве с начала года построено и введено в эксплуатацию 8,9 миллиона квадратных метров различной недвижимости, в том числе 4,3 миллиона "квадратов" жилья,... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T17:42

2021-09-16T17:42

2021-09-16T17:42

москва

андрей бочкарев

жилье

стройкомплекс москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155318/99/1553189908_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_ab960c479d8c8c6823acde5590d6ce7b.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В Москве с начала года построено и введено в эксплуатацию 8,9 миллиона квадратных метров различной недвижимости, в том числе 4,3 миллиона "квадратов" жилья, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.По словам Бочкарёва, план на 2021 год уже перевыполнен. Несмотря на трудности, строители вновь бьют рекорды по объемам строительства недвижимости, подчеркнул он.При этом заммэра напомнил, что за последние десять лет в городе построено 98,6 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 41 миллион "квадратов" жилья. Это 17% от существовавшего объема недвижимости в городе.

https://ria.ru/20210820/renovatsiya-1746500212.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, андрей бочкарев, жилье, стройкомплекс москвы