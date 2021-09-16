Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210916/nakazanie-1750320938.html
В Совфеде призвали ужесточить наказание для зарубежных IT-компаний
В Совфеде призвали ужесточить наказание для зарубежных IT-компаний - РИА Новости, 16.09.2021
В Совфеде призвали ужесточить наказание для зарубежных IT-компаний
Мониторинговая группа комиссии Совфеда по защите госсуверенитета предлагает ужесточить законодательство в отношении зарубежных цифровых платформ, ведущих... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T13:23
2021-09-16T13:26
в мире
apple
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
google
владимир джабаров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_8d42ad8b64daefe330675aa86dbba8ca.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Мониторинговая группа комиссии Совфеда по защите госсуверенитета предлагает ужесточить законодательство в отношении зарубежных цифровых платформ, ведущих подрывную противоправную деятельность против России, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.Комиссия в четверг рассматривает вопрос "О фактах вмешательства американскими компаниями Google и Apple в выборы в Государственную Думу РФ"."Мониторинговая группа предлагает при подготовке ежегодного доклада комиссии рассмотреть варианты ужесточения законодательства в отношении зарубежных цифровых платформ, ведущих такого рода подрывную противоправную деятельность", - сказал политик, напомнив, что компании содействовали проекту "Умное голосование"."Насколько эти меры будут жесткими, во многом зависит от реакции самих Apple и Google в самые ближайшие дни. Насколько они будут готовы соблюдать действующее законодательство России. В любом случае наши действия будут носить сугубо ответный и соразмерный характер", - сказал он.Сенатор отметил, что налицо прямое иностранное вмешательство в выборы. "Хотим предупредить, отягчающим обстоятельством является факт, что проект так называемого "Умного голосования" и приложение под названием "Навальный" в Apple и Google разрабатывались и продвигались организацией ФБК* и лицами, с ней аффилированными", - сказал политик.Он также предупредил, что разработчики приложения "Навальный" "ставят под удар безопасность граждан России из-за утечек их персональных данных". "Как известно, через ресурсы, связанные с проектом "Навальный", регулярно происходит слив личных данных пользователей. Крупные утечки были зафиксированы в апреле и августе. В сентябре сообщалось об утечке данных 10 тысяч пользователей непосредственно указанного приложения", - напомнил законодатель.Обращаем внимание на то, что американские цифровые платформы несут как корпоративную, так и персональную ответственность их сотрудников за нарушение российского законодательства, сказал Джабаров. "Фактически при участии Apple и Google совершаются конкретные преступления, масштаб которых в ближайшие дни может только увеличиться", - подчеркнул он.Джабаров отметил, что через пресловутое "Умное голосование" планируется запрещенная законом агитация непосредственно в дни голосования, что также является грубым нарушением еще одной российской правовой нормы. "Структуры и персоналии, связанные с Apple и Google, должны осознавать, что их заведомо противоправные действия и преступное бездействие после получения соответствующих предостережений со стороны официальных российских лиц неизбежно будут иметь для них правовые последствия, вплоть до уголовных", - сказал политик.По его словам, попытки прикрыться какими-то юридическими особенностями регистрации дочерних компаний на территории Российской Федерации "будут не только игнорированы, но и рассматриваться как отягощающие обстоятельства". "Вы не можете получать многомиллиардные прибыли в России, нарушая закон, и перекладывать ответственность на какие-то фиктивные организации. Лица, способствующие уходу от ответственности материнских компаний на территории Российской Федерации, будут наказаны", - предупредил Джабаров.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.
https://ria.ru/20210916/vmeshatelstvo-1750308445.html
https://ria.ru/20210915/vmeshatelstvo-1750108438.html
https://ria.ru/20210916/shtraf-1750300625.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_335:0:2343:1506_1920x0_80_0_0_79f760722f7c0d32dc4f3e4999f74763.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, apple, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), google, владимир джабаров, россия
13:23 16.09.2021 (обновлено: 13:26 16.09.2021)
 
В Совфеде призвали ужесточить наказание для зарубежных IT-компаний

Сенаторы призвали ужесточить наказание для зарубежных IT-компаний за нарушение законов

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Мониторинговая группа комиссии Совфеда по защите госсуверенитета предлагает ужесточить законодательство в отношении зарубежных цифровых платформ, ведущих подрывную противоправную деятельность против России, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
Комиссия в четверг рассматривает вопрос "О фактах вмешательства американскими компаниями Google и Apple в выборы в Государственную Думу РФ".
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
Вчера, 12:36Выборы в Государственную думу
Климов назвал действия Apple и Google вмешательством в дела России
"Мониторинговая группа предлагает при подготовке ежегодного доклада комиссии рассмотреть варианты ужесточения законодательства в отношении зарубежных цифровых платформ, ведущих такого рода подрывную противоправную деятельность", - сказал политик, напомнив, что компании содействовали проекту "Умное голосование".
"Насколько эти меры будут жесткими, во многом зависит от реакции самих Apple и Google в самые ближайшие дни. Насколько они будут готовы соблюдать действующее законодательство России. В любом случае наши действия будут носить сугубо ответный и соразмерный характер", - сказал он.
Сенатор отметил, что налицо прямое иностранное вмешательство в выборы. "Хотим предупредить, отягчающим обстоятельством является факт, что проект так называемого "Умного голосования" и приложение под названием "Навальный" в Apple и Google разрабатывались и продвигались организацией ФБК* и лицами, с ней аффилированными", - сказал политик.
Он также предупредил, что разработчики приложения "Навальный" "ставят под удар безопасность граждан России из-за утечек их персональных данных". "Как известно, через ресурсы, связанные с проектом "Навальный", регулярно происходит слив личных данных пользователей. Крупные утечки были зафиксированы в апреле и августе. В сентябре сообщалось об утечке данных 10 тысяч пользователей непосредственно указанного приложения", - напомнил законодатель.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 09:44Выборы в Государственную думу
Лавров назвал данные о вмешательстве США в российские выборы серьезными
Обращаем внимание на то, что американские цифровые платформы несут как корпоративную, так и персональную ответственность их сотрудников за нарушение российского законодательства, сказал Джабаров. "Фактически при участии Apple и Google совершаются конкретные преступления, масштаб которых в ближайшие дни может только увеличиться", - подчеркнул он.
Джабаров отметил, что через пресловутое "Умное голосование" планируется запрещенная законом агитация непосредственно в дни голосования, что также является грубым нарушением еще одной российской правовой нормы. "Структуры и персоналии, связанные с Apple и Google, должны осознавать, что их заведомо противоправные действия и преступное бездействие после получения соответствующих предостережений со стороны официальных российских лиц неизбежно будут иметь для них правовые последствия, вплоть до уголовных", - сказал политик.
По его словам, попытки прикрыться какими-то юридическими особенностями регистрации дочерних компаний на территории Российской Федерации "будут не только игнорированы, но и рассматриваться как отягощающие обстоятельства". "Вы не можете получать многомиллиардные прибыли в России, нарушая закон, и перекладывать ответственность на какие-то фиктивные организации. Лица, способствующие уходу от ответственности материнских компаний на территории Российской Федерации, будут наказаны", - предупредил Джабаров.
* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
Вчера, 12:03
В Кремле прокомментировали штрафы, выписанные западным IT-гигантам
 
В миреAppleФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)GoogleВладимир ДжабаровРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:57На Чукотке проголосовали свыше 15 процентов избирателей
05:42"Позавидует Януковичу": Савченко выступила с предупреждением для Зеленского
05:38Юрий Трутнев проголосовал на выборах
05:27Губернатор Приморья одним из первых проголосовал на выборах
05:19СМИ: у границы США скопились тысячи граждан Гаити
05:08Губернатор Амурской области Василий Орлов проголосовал на выборах
05:04ВКС выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
04:58Приморье получило дополнительные 500 миллионов рублей на ремонт дорог
04:51В Японии произошло извержение вулкана
04:42В национальном парке "Земля леопарда" гималайский медведь попал на видео
04:29США расширят военное присутствие в Австралии
04:21NI рассказал о российском оружии, способном обрушить "шквал огня"
04:16В восьми из десяти регионов Сибири открылись все избирательные участки
04:12"Удар ниже пояса": французов возмутил отказ Австралии от подлодок
04:09Эксперт объяснила, зачем мошенники создают вам кредитную историю
04:02CNN: КНДР расширяет объект по производству обогащенного урана
04:01Рядом с Калининградом при прокладке дороги нашли древнюю настольную игру
03:52В России создадут сверхдальнобойную винтовку под калибр стран НАТО
03:47Историк рассказал, как власти Польши "проспали" крах страны в 1939 году
03:34В РАН рассказали о рационе "киноэкипажа" на МКС
Лента новостейМолния