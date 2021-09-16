https://ria.ru/20210916/nakazanie-1750320938.html

В Совфеде призвали ужесточить наказание для зарубежных IT-компаний

В Совфеде призвали ужесточить наказание для зарубежных IT-компаний - РИА Новости, 16.09.2021

В Совфеде призвали ужесточить наказание для зарубежных IT-компаний

Мониторинговая группа комиссии Совфеда по защите госсуверенитета предлагает ужесточить законодательство в отношении зарубежных цифровых платформ, ведущих... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T13:23

2021-09-16T13:23

2021-09-16T13:26

в мире

apple

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

google

владимир джабаров

россия

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Мониторинговая группа комиссии Совфеда по защите госсуверенитета предлагает ужесточить законодательство в отношении зарубежных цифровых платформ, ведущих подрывную противоправную деятельность против России, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.Комиссия в четверг рассматривает вопрос "О фактах вмешательства американскими компаниями Google и Apple в выборы в Государственную Думу РФ"."Мониторинговая группа предлагает при подготовке ежегодного доклада комиссии рассмотреть варианты ужесточения законодательства в отношении зарубежных цифровых платформ, ведущих такого рода подрывную противоправную деятельность", - сказал политик, напомнив, что компании содействовали проекту "Умное голосование"."Насколько эти меры будут жесткими, во многом зависит от реакции самих Apple и Google в самые ближайшие дни. Насколько они будут готовы соблюдать действующее законодательство России. В любом случае наши действия будут носить сугубо ответный и соразмерный характер", - сказал он.Сенатор отметил, что налицо прямое иностранное вмешательство в выборы. "Хотим предупредить, отягчающим обстоятельством является факт, что проект так называемого "Умного голосования" и приложение под названием "Навальный" в Apple и Google разрабатывались и продвигались организацией ФБК* и лицами, с ней аффилированными", - сказал политик.Он также предупредил, что разработчики приложения "Навальный" "ставят под удар безопасность граждан России из-за утечек их персональных данных". "Как известно, через ресурсы, связанные с проектом "Навальный", регулярно происходит слив личных данных пользователей. Крупные утечки были зафиксированы в апреле и августе. В сентябре сообщалось об утечке данных 10 тысяч пользователей непосредственно указанного приложения", - напомнил законодатель.Обращаем внимание на то, что американские цифровые платформы несут как корпоративную, так и персональную ответственность их сотрудников за нарушение российского законодательства, сказал Джабаров. "Фактически при участии Apple и Google совершаются конкретные преступления, масштаб которых в ближайшие дни может только увеличиться", - подчеркнул он.Джабаров отметил, что через пресловутое "Умное голосование" планируется запрещенная законом агитация непосредственно в дни голосования, что также является грубым нарушением еще одной российской правовой нормы. "Структуры и персоналии, связанные с Apple и Google, должны осознавать, что их заведомо противоправные действия и преступное бездействие после получения соответствующих предостережений со стороны официальных российских лиц неизбежно будут иметь для них правовые последствия, вплоть до уголовных", - сказал политик.По его словам, попытки прикрыться какими-то юридическими особенностями регистрации дочерних компаний на территории Российской Федерации "будут не только игнорированы, но и рассматриваться как отягощающие обстоятельства". "Вы не можете получать многомиллиардные прибыли в России, нарушая закон, и перекладывать ответственность на какие-то фиктивные организации. Лица, способствующие уходу от ответственности материнских компаний на территории Российской Федерации, будут наказаны", - предупредил Джабаров.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.

https://ria.ru/20210916/vmeshatelstvo-1750308445.html

https://ria.ru/20210915/vmeshatelstvo-1750108438.html

https://ria.ru/20210916/shtraf-1750300625.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, apple, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), google, владимир джабаров, россия