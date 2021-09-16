https://ria.ru/20210916/murmansk-1750362274.html
Современное пространство для творчества откроется в центре Мурманска
Современное пространство для творчества откроется в центре Мурманска - РИА Новости, 16.09.2021
Современное пространство для творчества откроется в центре Мурманска
Масштабный ремонт информационного интеллект-центра, расположенного в центре Мурманска, завершится к началу октября, центр станет творческим пространством с... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T16:26
2021-09-16T16:26
2021-09-16T16:47
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МУРМАНСК, 16 сен - РИА Новости. Масштабный ремонт информационного интеллект-центра, расположенного в центре Мурманска, завершится к началу октября, центр станет творческим пространством с конференц-залом, оборудованием для шитья, студией звукозаписи и даже гончарной мастерской, сообщила пресс-служба мэрии города.Сейчас идет финальный этап подготовки обновленного центра к его открытию в статусе "модельная библиотека", она откроет свои двери для читателей к 105-летию города-героя, которое отмечается 4 октября."Реконструкция этого помещения – очередной шаг в развитии мурманской библиотечной системы. В областном центре с 2007 года реализуется программа реновации библиотек и как результат – на сегодня все они стали современными интеллект-центрами", - пояснил заместитель председателя совета депутатов Мурманска Андрей Сысоев, который вместе с коллегами проверил ход работ.Как сообщили в мэрии, в рамках модернизации филиала была увеличена площадь помещения и созданы дополнительные пространства для развития новых направлений работы. Это творческая мастерская с оборудованием для шитья и вязания, гончарная комната, конференц-зал на 80 мест, студии звукозаписи и фотосъемки, зал неформального общения и коворкинг."Городские власти уделяют особое внимание развитию учреждений культуры. В этом центре для мурманчан разных возрастов представлен широкий спектр услуг для самообразования и реализации своих творческих способностей", - отметил председатель мурманской городской общественной организации содружества городов-героев "Мурманск город-герой" Михаил Белошеев.Этот интеллект-центр стал третьей по счету библиотекой модельного типа, модернизированной за счет муниципального бюджета. Еще три городские библиотеки преобразились в рамках национального проекта "Культура"."Современное оборудование и нестандартные творческие пространства для комфортного и полезного времяпровождения учитывают все интересы молодежи. Важно, что отремонтированные помещения библиотеки приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья", - подчеркнул депутат мурманской областной думы Герман Иванов.
https://ria.ru/20210903/subbotnik-1748607785.html
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общество, мурманская область, мурманск
16:26 16.09.2021 (обновлено: 16:47 16.09.2021)
Современное пространство для творчества откроется в центре Мурманска
Ремонт информационного интеллект-центра в Мурманске завершится к началу октября
МУРМАНСК, 16 сен - РИА Новости.
Масштабный ремонт информационного интеллект-центра, расположенного в центре Мурманска
, завершится к началу октября, центр станет творческим пространством с конференц-залом, оборудованием для шитья, студией звукозаписи и даже гончарной мастерской, сообщила пресс-служба мэрии города.
Сейчас идет финальный этап подготовки обновленного центра к его открытию в статусе "модельная библиотека", она откроет свои двери для читателей к 105-летию города-героя, которое отмечается 4 октября.
"Реконструкция этого помещения – очередной шаг в развитии мурманской библиотечной системы. В областном центре с 2007 года реализуется программа реновации библиотек и как результат – на сегодня все они стали современными интеллект-центрами", - пояснил заместитель председателя совета депутатов Мурманска Андрей Сысоев, который вместе с коллегами проверил ход работ.
Как сообщили в мэрии, в рамках модернизации филиала была увеличена площадь помещения и созданы дополнительные пространства для развития новых направлений работы. Это творческая мастерская с оборудованием для шитья и вязания, гончарная комната, конференц-зал на 80 мест, студии звукозаписи и фотосъемки, зал неформального общения и коворкинг.
"Городские власти уделяют особое внимание развитию учреждений культуры. В этом центре для мурманчан разных возрастов представлен широкий спектр услуг для самообразования и реализации своих творческих способностей", - отметил председатель мурманской городской общественной организации содружества городов-героев "Мурманск город-герой" Михаил Белошеев.
Этот интеллект-центр стал третьей по счету библиотекой модельного типа, модернизированной за счет муниципального бюджета. Еще три городские библиотеки преобразились в рамках национального проекта "Культура".
"Современное оборудование и нестандартные творческие пространства для комфортного и полезного времяпровождения учитывают все интересы молодежи. Важно, что отремонтированные помещения библиотеки приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья", - подчеркнул депутат мурманской областной думы Герман Иванов.