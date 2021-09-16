Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Мурманская область
Мурманская область
https://ria.ru/20210916/murmansk-1750362274.html
Современное пространство для творчества откроется в центре Мурманска
Современное пространство для творчества откроется в центре Мурманска - РИА Новости, 16.09.2021
Современное пространство для творчества откроется в центре Мурманска
Масштабный ремонт информационного интеллект-центра, расположенного в центре Мурманска, завершится к началу октября, центр станет творческим пространством с... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T16:26
2021-09-16T16:47
мурманская область
общество
мурманская область
мурманск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750367132_0:53:1000:616_1920x0_80_0_0_7bc247dbf74c72ec7965418c92169082.jpg
МУРМАНСК, 16 сен - РИА Новости. Масштабный ремонт информационного интеллект-центра, расположенного в центре Мурманска, завершится к началу октября, центр станет творческим пространством с конференц-залом, оборудованием для шитья, студией звукозаписи и даже гончарной мастерской, сообщила пресс-служба мэрии города.Сейчас идет финальный этап подготовки обновленного центра к его открытию в статусе "модельная библиотека", она откроет свои двери для читателей к 105-летию города-героя, которое отмечается 4 октября."Реконструкция этого помещения – очередной шаг в развитии мурманской библиотечной системы. В областном центре с 2007 года реализуется программа реновации библиотек и как результат – на сегодня все они стали современными интеллект-центрами", - пояснил заместитель председателя совета депутатов Мурманска Андрей Сысоев, который вместе с коллегами проверил ход работ.Как сообщили в мэрии, в рамках модернизации филиала была увеличена площадь помещения и созданы дополнительные пространства для развития новых направлений работы. Это творческая мастерская с оборудованием для шитья и вязания, гончарная комната, конференц-зал на 80 мест, студии звукозаписи и фотосъемки, зал неформального общения и коворкинг."Городские власти уделяют особое внимание развитию учреждений культуры. В этом центре для мурманчан разных возрастов представлен широкий спектр услуг для самообразования и реализации своих творческих способностей", - отметил председатель мурманской городской общественной организации содружества городов-героев "Мурманск город-герой" Михаил Белошеев.Этот интеллект-центр стал третьей по счету библиотекой модельного типа, модернизированной за счет муниципального бюджета. Еще три городские библиотеки преобразились в рамках национального проекта "Культура"."Современное оборудование и нестандартные творческие пространства для комфортного и полезного времяпровождения учитывают все интересы молодежи. Важно, что отремонтированные помещения библиотеки приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья", - подчеркнул депутат мурманской областной думы Герман Иванов.
https://ria.ru/20210903/subbotnik-1748607785.html
https://ria.ru/20210821/investory-1746665460.html
мурманская область
мурманск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750367132_55:0:946:668_1920x0_80_0_0_c72b5a44f651f067614901d653e768cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, мурманская область, мурманск
16:26 16.09.2021 (обновлено: 16:47 16.09.2021)
 
Современное пространство для творчества откроется в центре Мурманска

Ремонт информационного интеллект-центра в Мурманске завершится к началу октября

© Фото : пресс-служба Мэрии МурманскаВ Мурманске завершился масштабный ремонт информационного интеллект-центра филиал №9
В Мурманске завершился масштабный ремонт информационного интеллект-центра филиал №9 - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© Фото : пресс-служба Мэрии Мурманска
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 16 сен - РИА Новости. Масштабный ремонт информационного интеллект-центра, расположенного в центре Мурманска, завершится к началу октября, центр станет творческим пространством с конференц-залом, оборудованием для шитья, студией звукозаписи и даже гончарной мастерской, сообщила пресс-служба мэрии города.
Сейчас идет финальный этап подготовки обновленного центра к его открытию в статусе "модельная библиотека", она откроет свои двери для читателей к 105-летию города-героя, которое отмечается 4 октября.
© Фото : пресс-служба Мэрии МурманскаВ Мурманске завершился масштабный ремонт информационного интеллект-центра филиал №9
В Мурманске завершился масштабный ремонт информационного интеллект-центра филиал №9 - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© Фото : пресс-служба Мэрии Мурманска
В Мурманске завершился масштабный ремонт информационного интеллект-центра филиал №9
"Реконструкция этого помещения – очередной шаг в развитии мурманской библиотечной системы. В областном центре с 2007 года реализуется программа реновации библиотек и как результат – на сегодня все они стали современными интеллект-центрами", - пояснил заместитель председателя совета депутатов Мурманска Андрей Сысоев, который вместе с коллегами проверил ход работ.
Как сообщили в мэрии, в рамках модернизации филиала была увеличена площадь помещения и созданы дополнительные пространства для развития новых направлений работы. Это творческая мастерская с оборудованием для шитья и вязания, гончарная комната, конференц-зал на 80 мест, студии звукозаписи и фотосъемки, зал неформального общения и коворкинг.
В Мурманской области провели марафон субботников
3 сентября, 18:06Мурманская область
В Мурманской области провели марафон субботников
"Городские власти уделяют особое внимание развитию учреждений культуры. В этом центре для мурманчан разных возрастов представлен широкий спектр услуг для самообразования и реализации своих творческих способностей", - отметил председатель мурманской городской общественной организации содружества городов-героев "Мурманск город-герой" Михаил Белошеев.
Этот интеллект-центр стал третьей по счету библиотекой модельного типа, модернизированной за счет муниципального бюджета. Еще три городские библиотеки преобразились в рамках национального проекта "Культура".
"Современное оборудование и нестандартные творческие пространства для комфортного и полезного времяпровождения учитывают все интересы молодежи. Важно, что отремонтированные помещения библиотеки приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья", - подчеркнул депутат мурманской областной думы Герман Иванов.
Полярное сияние у села Териберка - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
21 августа, 12:12Мурманская область
В Мурманской области рассказали об инвестициях в развитие Териберки
 
Мурманская областьОбществоМурманская областьМурманск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:42"Позавидует Януковичу": Савченко выступила с предупреждением для Зеленского
05:38Юрий Трутнев проголосовал на выборах
05:27Губернатор Приморья одним из первых проголосовал на выборах
05:19СМИ: у границы США скопились тысячи граждан Гаити
05:08Губернатор Амурской области Василий Орлов проголосовал на выборах
05:04ВКС выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
04:58Приморье получило дополнительные 500 миллионов рублей на ремонт дорог
04:51В Японии произошло извержение вулкана
04:42В национальном парке "Земля леопарда" гималайский медведь попал на видео
04:29США расширят военное присутствие в Австралии
04:21NI рассказал о российском оружии, способном обрушить "шквал огня"
04:16В восьми из десяти регионов Сибири открылись все избирательные участки
04:12"Удар ниже пояса": французов возмутил отказ Австралии от подлодок
04:09Эксперт объяснила, зачем мошенники создают вам кредитную историю
04:02CNN: КНДР расширяет объект по производству обогащенного урана
04:01Рядом с Калининградом при прокладке дороги нашли древнюю настольную игру
03:52В России создадут сверхдальнобойную винтовку под калибр стран НАТО
03:47Историк рассказал, как власти Польши "проспали" крах страны в 1939 году
03:34В РАН рассказали о рационе "киноэкипажа" на МКС
03:26Умер создатель компьютеров ZX Spectrum Клайв Синклер
Лента новостейМолния