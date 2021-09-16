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Реконструкцию моста в Рузе закончили досрочно
Реконструкцию моста в Рузе закончили досрочно - РИА Новости, 16.09.2021
Реконструкцию моста в Рузе закончили досрочно
Реконструкцию моста через реку Вейну в Рузе завершили на два месяца раньше срока. Работы выполнены в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги",... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T19:20
2021-09-16T19:20
новости подмосковья
руза
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Реконструкцию моста через реку Вейну в Рузе завершили на два месяца раньше срока. Работы выполнены в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", сообщил телеканал "360".Первый мост в этом месте был построен еще в 1965 году. Со временем он обветшал, его демонтировали и построили новый.В минтрансе Московской области уточнили, что новый мост имеет протяженность 150 метров, на нем две полосы движения.На мосту оборудовали тротуары и освещение. Ежедневно по нему смогут проезжать более 12 тысяч машин.В "Центравтомагистрали" добавили, что мост реконструировали на два месяца раньше планируемого срока.
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руза, московская область (подмосковье)
19:20 16.09.2021
 

Реконструкцию моста в Рузе закончили досрочно

© РИА Новости / Павел ЛьвовРабочие во время строительства моста 360
Рабочие во время строительства моста 360 - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Павел Львов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Реконструкцию моста через реку Вейну в Рузе завершили на два месяца раньше срока. Работы выполнены в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", сообщил телеканал "360".
Первый мост в этом месте был построен еще в 1965 году. Со временем он обветшал, его демонтировали и построили новый.
В минтрансе Московской области уточнили, что новый мост имеет протяженность 150 метров, на нем две полосы движения.
На мосту оборудовали тротуары и освещение. Ежедневно по нему смогут проезжать более 12 тысяч машин.
В "Центравтомагистрали" добавили, что мост реконструировали на два месяца раньше планируемого срока.
 
Новости ПодмосковьяРузаМосковская область (Подмосковье)
 
 
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