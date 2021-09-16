https://ria.ru/20210916/most-1750404493.html
Реконструкцию моста в Рузе закончили досрочно
Реконструкцию моста в Рузе закончили досрочно - РИА Новости, 16.09.2021
Реконструкцию моста в Рузе закончили досрочно
Реконструкцию моста через реку Вейну в Рузе завершили на два месяца раньше срока. Работы выполнены в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги",... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T19:20
2021-09-16T19:20
2021-09-16T19:20
новости подмосковья
руза
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750403423_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_3b8ef04207744314af41c6d428a1895b.jpg
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Реконструкцию моста через реку Вейну в Рузе завершили на два месяца раньше срока. Работы выполнены в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", сообщил телеканал "360".Первый мост в этом месте был построен еще в 1965 году. Со временем он обветшал, его демонтировали и построили новый.В минтрансе Московской области уточнили, что новый мост имеет протяженность 150 метров, на нем две полосы движения.На мосту оборудовали тротуары и освещение. Ежедневно по нему смогут проезжать более 12 тысяч машин.В "Центравтомагистрали" добавили, что мост реконструировали на два месяца раньше планируемого срока.
руза
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750403423_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_80e1916bd34fcf929bbd7ec4fb6bd36f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
руза, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.
Реконструкцию моста через реку Вейну в Рузе завершили на два месяца раньше срока. Работы выполнены в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", сообщил телеканал "360"
.
Первый мост в этом месте был построен еще в 1965 году. Со временем он обветшал, его демонтировали и построили новый.
В минтрансе Московской области уточнили, что новый мост имеет протяженность 150 метров, на нем две полосы движения.
На мосту оборудовали тротуары и освещение. Ежедневно по нему смогут проезжать более 12 тысяч машин.
В "Центравтомагистрали" добавили, что мост реконструировали на два месяца раньше планируемого срока.