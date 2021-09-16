https://ria.ru/20210916/most-1750404493.html

Реконструкцию моста в Рузе закончили досрочно

Реконструкцию моста в Рузе закончили досрочно - РИА Новости, 16.09.2021

Реконструкцию моста в Рузе закончили досрочно

Реконструкцию моста через реку Вейну в Рузе завершили на два месяца раньше срока. Работы выполнены в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги",... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T19:20

2021-09-16T19:20

2021-09-16T19:20

новости подмосковья

руза

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Реконструкцию моста через реку Вейну в Рузе завершили на два месяца раньше срока. Работы выполнены в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", сообщил телеканал "360".Первый мост в этом месте был построен еще в 1965 году. Со временем он обветшал, его демонтировали и построили новый.В минтрансе Московской области уточнили, что новый мост имеет протяженность 150 метров, на нем две полосы движения.На мосту оборудовали тротуары и освещение. Ежедневно по нему смогут проезжать более 12 тысяч машин.В "Центравтомагистрали" добавили, что мост реконструировали на два месяца раньше планируемого срока.

руза

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

руза, московская область (подмосковье)