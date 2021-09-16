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https://ria.ru/20210916/moskva-1750269197.html
В Москве подготовили 56 снегосплавных пунктов к осенне-зимнему периоду
В Москве подготовили 56 снегосплавных пунктов к осенне-зимнему периоду - РИА Новости, 16.09.2021
В Москве подготовили 56 снегосплавных пунктов к осенне-зимнему периоду
В Москве завершилась подготовка снегосплавных пунктов к работе в осенне-зимний период, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T09:25
2021-09-16T09:41
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
петр бирюков
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В Москве завершилась подготовка снегосплавных пунктов к работе в осенне-зимний период, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В общей сложности предстоящей зимой в городе будут работать 56 снегосплавных пунктов, их общая мощность позволяет утилизировать около 650 тысяч кубометров снега в сутки. В центральном административном округе снег будут утилизировать при помощи 38 мобильных снегосплавов", - сообщил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что специалисты тщательно проверили и при необходимости отремонтировали все системы и конструкции снегосплавных пунктов, в том числе насосное и энергетическое оборудование, системы сигнализации и оповещения, трубопроводы и щиты, защищающие снегосплавные камеры от повреждений снегом и льдом."Комплекс ремонтно-восстановительных мероприятий проводится в летний период. Перед наступлением холодов, как правило, в середине октября, будут организованы финальные пробные пуски оборудования. Все снегосплавные пункты в Москве отвечают современным требованиям, позволяют эффективно решать задачи по утилизации снега, не нанося вред окружающей среде", - добавил он.Глава Комплекса городского хозяйства пояснил, что принцип действия современных снегосплавов основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы."Снег сбрасывают в приемный бункер, оснащенный сепараторами-дробилками для измельчения, затем снежная масса попадает в специальные сооружения, куда подается сточная вода из канализационных каналов и коллекторов температурой не ниже 10 градусов. Весь мусор из снега оседает в песколовках, которые установлены на всех пунктах. Талая вода отводится обратно в канализационный коллектор и уходит в городские очистные сооружения, где проходит полный цикл механической и биологической очистки", - рассказал Бирюков.
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общество, москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы
09:25 16.09.2021 (обновлено: 09:41 16.09.2021)
 
В Москве подготовили 56 снегосплавных пунктов к осенне-зимнему периоду

В Москве завершилась подготовка снегосплавных пунктов к работе в осенне-зимний период

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В Москве завершилась подготовка снегосплавных пунктов к работе в осенне-зимний период, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В общей сложности предстоящей зимой в городе будут работать 56 снегосплавных пунктов, их общая мощность позволяет утилизировать около 650 тысяч кубометров снега в сутки. В центральном административном округе снег будут утилизировать при помощи 38 мобильных снегосплавов", - сообщил Бирюков.
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Заместитель мэра рассказал, что специалисты тщательно проверили и при необходимости отремонтировали все системы и конструкции снегосплавных пунктов, в том числе насосное и энергетическое оборудование, системы сигнализации и оповещения, трубопроводы и щиты, защищающие снегосплавные камеры от повреждений снегом и льдом.
"Комплекс ремонтно-восстановительных мероприятий проводится в летний период. Перед наступлением холодов, как правило, в середине октября, будут организованы финальные пробные пуски оборудования. Все снегосплавные пункты в Москве отвечают современным требованиям, позволяют эффективно решать задачи по утилизации снега, не нанося вред окружающей среде", - добавил он.
Глава Комплекса городского хозяйства пояснил, что принцип действия современных снегосплавов основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы.
"Снег сбрасывают в приемный бункер, оснащенный сепараторами-дробилками для измельчения, затем снежная масса попадает в специальные сооружения, куда подается сточная вода из канализационных каналов и коллекторов температурой не ниже 10 градусов. Весь мусор из снега оседает в песколовках, которые установлены на всех пунктах. Талая вода отводится обратно в канализационный коллектор и уходит в городские очистные сооружения, где проходит полный цикл механической и биологической очистки", - рассказал Бирюков.
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