https://ria.ru/20210916/moskva-1750269197.html

В Москве подготовили 56 снегосплавных пунктов к осенне-зимнему периоду

В Москве подготовили 56 снегосплавных пунктов к осенне-зимнему периоду - РИА Новости, 16.09.2021

В Москве подготовили 56 снегосплавных пунктов к осенне-зимнему периоду

В Москве завершилась подготовка снегосплавных пунктов к работе в осенне-зимний период, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T09:25

2021-09-16T09:25

2021-09-16T09:41

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общество

москва

петр бирюков

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В Москве завершилась подготовка снегосплавных пунктов к работе в осенне-зимний период, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В общей сложности предстоящей зимой в городе будут работать 56 снегосплавных пунктов, их общая мощность позволяет утилизировать около 650 тысяч кубометров снега в сутки. В центральном административном округе снег будут утилизировать при помощи 38 мобильных снегосплавов", - сообщил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что специалисты тщательно проверили и при необходимости отремонтировали все системы и конструкции снегосплавных пунктов, в том числе насосное и энергетическое оборудование, системы сигнализации и оповещения, трубопроводы и щиты, защищающие снегосплавные камеры от повреждений снегом и льдом."Комплекс ремонтно-восстановительных мероприятий проводится в летний период. Перед наступлением холодов, как правило, в середине октября, будут организованы финальные пробные пуски оборудования. Все снегосплавные пункты в Москве отвечают современным требованиям, позволяют эффективно решать задачи по утилизации снега, не нанося вред окружающей среде", - добавил он.Глава Комплекса городского хозяйства пояснил, что принцип действия современных снегосплавов основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы."Снег сбрасывают в приемный бункер, оснащенный сепараторами-дробилками для измельчения, затем снежная масса попадает в специальные сооружения, куда подается сточная вода из канализационных каналов и коллекторов температурой не ниже 10 градусов. Весь мусор из снега оседает в песколовках, которые установлены на всех пунктах. Талая вода отводится обратно в канализационный коллектор и уходит в городские очистные сооружения, где проходит полный цикл механической и биологической очистки", - рассказал Бирюков.

https://realty.ria.ru/20210915/blagoustroystvo-1750208155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы