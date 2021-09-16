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Мишустин рассказал о помощи россиянам при паводках и пожарах
Мишустин рассказал о помощи россиянам при паводках и пожарах - РИА Новости, 16.09.2021
Мишустин рассказал о помощи россиянам при паводках и пожарах
Премьер-министр России Михаил Мишустин, говоря о помощи россиянам, пострадавшим от паводков и пожаров, заявил, что никто не должен остаться со своей бедой один... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T15:10
2021-09-16T15:30
общество
михаил мишустин
забайкальский край
еврейская автономная область
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин, говоря о помощи россиянам, пострадавшим от паводков и пожаров, заявил, что никто не должен остаться со своей бедой один на один, каждый должен получить помощь."Прошу держать эту работу под пристальным контролем. Важно, чтобы никто из пострадавших не остался со своей бедой один на один и каждый получил необходимую помощь", - сказал он на заседании правительства.Мишустин отметил, что кабмин направляет Забайкальскому краю еще свыше 4 миллиардов рублей, из них большая часть - 3 миллиарда 900 миллионов рублей на новое жилье для людей, которые лишились его из-за паводков."И еще 350 миллионов на капитальный ремонт поврежденных стихией домов. Также более 900 миллионов рублей выделим на поддержку жителей Еврейской автономной области, которые пострадали из-за паводков в прошлом году", - сказал он.
https://radiosputnik.ria.ru/20210913/pensiya-1749916515.html
https://ria.ru/20210806/putin-1744753182.html
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общество, михаил мишустин, забайкальский край, еврейская автономная область
15:10 16.09.2021 (обновлено: 15:30 16.09.2021)
 
Мишустин рассказал о помощи россиянам при паводках и пожарах

Премьер Мишустин рассказал о помощи россиянам при паводках и пожарах

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин, говоря о помощи россиянам, пострадавшим от паводков и пожаров, заявил, что никто не должен остаться со своей бедой один на один, каждый должен получить помощь.
"Прошу держать эту работу под пристальным контролем. Важно, чтобы никто из пострадавших не остался со своей бедой один на один и каждый получил необходимую помощь", - сказал он на заседании правительства.
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"И еще 350 миллионов на капитальный ремонт поврежденных стихией домов. Также более 900 миллионов рублей выделим на поддержку жителей Еврейской автономной области, которые пострадали из-за паводков в прошлом году", - сказал он.
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ОбществоМихаил МишустинЗабайкальский крайЕврейская автономная область
 
 
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