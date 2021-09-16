https://ria.ru/20210916/mishustin-1750344446.html

Мишустин рассказал о помощи россиянам при паводках и пожарах

Мишустин рассказал о помощи россиянам при паводках и пожарах - РИА Новости, 16.09.2021

Мишустин рассказал о помощи россиянам при паводках и пожарах

Премьер-министр России Михаил Мишустин, говоря о помощи россиянам, пострадавшим от паводков и пожаров, заявил, что никто не должен остаться со своей бедой один... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T15:10

2021-09-16T15:10

2021-09-16T15:30

общество

михаил мишустин

забайкальский край

еврейская автономная область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749833713_0:0:2971:1671_1920x0_80_0_0_0a574968b1e254f3364ea9e30f818729.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин, говоря о помощи россиянам, пострадавшим от паводков и пожаров, заявил, что никто не должен остаться со своей бедой один на один, каждый должен получить помощь."Прошу держать эту работу под пристальным контролем. Важно, чтобы никто из пострадавших не остался со своей бедой один на один и каждый получил необходимую помощь", - сказал он на заседании правительства.Мишустин отметил, что кабмин направляет Забайкальскому краю еще свыше 4 миллиардов рублей, из них большая часть - 3 миллиарда 900 миллионов рублей на новое жилье для людей, которые лишились его из-за паводков."И еще 350 миллионов на капитальный ремонт поврежденных стихией домов. Также более 900 миллионов рублей выделим на поддержку жителей Еврейской автономной области, которые пострадали из-за паводков в прошлом году", - сказал он.

https://radiosputnik.ria.ru/20210913/pensiya-1749916515.html

https://ria.ru/20210806/putin-1744753182.html

забайкальский край

еврейская автономная область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, михаил мишустин, забайкальский край, еврейская автономная область