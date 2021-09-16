https://ria.ru/20210916/metro-1750326373.html
Два человека проникли в тоннель московского метро
Два человека проникли в тоннель московского метро - РИА Новости, 16.09.2021
Два человека проникли в тоннель московского метро
Двое мужчин проникли в тоннель на станции "Комсомольская" Кольцевой линии московского метро, их задержала полиция, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T13:43
2021-09-16T13:43
2021-09-16T14:55
происшествия
москва
московский метрополитен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152704/34/1527043423_0:151:3106:1898_1920x0_80_0_0_b65d43b1ae58f122d33735f73a6f9803.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Двое мужчин проникли в тоннель на станции "Комсомольская" Кольцевой линии московского метро, их задержала полиция, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Предварительно, с платформы на станции метро "Комсомольская" (кольцевая) спрыгнули двое парней, после чего они забежали в тоннель", - сказал собеседник агентства.По его словам, после остановки движения поездов молодые люди были задержаны сотрудниками полиции.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе УВД на московском метрополитене, это произошло около 11 утра. Мужчины доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, проводится проверка.
https://ria.ru/20210906/metro-1748924553.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/152704/34/1527043423_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_99f3f7a871eefc4089bf61d7a5a7b465.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, московский метрополитен
13:43 16.09.2021 (обновлено: 14:55 16.09.2021)
Два человека проникли в тоннель московского метро
Два человека проникли в тоннель станции метро "Комсомольская" в Москве