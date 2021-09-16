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Два человека проникли в тоннель московского метро
Два человека проникли в тоннель московского метро - РИА Новости, 16.09.2021
Два человека проникли в тоннель московского метро
Двое мужчин проникли в тоннель на станции "Комсомольская" Кольцевой линии московского метро, их задержала полиция, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T13:43
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происшествия
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Двое мужчин проникли в тоннель на станции "Комсомольская" Кольцевой линии московского метро, их задержала полиция, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Предварительно, с платформы на станции метро "Комсомольская" (кольцевая) спрыгнули двое парней, после чего они забежали в тоннель", - сказал собеседник агентства.По его словам, после остановки движения поездов молодые люди были задержаны сотрудниками полиции.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе УВД на московском метрополитене, это произошло около 11 утра. Мужчины доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, проводится проверка.
https://ria.ru/20210906/metro-1748924553.html
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происшествия, москва, московский метрополитен
13:43 16.09.2021 (обновлено: 14:55 16.09.2021)
 
Два человека проникли в тоннель московского метро

Два человека проникли в тоннель станции метро "Комсомольская" в Москве

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТуристы на станции "Комсомольская" кольцевой линии Московского метрополитена
Туристы на станции Комсомольская кольцевой линии Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Двое мужчин проникли в тоннель на станции "Комсомольская" Кольцевой линии московского метро, их задержала полиция, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Предварительно, с платформы на станции метро "Комсомольская" (кольцевая) спрыгнули двое парней, после чего они забежали в тоннель", - сказал собеседник агентства.
Движение поездов после ликвидации задымления в Московском метрополитене - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 18:46
Со станции метро "Проспект Вернадского" в Москве эвакуировали людей
По его словам, после остановки движения поездов молодые люди были задержаны сотрудниками полиции.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе УВД на московском метрополитене, это произошло около 11 утра. Мужчины доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, проводится проверка.
 
ПроисшествияМоскваМосковский метрополитен
 
 
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