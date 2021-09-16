https://ria.ru/20210916/metro-1750326373.html

Два человека проникли в тоннель московского метро

Два человека проникли в тоннель московского метро - РИА Новости, 16.09.2021

Два человека проникли в тоннель московского метро

Двое мужчин проникли в тоннель на станции "Комсомольская" Кольцевой линии московского метро, их задержала полиция, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T13:43

2021-09-16T13:43

2021-09-16T14:55

происшествия

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Двое мужчин проникли в тоннель на станции "Комсомольская" Кольцевой линии московского метро, их задержала полиция, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Предварительно, с платформы на станции метро "Комсомольская" (кольцевая) спрыгнули двое парней, после чего они забежали в тоннель", - сказал собеседник агентства.По его словам, после остановки движения поездов молодые люди были задержаны сотрудниками полиции.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе УВД на московском метрополитене, это произошло около 11 утра. Мужчины доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, проводится проверка.

https://ria.ru/20210906/metro-1748924553.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, московский метрополитен