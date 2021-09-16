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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210916/koreya-1750264799.html
В Южной Корее рассказали о производстве российских вакцин от коронавируса
В Южной Корее рассказали о производстве российских вакцин от коронавируса - РИА Новости, 16.09.2021
В Южной Корее рассказали о производстве российских вакцин от коронавируса
Ведущее предприятие южнокорейского консорциума производителей вакцины "Спутник V" Hankook Korus Pharm ("Хангук Корус"), будет следовать запросам российской... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T09:21
2021-09-16T09:22
распространение коронавируса
в мире
южная корея
российский фонд прямых инвестиций
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
вакцина "спутник лайт"
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СЕУЛ, 16 сен – РИА Новости. Ведущее предприятие южнокорейского консорциума производителей вакцины "Спутник V" Hankook Korus Pharm ("Хангук Корус"), будет следовать запросам российской стороны, но в ближайшее время может сосредоточиться на производстве "Спутник Лайт", сообщили РИА Новости в компании."На данный момент чёткого зафиксированного направления нет. И Hankook Korus, и GL Rapha (материнская компания производственного предприятия – ред.) являются компаниями, занимающимися контрактным производством. В качестве контрактного производителя наша главная цель – производство необходимых объёмов по запросу российской стороны. Сейчас мы производим "Спутник Лайт" и продолжим этим заниматься, но если из России придёт запрос на производство "Спутник V", мы сможем переключиться на производство этой вакцины. Тем не менее, "Спутник Лайт" демонстрирует высокую эффективность даже после одного укола, и он может оказать большую помощь в формировании коллективного иммунитета, поэтому, мне кажется, в течение определённого времени будут осуществляться отгрузки именно "Спутник Лайт", - заявил начальник отдела по связям с общественностью GL Rapha Ким Ги Ён.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и южнокорейская биотехнологическая компания GL Rapha в ноябре прошлого года договорились о производстве вакцины "Спутник V" для экспорта в третьи страны. Контрактное производство осуществляется на заводе Hankook Korus Pharm в городе Чхунчхон, объём поставок с этого предприятия должен составить более 150 миллионов доз в год. Помимо этого, GL Rapha был создан консорциум из семи южнокорейских компаний, которые в сумме смогут производить ещё более 500 миллионов доз.Как отметил представитель GL Rapha, ближайшая цель компании – завершить все проверки и начать поставки первых коммерческих партий, после чего уже можно будет говорить о расширении производства в рамках консорциума."На данном этапе Hankook Korus должно получить подтверждение по сертификации на стандарты GMP (надлежащей производственной практики – ред.) и осуществить отгрузку товара, после чего, по-видимому, консорциум сможет полноценно заработать. Поэтому пока что, за исключением трансфера технологий ISU ABXIS ("Ису Эпсис") и JETEMA ("Джетема"), особых подвижек на этом направлении нет", - рассказал Ким Ги Ён.Ранее сообщалось, что в консорциум вошли Andong Animal Cell Demonstration Support Center, Binex, Boryung Biopharma, ISU ABXIS, CKD BiO, Quratis и Humedix. Позже стало известно, что последняя компания наряду с Prestige BioPharma и Boran Pharma присоединилась к альтернативного консорциуму, возглавляемому Huons Global, который также договорился с РФПИ о налаживании производства "Спутник V" и в конце апреля подал заявку в южнокорейское Управление по контролю качества продуктов и медикаментов на предварительное рассмотрение данных о российской вакцине. По результатам технической инспекции специалистов РФПИ в августе было подтверждено намерение осуществлять производство "Спутник V" и "Спутник Лайт" на базе консорциума Huons Global, а также объявлено о трансфере технологий компании JETEMA, вошедшей в консорциум GL Rapha.
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в мире, южная корея, российский фонд прямых инвестиций, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт"
09:21 16.09.2021 (обновлено: 09:22 16.09.2021)
 
В Южной Корее рассказали о производстве российских вакцин от коронавируса

Южнокорейская Hankook Korus Pharm может сосредоточиться на производстве "Спутника Лайт"

© РИА Новости / Андрей Ольферт / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины Sputnik V в Южной Корее
Производство вакцины Sputnik V в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Андрей Ольферт
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СЕУЛ, 16 сен – РИА Новости. Ведущее предприятие южнокорейского консорциума производителей вакцины "Спутник V" Hankook Korus Pharm ("Хангук Корус"), будет следовать запросам российской стороны, но в ближайшее время может сосредоточиться на производстве "Спутник Лайт", сообщили РИА Новости в компании.
"На данный момент чёткого зафиксированного направления нет. И Hankook Korus, и GL Rapha (материнская компания производственного предприятия – ред.) являются компаниями, занимающимися контрактным производством. В качестве контрактного производителя наша главная цель – производство необходимых объёмов по запросу российской стороны. Сейчас мы производим "Спутник Лайт" и продолжим этим заниматься, но если из России придёт запрос на производство "Спутник V", мы сможем переключиться на производство этой вакцины. Тем не менее, "Спутник Лайт" демонстрирует высокую эффективность даже после одного укола, и он может оказать большую помощь в формировании коллективного иммунитета, поэтому, мне кажется, в течение определённого времени будут осуществляться отгрузки именно "Спутник Лайт", - заявил начальник отдела по связям с общественностью GL Rapha Ким Ги Ён.
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и южнокорейская биотехнологическая компания GL Rapha в ноябре прошлого года договорились о производстве вакцины "Спутник V" для экспорта в третьи страны. Контрактное производство осуществляется на заводе Hankook Korus Pharm в городе Чхунчхон, объём поставок с этого предприятия должен составить более 150 миллионов доз в год. Помимо этого, GL Rapha был создан консорциум из семи южнокорейских компаний, которые в сумме смогут производить ещё более 500 миллионов доз.
Как отметил представитель GL Rapha, ближайшая цель компании – завершить все проверки и начать поставки первых коммерческих партий, после чего уже можно будет говорить о расширении производства в рамках консорциума.
"На данном этапе Hankook Korus должно получить подтверждение по сертификации на стандарты GMP (надлежащей производственной практики – ред.) и осуществить отгрузку товара, после чего, по-видимому, консорциум сможет полноценно заработать. Поэтому пока что, за исключением трансфера технологий ISU ABXIS ("Ису Эпсис") и JETEMA ("Джетема"), особых подвижек на этом направлении нет", - рассказал Ким Ги Ён.
Ранее сообщалось, что в консорциум вошли Andong Animal Cell Demonstration Support Center, Binex, Boryung Biopharma, ISU ABXIS, CKD BiO, Quratis и Humedix. Позже стало известно, что последняя компания наряду с Prestige BioPharma и Boran Pharma присоединилась к альтернативного консорциуму, возглавляемому Huons Global, который также договорился с РФПИ о налаживании производства "Спутник V" и в конце апреля подал заявку в южнокорейское Управление по контролю качества продуктов и медикаментов на предварительное рассмотрение данных о российской вакцине. По результатам технической инспекции специалистов РФПИ в августе было подтверждено намерение осуществлять производство "Спутник V" и "Спутник Лайт" на базе консорциума Huons Global, а также объявлено о трансфере технологий компании JETEMA, вошедшей в консорциум GL Rapha.
 
Распространение коронавирусаВ миреЮжная КореяРоссийский фонд прямых инвестицийКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"Вакцина "Спутник Лайт"
 
 
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