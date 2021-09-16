https://ria.ru/20210916/korabli-1750318594.html

Побит рекорд по числу пилотируемых кораблей на орбите

Побит рекорд по числу пилотируемых кораблей на орбите - РИА Новости, 16.09.2021

Побит рекорд по числу пилотируемых кораблей на орбите

Установлен новый рекорд по количеству пилотируемых кораблей, одновременно находящихся на околоземной орбите, - сейчас их четыре, сообщил РИА Новости в четверг... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T13:13

2021-09-16T13:13

2021-09-16T13:13

наука

космос - риа наука

dragon spacex

международная космическая станция (мкс)

александр железняков

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Установлен новый рекорд по количеству пилотируемых кораблей, одновременно находящихся на околоземной орбите, - сейчас их четыре, сообщил РИА Новости в четверг известный историк космонавтики Александр Железняков.В октябре 1969 года Советский Союз осуществил первый в мире групповой полет трех пилотируемых кораблей на околоземной орбите - "Союз-6", "Союз-7" и "Союз-8"."Впервые в истории космонавтики на околоземной орбите одновременно совершают полеты четыре пилотируемых корабля", - сказал Железняков.В составе МКС в настоящее время находятся два пилотируемых корабля - российский "Союз МС-18" и американский Crew Dragon. В пятницу с китайской орбитальной станции "Тяньгун" на Землю предстоит вернуться пилотируемому кораблю "Шэньчжоу-12". Также на орбите высотой около 600 километров сейчас летает корабль Crew Dragon с экипажем, впервые состоящим полностью из непрофессионалов.

https://ria.ru/20210916/orbita-1750262313.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, dragon spacex, международная космическая станция (мкс), александр железняков