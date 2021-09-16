https://ria.ru/20210916/khramy-1750329477.html

Патриарх заявил о росте числа храмов и монастырей РПЦ

Патриарх заявил о росте числа храмов и монастырей РПЦ - РИА Новости, 16.09.2021

Патриарх заявил о росте числа храмов и монастырей РПЦ

Число монастырей и храмов на всей канонической территории Русской православной церкви (РПЦ) только растет, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T13:57

2021-09-16T13:57

2021-09-16T14:00

религия

русская православная церковь

украинская православная церковь

московский патриархат

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Число монастырей и храмов на всей канонической территории Русской православной церкви (РПЦ) только растет, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Русская церковь, подчеркнул патриарх, видит в этом "знак особого благоволения Божия к нашей церкви, которая восстала из пепла после 70 лет гонений, и вот уже более 30 лет возрождается, укрепляется и расширяется".На открытии последнего на сегодняшний день Архиерейского собора РПЦ в 2017 году патриарх рассказал, что в ее составе насчитывается 462 мужских и 482 женских монастыря, и 36 878 храмов или иных помещений, в которых совершаются литургии. Священный синод РПЦ в декабре постановил провести Архиерейский собор с 15 по 18 ноября 2021 года.Также патриарх рассказал о том, что каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) ежегодно прирастает новыми монастырями, а также демонстрирует единство клира и верующих, несмотря на ее дискриминацию в этой стране."В Украинской православной церкви мы наблюдаем поразительную сплоченность епископата, клира, монашествующих и мирян. Несмотря на массированную агрессивную пропаганду и политическое давление, направленное против единства с полнотой Русской православной церкви, народ церковный, являющийся подлинным хранителем благочестия, демонстрирует твердую волю это единство сохранять… Несмотря на то, что Украинская православная церковь подвергается дискриминации и гонениям, она продолжает прирастать новыми монастырями ежегодно", - сказал патриарх Кирилл.Он отметил, что каноническая Украинская православная церковь насчитывает более 12 тысяч приходов, 250 монастырей, а ее прихожанами являются миллионы православных украинцев.Конференция "Мировое православие: первенство и соборность в свете православного вероучения" будет проходить 16 и 17 сентября. Организаторами и партнерами форума выступили Синодальная библейско-богословская комиссия Русской православной церкви (РПЦ), Отдел внешних церковных связей Московского патриархата, а также Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых Кирилла и Мефодия.Целью собрания станет создание дискуссионной площадки для богословского обсуждения таких вопросов церковного устройства, как первенство в ней, соборность, порядок дарования автокефалии. В конференции участвуют члены Синодальной библейско-богословской комиссии, представители духовных школ и вузов РПЦ, клир канонической Украинской православной церкви и поместных православных церквей.Ранее патриарх Кирилл заявил, что намеченный на ноябрь Архиерейский собор Русской православной церкви, который пройдет 15-18 ноября, может сформулировать позицию РПЦ "в отношении деяний" Константинопольского патриархата.В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана Православная церковь Украины (ПЦУ). Она получила от патриарха Варфоломея томос об автокефалии – церковной независимости. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями других поместных церквей, которые приняли украинский раскол.

https://ria.ru/20190529/1555044260.html

https://ria.ru/20210716/oprosy-1741401632.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русская православная церковь, украинская православная церковь, московский патриархат