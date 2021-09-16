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В формировании кадрового резерва казаки делают ставку на молодых лидеров
В формировании кадрового резерва казаки делают ставку на молодых лидеров - РИА Новости, 16.09.2021
В формировании кадрового резерва казаки делают ставку на молодых лидеров
Одна из основных задач в развитии российского казачества – обеспечение квалифицированными молодыми кадрами казачьих обществ. Помочь достичь этой цели, в... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T18:57
2021-09-16T18:57
российское казачество
николай долуда
россия
российское казачество
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Одна из основных задач в развитии российского казачества – обеспечение квалифицированными молодыми кадрами казачьих обществ. Помочь достичь этой цели, в частности, призван II Всероссийский слет казачьей молодежи. Он будет проходить с 11 по 16 октября в Красноярске, сообщили организаторы форума."В вопросе формирования кадрового резерва мы делаем ставку на молодых казачьих лидеров. И сегодня многие из них личным примером готовы показать, что действовать на благо будущего нашей страны – важная и почетная миссия", – отметил атаман Всероссийского казачьего общества казачий генерал Николай Долуда.Отмечается, что один из главных подходов в организации II Всероссийского слета казачьей молодежи – отклик на запрос профильной аудитории в развитии молодежного казачьего движения. Поэтому в проведении программных мероприятий молодежные казачьи лидеры примут самое непосредственное участие.Среди молодых экспертов на слет приглашены заместитель директора департамента общественных коммуникаций правительства Сахалинской области, член молодежного правительства Сахалинской области, представитель сахалинского отделения Молодежной казачьей организации Уссурийского войскового казачьего общества Александр Агибалов, министр образования Астраханской области, первый заместитель атамана Астраханского окружного казачьего общества войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское" Егор Угаров, атаман хуторского казачьего общества "Владимир" Владимирского отдельского казачьего общества Андрей Крюков.
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николай долуда, россия, российское казачество
18:57 16.09.2021
 

В формировании кадрового резерва казаки делают ставку на молодых лидеров

© РИА Новости / Виталий ТимкивАтаман Всероссийского казачьего общества казачий генерал Николай Долуда
Атаман Всероссийского казачьего общества казачий генерал Николай Долуда - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Одна из основных задач в развитии российского казачества – обеспечение квалифицированными молодыми кадрами казачьих обществ. Помочь достичь этой цели, в частности, призван II Всероссийский слет казачьей молодежи. Он будет проходить с 11 по 16 октября в Красноярске, сообщили организаторы форума.
"В вопросе формирования кадрового резерва мы делаем ставку на молодых казачьих лидеров. И сегодня многие из них личным примером готовы показать, что действовать на благо будущего нашей страны – важная и почетная миссия", – отметил атаман Всероссийского казачьего общества казачий генерал Николай Долуда.
Координационный совет Союза казачьей молодежи России
13 сентября, 12:39Российское казачество
В Москве обсудили будущее молодежного казачьего движения
Отмечается, что один из главных подходов в организации II Всероссийского слета казачьей молодежи – отклик на запрос профильной аудитории в развитии молодежного казачьего движения. Поэтому в проведении программных мероприятий молодежные казачьи лидеры примут самое непосредственное участие.
Среди молодых экспертов на слет приглашены заместитель директора департамента общественных коммуникаций правительства Сахалинской области, член молодежного правительства Сахалинской области, представитель сахалинского отделения Молодежной казачьей организации Уссурийского войскового казачьего общества Александр Агибалов, министр образования Астраханской области, первый заместитель атамана Астраханского окружного казачьего общества войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское" Егор Угаров, атаман хуторского казачьего общества "Владимир" Владимирского отдельского казачьего общества Андрей Крюков.
 
Российское казачествоНиколай ДолудаРоссияРоссийское казачество
 
 
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