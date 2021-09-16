https://ria.ru/20210916/izbienie-1750360134.html
В Москве проверят сообщения об избиении трехлетнего ребенка
В Москве проверят сообщения об избиении трехлетнего ребенка - РИА Новости, 16.09.2021
В Москве проверят сообщения об избиении трехлетнего ребенка
Следственный комитет займется проверкой информации СМИ о пьяной женщине, которая травмировала голову трехлетней девочке, сообщает старший помощник руководителя... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T16:17
2021-09-16T16:17
2021-09-16T16:17
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
россия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Следственный комитет займется проверкой информации СМИ о пьяной женщине, которая травмировала голову трехлетней девочке, сообщает старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.По ее словам, ранее в СМИ появилась информация о том, что на юго-востоке Москвы пьяная женщина избила трехлетнюю девочку. Ребенка госпитализировали с травмой головы."По данному факту следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве организована доследственная проверка", - сказала Иванова.Она добавила, что сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, также затребованы сведения о состоянии здоровья ребенка."В ближайшее время будет опрошена женщина. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавила Иванова.
https://ria.ru/20210827/izbienie-1747459127.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, россия
В Москве проверят сообщения об избиении трехлетнего ребенка
В Москве проверят сообщения о том, что пьяная женщина избила трехлетнюю девочку