https://ria.ru/20210916/izbienie-1750360134.html

В Москве проверят сообщения об избиении трехлетнего ребенка

В Москве проверят сообщения об избиении трехлетнего ребенка - РИА Новости, 16.09.2021

В Москве проверят сообщения об избиении трехлетнего ребенка

Следственный комитет займется проверкой информации СМИ о пьяной женщине, которая травмировала голову трехлетней девочке, сообщает старший помощник руководителя... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T16:17

2021-09-16T16:17

2021-09-16T16:17

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

юлия иванова

россия

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Следственный комитет займется проверкой информации СМИ о пьяной женщине, которая травмировала голову трехлетней девочке, сообщает старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.По ее словам, ранее в СМИ появилась информация о том, что на юго-востоке Москвы пьяная женщина избила трехлетнюю девочку. Ребенка госпитализировали с травмой головы."По данному факту следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве организована доследственная проверка", - сказала Иванова.Она добавила, что сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, также затребованы сведения о состоянии здоровья ребенка."В ближайшее время будет опрошена женщина. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавила Иванова.

https://ria.ru/20210827/izbienie-1747459127.html

https://ria.ru/20210810/samokat-1745217038.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, россия