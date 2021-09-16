Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210916/izbienie-1750360134.html
В Москве проверят сообщения об избиении трехлетнего ребенка
В Москве проверят сообщения об избиении трехлетнего ребенка - РИА Новости, 16.09.2021
В Москве проверят сообщения об избиении трехлетнего ребенка
Следственный комитет займется проверкой информации СМИ о пьяной женщине, которая травмировала голову трехлетней девочке, сообщает старший помощник руководителя... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T16:17
2021-09-16T16:17
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Следственный комитет займется проверкой информации СМИ о пьяной женщине, которая травмировала голову трехлетней девочке, сообщает старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.По ее словам, ранее в СМИ появилась информация о том, что на юго-востоке Москвы пьяная женщина избила трехлетнюю девочку. Ребенка госпитализировали с травмой головы."По данному факту следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве организована доследственная проверка", - сказала Иванова.Она добавила, что сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, также затребованы сведения о состоянии здоровья ребенка."В ближайшее время будет опрошена женщина. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавила Иванова.
https://ria.ru/20210827/izbienie-1747459127.html
https://ria.ru/20210810/samokat-1745217038.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, россия
16:17 16.09.2021
 
В Москве проверят сообщения об избиении трехлетнего ребенка

В Москве проверят сообщения о том, что пьяная женщина избила трехлетнюю девочку

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Следственный комитет займется проверкой информации СМИ о пьяной женщине, которая травмировала голову трехлетней девочке, сообщает старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.
По ее словам, ранее в СМИ появилась информация о том, что на юго-востоке Москвы пьяная женщина избила трехлетнюю девочку. Ребенка госпитализировали с травмой головы.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 09:51
В Ленинградской области мужчина избил годовалого ребенка
"По данному факту следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве организована доследственная проверка", - сказала Иванова.
Она добавила, что сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, также затребованы сведения о состоянии здоровья ребенка.
"В ближайшее время будет опрошена женщина. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавила Иванова.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 16:55
Житель Сочи до смерти избил мужчину детским самокатом
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Юлия ИвановаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:42"Позавидует Януковичу": Савченко выступила с предупреждением для Зеленского
05:38Вице-премьер Юрий Трутнев проголосовал на выборах
05:27Губернатор Приморья Олег Кожемяко одним из первых проголосовал на выборах
05:19СМИ: у границы США скопились тысячи граждан Гаити
05:08Губернатор Амурской области Василий Орлов проголосовал на выборах
05:04ВКС выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
04:58Приморье получило дополнительные 500 миллионов рублей на ремонт дорог
04:51В Японии произошло извержение вулкана
04:42В национальном парке "Земля леопарда" гималайский медведь попал на видео
04:29США расширят военное присутствие в Австралии
04:21NI рассказал о российском оружии, способном обрушить "шквал огня"
04:16В восьми из десяти регионов Сибири открылись все избирательные участки
04:12"Удар ниже пояса": французов возмутил отказ Австралии от подлодок
04:09Эксперт объяснила, зачем мошенники создают вам кредитную историю
04:02CNN: КНДР расширяет объект по производству обогащенного урана
04:01Рядом с Калининградом при прокладке дороги нашли древнюю настольную игру
03:52В России создадут сверхдальнобойную винтовку под калибр стран НАТО
03:47Историк рассказал, как власти Польши "проспали" крах страны в 1939 году
03:34В РАН рассказали о рационе "киноэкипажа" на МКС
03:26Умер создатель компьютеров ZX Spectrum Клайв Синклер
Лента новостейМолния