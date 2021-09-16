https://ria.ru/20210916/gospital-1750258010.html

Новый госпиталь для больных COVID-19 в Калуге готов на 95 процентов

Новый госпиталь для больных COVID-19 в Калуге готов на 95 процентов - РИА Новости, 16.09.2021

Новый госпиталь для больных COVID-19 в Калуге готов на 95 процентов

Строящийся в Калуге госпиталь для больных COVID-19 готов на 95%, завершить строительство планируется до конца сентября, сообщило правительство региона. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T07:58

2021-09-16T07:58

2021-09-16T07:58

калужская область

общество

калуга

владислав шапша

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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КАЛУГА, 16 сен – РИА Новости. Строящийся в Калуге госпиталь для больных COVID-19 готов на 95%, завершить строительство планируется до конца сентября, сообщило правительство региона.Губернатор региона Владислав Шапша побывал в новом здании, которое сможет принять до 450 пациентов. В нём находятся лечебные и реанимационные отделения с санитарными пропускниками, операционный блок, чистая зона для временного нахождения медицинского персонала. На окружающей территории распложены кислородная станция, зоны санитарной обработки транспорта и контрольно-пропускные пункты.Для оснащения нового инфекционного госпиталя из областного бюджета выделено почти 145 миллионов рублей, отмечает правительство региона. Закупаются палатные рентгены, аппараты ИВЛ, дефибриллятор, эндоскопическое оборудование для гастроскопии, эндоскопическое оборудование для бронхоскопии, аппараты УЗИ, аппараты ЭКГ. Поставлены фармацевтические холодильные шкафы, функциональные кровати, кресла-коляски для перевозки пациентов, дозаторы, часть медицинской и офисной мебели. В стадии решения находится вопрос обеспечения кадрами.Губернатор положительно оценил продуманную планировку помещений – максимально безопасную для персонала и пациентов. Он подчеркнул важность скорейшего открытия нового стационара."Все, что необходимо для того, чтобы подготовить госпиталь к открытию – делайте. Уже в ближайшее время необходимо начать работу и принимать первых пациентов. Это разгрузит те наши лечебные учреждения, которые сейчас занимаются непрофильной деятельностью. Их надо вернуть в обычный режим работы, а здесь принимать ковидных больных", – цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства.

https://ria.ru/20210915/institut-1750193811.html

калуга

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общество, калуга, владислав шапша, коронавирус covid-19, коронавирус в россии