Памфилова выразила уверенность в расширении географии онлайн-голосования
Глава ЦИК Памфилова: уверена, что география онлайн-голосования в России расширится
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время консультаций в ЦИК о новом порядке видеонаблюдения на выборах депутатов Госдумы в сентябре
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова выразила уверенность, что к следующему году география электронного голосования на выборах в РФ расширится.
"Я уверена, что по итогам этой кампании, когда мы проанализируем, как она прошла, дальше мы будем двигаться более уверенно, и количество регионов, потому что желающих стремительно нарастает, это в основном молодежь, это люди, которые очень мобильны, которые много ездят по нашей стране и за ее пределы. Я уверена, что к следующему году эта география, там где будет применяться электронное голосование, существенно расширится", - сказала Памфилова в интервью "Россия 24".
"У нас уже для этого есть все основания, поскольку самое главное требование, которое нас сдерживает пока, и мы к этому очень трепетно относимся, это обеспечение полной безопасности, чтобы исключить любого вида какое-то внешнее вторжение, и второе момент, чтобы никто не сомневался, что, действительно, полностью обеспечена тайна голосования", - добавила глава ЦИК.
Ранее ЦИК сообщал, что на участие в онлайн-голосовании на выборах в России было подано 2 801 356 заявлений, в списки включены 2 650 339 человек. Само дистанционное электронное голосование пройдёт с 8:00 часов по московскому времени 17 сентября до 20:00 часов 19 сентября 2021 года на портале vybory.gov.ru и mos.ru.
По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.