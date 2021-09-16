https://ria.ru/20210916/golosovanie-1750317722.html

Памфилова выразила уверенность в расширении географии онлайн-голосования

Памфилова выразила уверенность в расширении географии онлайн-голосования - РИА Новости, 16.09.2021

Памфилова выразила уверенность в расширении географии онлайн-голосования

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова выразила уверенность, что к следующему году география электронного голосования на выборах в РФ расширится. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T13:08

2021-09-16T13:08

2021-09-16T13:08

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

цик рф

элла памфилова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744497618_0:0:2945:1658_1920x0_80_0_0_a156fd3e49bbed1b1fa4635f54cfc969.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова выразила уверенность, что к следующему году география электронного голосования на выборах в РФ расширится."Я уверена, что по итогам этой кампании, когда мы проанализируем, как она прошла, дальше мы будем двигаться более уверенно, и количество регионов, потому что желающих стремительно нарастает, это в основном молодежь, это люди, которые очень мобильны, которые много ездят по нашей стране и за ее пределы. Я уверена, что к следующему году эта география, там где будет применяться электронное голосование, существенно расширится", - сказала Памфилова в интервью "Россия 24"."У нас уже для этого есть все основания, поскольку самое главное требование, которое нас сдерживает пока, и мы к этому очень трепетно относимся, это обеспечение полной безопасности, чтобы исключить любого вида какое-то внешнее вторжение, и второе момент, чтобы никто не сомневался, что, действительно, полностью обеспечена тайна голосования", - добавила глава ЦИК.Ранее ЦИК сообщал, что на участие в онлайн-голосовании на выборах в России было подано 2 801 356 заявлений, в списки включены 2 650 339 человек. Само дистанционное электронное голосование пройдёт с 8:00 часов по московскому времени 17 сентября до 20:00 часов 19 сентября 2021 года на портале vybory.gov.ru и mos.ru.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

https://ria.ru/20210916/rozygrysh-1750316136.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, цик рф, элла памфилова, россия