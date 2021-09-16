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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210916/golosovanie-1750317722.html
Памфилова выразила уверенность в расширении географии онлайн-голосования
Памфилова выразила уверенность в расширении географии онлайн-голосования - РИА Новости, 16.09.2021
Памфилова выразила уверенность в расширении географии онлайн-голосования
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова выразила уверенность, что к следующему году география электронного голосования на выборах в РФ расширится. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T13:08
2021-09-16T13:08
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
цик рф
элла памфилова
россия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова выразила уверенность, что к следующему году география электронного голосования на выборах в РФ расширится."Я уверена, что по итогам этой кампании, когда мы проанализируем, как она прошла, дальше мы будем двигаться более уверенно, и количество регионов, потому что желающих стремительно нарастает, это в основном молодежь, это люди, которые очень мобильны, которые много ездят по нашей стране и за ее пределы. Я уверена, что к следующему году эта география, там где будет применяться электронное голосование, существенно расширится", - сказала Памфилова в интервью "Россия 24"."У нас уже для этого есть все основания, поскольку самое главное требование, которое нас сдерживает пока, и мы к этому очень трепетно относимся, это обеспечение полной безопасности, чтобы исключить любого вида какое-то внешнее вторжение, и второе момент, чтобы никто не сомневался, что, действительно, полностью обеспечена тайна голосования", - добавила глава ЦИК.Ранее ЦИК сообщал, что на участие в онлайн-голосовании на выборах в России было подано 2 801 356 заявлений, в списки включены 2 650 339 человек. Само дистанционное электронное голосование пройдёт с 8:00 часов по московскому времени 17 сентября до 20:00 часов 19 сентября 2021 года на портале vybory.gov.ru и mos.ru.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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политика, госдума рф, цик рф, элла памфилова, россия
13:08 16.09.2021
 
Памфилова выразила уверенность в расширении географии онлайн-голосования

Глава ЦИК Памфилова: уверена, что география онлайн-голосования в России расширится

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время консультаций в ЦИК о новом порядке видеонаблюдения на выборах депутатов Госдумы в сентябре
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время консультаций в ЦИК о новом порядке видеонаблюдения на выборах депутатов Госдумы в сентябре - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова выразила уверенность, что к следующему году география электронного голосования на выборах в РФ расширится.
"Я уверена, что по итогам этой кампании, когда мы проанализируем, как она прошла, дальше мы будем двигаться более уверенно, и количество регионов, потому что желающих стремительно нарастает, это в основном молодежь, это люди, которые очень мобильны, которые много ездят по нашей стране и за ее пределы. Я уверена, что к следующему году эта география, там где будет применяться электронное голосование, существенно расширится", - сказала Памфилова в интервью "Россия 24".
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"У нас уже для этого есть все основания, поскольку самое главное требование, которое нас сдерживает пока, и мы к этому очень трепетно относимся, это обеспечение полной безопасности, чтобы исключить любого вида какое-то внешнее вторжение, и второе момент, чтобы никто не сомневался, что, действительно, полностью обеспечена тайна голосования", - добавила глава ЦИК.
Ранее ЦИК сообщал, что на участие в онлайн-голосовании на выборах в России было подано 2 801 356 заявлений, в списки включены 2 650 339 человек. Само дистанционное электронное голосование пройдёт с 8:00 часов по московскому времени 17 сентября до 20:00 часов 19 сентября 2021 года на портале vybory.gov.ru и mos.ru.
По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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