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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210916/golosovanie-1750311774.html
В ЦИК разделили ключ шифрования для онлайн-голосования
В ЦИК разделили ключ шифрования для онлайн-голосования - РИА Новости, 16.09.2021
В ЦИК разделили ключ шифрования для онлайн-голосования
В ЦИК разделили ключ расшифрования на восемь защищенных носителей для дистанционного электронного голосования (ДЭГ), передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T12:51
2021-09-16T18:07
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политика
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илья массух
россия
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В ЦИК разделили ключ расшифрования на восемь защищенных носителей для дистанционного электронного голосования (ДЭГ), передает корреспондент РИА Новости.Онлайн-голосование пройдет с 8:00 мск 17 сентября до 20:00 19 сентября на портале vybory.gov.ru и mos.ru. По данным Центризбиркома, выбрать такой формат захотели 2 801 356 человек, подавших заявки, в списки включили 2 650 339.По завершении голосования — но не ранее чем в 20:15 мск воскресенья — части этого ключа соберут, что позволит подвести итоги дистанционного электронного голосования.Как пояснил председатель Территориальной избирательной комиссии (ТИК) ДЭГ Илья Массух, ключ разделили на восемь защищенных носителей. При этом минимальное количество частей для сборки ключа — пять. По одной части ключа получат представители четырех парламентских фракций, а также Общественной палаты, Минцифры, ЦИК; одна часть осталась у ТИК ДЭГ.Для записи ключей использованы защищенные носители информации российского производства, которые в том числе используют для записи ключа электронной цифровой подписи.Как пояснял начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, все голоса шифруют ключом шифрования — он виден на бюллетенях. После окончания голосования их должны расшифровать ключом расшифрования. Эта пара уникальна, для одного ключа шифрования должен быть только один ключ расшифрования.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Нижнюю палату избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам. По решению ЦИК, дистанционное электронное голосование состоится в Москве, а также в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и Севастополе.
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В Центризбиркоме разделили ключи расшифрования для онлайн-голосования
Ключ разделен на 8 частей: по одной получат представители 4 парламентских фракций, Общественная палата, Минцифры и ЦИК, восьмая останется у избиркома онлайн-голосования. Чтобы собрать ключ, расшифровать с его помощью итоги онлайн-голосования и подвести итоги. нужно по меньшей мере 5 частей. Это произойдет не ранее 20.15 в воскресенье. Онлайн можно будет проголосовать в 7 регионах: с 8 утра пятницы до 8 вечера воскресенья, это Москва, Севастополь, Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская и Ярославская области.
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политика, севастополь, москва, госдума рф, выборы в государственную думу, илья массух, россия
12:51 16.09.2021 (обновлено: 18:07 16.09.2021)
 
В ЦИК разделили ключ шифрования для онлайн-голосования

В ЦИК разделили ключ шифрования для онлайн-голосования на восемь защищенных носителей

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУчастники церемония разделения ключей шифрования голосования в ЦИК России
Участники церемония разделения ключей шифрования голосования в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В ЦИК разделили ключ расшифрования на восемь защищенных носителей для дистанционного электронного голосования (ДЭГ), передает корреспондент РИА Новости.
Онлайн-голосование пройдет с 8:00 мск 17 сентября до 20:00 19 сентября на портале vybory.gov.ru и mos.ru. По данным Центризбиркома, выбрать такой формат захотели 2 801 356 человек, подавших заявки, в списки включили 2 650 339.
По завершении голосования — но не ранее чем в 20:15 мск воскресенья — части этого ключа соберут, что позволит подвести итоги дистанционного электронного голосования.
Как пояснил председатель Территориальной избирательной комиссии (ТИК) ДЭГ Илья Массух, ключ разделили на восемь защищенных носителей. При этом минимальное количество частей для сборки ключа — пять. По одной части ключа получат представители четырех парламентских фракций, а также Общественной палаты, Минцифры, ЦИК; одна часть осталась у ТИК ДЭГ.
Для записи ключей использованы защищенные носители информации российского производства, которые в том числе используют для записи ключа электронной цифровой подписи.
Как пояснял начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, все голоса шифруют ключом шифрования — он виден на бюллетенях. После окончания голосования их должны расшифровать ключом расшифрования. Эта пара уникальна, для одного ключа шифрования должен быть только один ключ расшифрования.
Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Нижнюю палату избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам. По решению ЦИК, дистанционное электронное голосование состоится в Москве, а также в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и Севастополе.
Выборы в Государственную думу — 2021
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