https://ria.ru/20210916/gaz-1750387815.html
Старшеклассники рассказали, как распылили газ в махачкалинской школе
Старшеклассники рассказали, как распылили газ в махачкалинской школе - РИА Новости, 16.09.2021
Старшеклассники рассказали, как распылили газ в махачкалинской школе
Пресс-служба МВД Дагестана разместила видеоролик, на котором старшеклассники рассказали подробности ЧП в школе Махачкалы: один из них купил баллончик в магазине РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T18:01
2021-09-16T18:01
2021-09-16T18:01
происшествия
махачкала
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 16 сен — РИА Новости. Пресс-служба МВД Дагестана разместила видеоролик, на котором старшеклассники рассказали подробности ЧП в школе Махачкалы: один из них купил баллончик в магазине за 250 рублей, второй по незнанию распылил газ в коридоре учебного заведения.Ранее пресс-служба министерства сообщила, что двое учеников 9-го класса школы №36 в Махачкале купили неподалеку от учебного заведения слезоточивый газ "Черёмуха" и во время перемены распылили опасное вещество в коридоре. В результате пострадали 25 человек, 19 из которых госпитализированы. Трое детей были помещены в реанимацию, позже их перевели в отделение терапии. СК возбудил уголовное дело."Зашёл в магазин, взял перцовый баллончик за 250 рублей, спрятал его и направился в школу. Подошёл к запасному выходу, проверил состав и дальность действия баллончика. Потом подошёл одноклассник и попросил баллончик, я ему отдал. Передвигаясь по коридору, он использовал его. Струя попала мне в лицо. Пошёл отмываться от него, а когда вернулся, всех эвакуировали", – признался первый школьник.Второй ученик, распыливший газ, признался, что "пшикнул по незнанию пару раз". "На третьем уроке искали кабинет. Встретили друга, он позвал нас, показал баллончик. Передал мне. Я, не зная, что это, пару раз пшикнул, один раз или два. Потом начали глаза болеть, пошёл сразу умываться", – рассказал подросток правоохранителям.
https://ria.ru/20210916/deti-1750355645.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, махачкала, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан
Старшеклассники рассказали, как распылили газ в махачкалинской школе
Старшеклассники рассказали, как купили баллончик и распылили газ в махачкалинской школе
МАХАЧКАЛА, 16 сен — РИА Новости.
Пресс-служба МВД Дагестана разместила
видеоролик, на котором старшеклассники рассказали подробности ЧП в школе Махачкалы
: один из них купил баллончик в магазине за 250 рублей, второй по незнанию распылил газ в коридоре учебного заведения.
Ранее пресс-служба министерства сообщила, что двое учеников 9-го класса школы №36 в Махачкале купили неподалеку от учебного заведения слезоточивый газ "Черёмуха" и во время перемены распылили опасное вещество в коридоре. В результате пострадали 25 человек, 19 из которых госпитализированы. Трое детей были помещены в реанимацию, позже их перевели в отделение терапии. СК
возбудил уголовное дело.
"Зашёл в магазин, взял перцовый баллончик за 250 рублей, спрятал его и направился в школу. Подошёл к запасному выходу, проверил состав и дальность действия баллончика. Потом подошёл одноклассник и попросил баллончик, я ему отдал. Передвигаясь по коридору, он использовал его. Струя попала мне в лицо. Пошёл отмываться от него, а когда вернулся, всех эвакуировали", – признался первый школьник.
Второй ученик, распыливший газ, признался, что "пшикнул по незнанию пару раз". "На третьем уроке искали кабинет. Встретили друга, он позвал нас, показал баллончик. Передал мне. Я, не зная, что это, пару раз пшикнул, один раз или два. Потом начали глаза болеть, пошёл сразу умываться", – рассказал подросток правоохранителям.