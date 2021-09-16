https://ria.ru/20210916/franchetti-1750374567.html

Захарова рассказала о помощи задержанному в Чехии россиянину Франчетти

Захарова рассказала о помощи задержанному в Чехии россиянину Франчетти - РИА Новости, 16.09.2021

Захарова рассказала о помощи задержанному в Чехии россиянину Франчетти

МИД РФ делает все для оказания помощи россиянину Александру Франчетти, задержанному в Праге по запросу Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T17:09

2021-09-16T17:09

2021-09-16T17:37

в мире

чехия

россия

прага

здоровье - общество

мария захарова

александр франчетти

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. МИД РФ делает все для оказания помощи россиянину Александру Франчетти, задержанному в Праге по запросу Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Еще раз хотела бы подчеркнуть, что недружественные действия в отношении наших граждан будут иметь свои последствия. Какие? Я думаю, надо будет исходить из конкретного развития событий. Сейчас мы делаем все для оказания нашему гражданину соответствующей поддержки", - добавила дипломат.В воскресенье пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик сообщил РИА Новости, что в аэропорту Праги был задержан гражданин РФ на основании ордера на арест, выданного Украиной. В свою очередь пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Николай Брякин подтвердил РИА Новости, что в аэропорту Праги задержан гражданин РФ Александр Франчетти.

https://ria.ru/20210916/franchetti-1750373608.html

чехия

россия

прага

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в мире, чехия, россия, прага, здоровье - общество, мария захарова, александр франчетти