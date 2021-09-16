https://ria.ru/20210916/franchetti-1750374567.html
Захарова рассказала о помощи задержанному в Чехии россиянину Франчетти
Захарова рассказала о помощи задержанному в Чехии россиянину Франчетти - РИА Новости, 16.09.2021
Захарова рассказала о помощи задержанному в Чехии россиянину Франчетти
МИД РФ делает все для оказания помощи россиянину Александру Франчетти, задержанному в Праге по запросу Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T17:09
2021-09-16T17:09
2021-09-16T17:37
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здоровье - общество
мария захарова
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. МИД РФ делает все для оказания помощи россиянину Александру Франчетти, задержанному в Праге по запросу Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Еще раз хотела бы подчеркнуть, что недружественные действия в отношении наших граждан будут иметь свои последствия. Какие? Я думаю, надо будет исходить из конкретного развития событий. Сейчас мы делаем все для оказания нашему гражданину соответствующей поддержки", - добавила дипломат.В воскресенье пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик сообщил РИА Новости, что в аэропорту Праги был задержан гражданин РФ на основании ордера на арест, выданного Украиной. В свою очередь пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Николай Брякин подтвердил РИА Новости, что в аэропорту Праги задержан гражданин РФ Александр Франчетти.
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в мире, чехия, россия, прага, здоровье - общество, мария захарова, александр франчетти
17:09 16.09.2021 (обновлено: 17:37 16.09.2021)
Захарова рассказала о помощи задержанному в Чехии россиянину Франчетти
Представитель МИД Захарова рассказала о помощи россиянину Франчетти, задержанному в Чехии