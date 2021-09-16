https://ria.ru/20210916/forum-1750410959.html

Топ-менеджеры ПСБ выступили на банковском форуме "Банки России - XXI век"

Топ-менеджеры ПСБ выступили на банковском форуме "Банки России - XXI век" - РИА Новости, 16.09.2021

Топ-менеджеры ПСБ выступили на банковском форуме "Банки России - XXI век"

В поддержку идеи формирования конкурентной цифровой среды на финансовом рынке и создания механизмов регулирования экосистем, основанных на гибком подходе,... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T20:02

2021-09-16T20:02

2021-09-16T20:02

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В поддержку идеи формирования конкурентной цифровой среды на финансовом рынке и создания механизмов регулирования экосистем, основанных на гибком подходе, выступил заместитель председателя ПСБ Константин Басманов на панельной дискуссии международного банковского форума "Банки России- XXI век", организованного Ассоциацией банков России.В свою очередь руководитель блока цифрового бизнеса ПСБ Александр Чернощекин отметил возрастающую роль маркетплейсов для продаж финансовых продуктов."Наиболее значимой рыночной тенденцией, характерной для маркетплейсов, является коммодитизация банковских предложений. Для потребителя различия между финансовыми институтами стираются, постепенно происходит выравнивание качественных характеристик продуктов и услуг, уникальность банковских продуктов теряется. Это усиливает конкуренцию между банками и вынуждает их искать новые способы донесения своих преимуществ до клиентов", - сказал Чернощекин, выступая на прошедшем в рамках форума круглом столе о будущем цифровых платформ после пандемии.

https://ria.ru/20210908/banki-1749229104.html

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