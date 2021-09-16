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Официальный курс евро на пятницу снизился на 71 копейку
Официальный курс евро на пятницу снизился на 71 копейку - РИА Новости, 16.09.2021
Официальный курс евро на пятницу снизился на 71 копейку
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 70,52 копейки - до 85,3622 рубля, курс доллара - на 41,91 копейки, до 72,4329 рубля,... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T13:47
2021-09-16T13:47
2021-09-16T13:48
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евро
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 70,52 копейки - до 85,3622 рубля, курс доллара - на 41,91 копейки, до 72,4329 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 54,78 копейки, составив 78,2511 рубля.
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евро, центральный банк рф (цб рф), россия, экономика
13:47 16.09.2021 (обновлено: 13:48 16.09.2021)
Официальный курс евро на пятницу снизился на 71 копейку
ЦБ: официальный курс евро на пятницу снизился на 71 копейку