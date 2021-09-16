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Мультистобалльники ЕГЭ в Подмосковье получили по 100 тысяч рублей
Мультистобалльники ЕГЭ в Подмосковье получили по 100 тысяч рублей - РИА Новости, 16.09.2021
Мультистобалльники ЕГЭ в Подмосковье получили по 100 тысяч рублей
Выпускники школ Московской области, получившие по 100 баллов за ЕГЭ по нескольким предметам, получили по 100 тысяч рублей. Также выплаты получили и их учителя,... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T17:12
2021-09-16T17:12
2021-09-16T17:12
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Выпускники школ Московской области, получившие по 100 баллов за ЕГЭ по нескольким предметам, получили по 100 тысяч рублей. Также выплаты получили и их учителя, сообщил телеканал "360".Средства перечислили 44 выпускникам. Также за подготовку двух и более стобалльников ЕГЭ в регионе получили поощрения 96 учителей – им выплатили по 150 тысяч рублей."Ребята показали хорошие результаты, а число стобалльников каждый год увеличивается", – сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина. Она отметила, что такие выплаты являются серьезной мотивацией для школьников, чтобы лучше учиться.
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РИА Новости
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