https://ria.ru/20210916/detsad-1750326861.html

В Ингушетии открыли новый детский сад

В Ингушетии открыли новый детский сад - РИА Новости, 16.09.2021

В Ингушетии открыли новый детский сад

Новый детский сад, рассчитанный на 220 мест, открыли в четверг в Малгобекском районе Ингушетии, это уже 14-й детсад, построенный в республике с начала текущего... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T13:44

2021-09-16T13:44

2021-09-16T13:44

республика ингушетия

общество

дети

малгобек

малгобекский район

республика ингушетия

махмуд-али калиматов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729226528_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_c9485dcf9c1fb0ad0d9dafaf94cf6e3f.jpg

НАЛЬЧИК, 16 сен – РИА Новости. Новый детский сад, рассчитанный на 220 мест, открыли в четверг в Малгобекском районе Ингушетии, это уже 14-й детсад, построенный в республике с начала текущего года, сообщает пресс-служба главы региона."Новый детский сад на 220 мест открыли в сельском поселении Сагопши Малгобекского района. Дошкольное образовательное учреждение построено в рамках программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах", - говорится в сообщении.Из-за нехватки мест в детсадах в населенном пункте родителям приходилось возить детей в детские сады в Малгобек, теперь же эта проблема для сельчан решена."Республика сегодня пополнилась еще одним, 14-м по счету с начала 2021 года учреждением дошкольного образования. Не раз говорил, но хочу повторить, что для меня, как главы республики, забота о подрастающем поколении всегда будет на первом месте. От того, какими мы вырастим наших детей, зависит будущее Ингушетии, перспективы ее развития", - сказал на церемонии открытия глава региона Махмуд-Али Калиматов.Он также напомнил, что в республике сейчас строятся еще десять детсадов, девять из которых возводятся в рамках нацпроекта "Демография". Скоро они начнут функционировать в селах Вежарий-Юрт, Инарки, Средние Ачалуки и других населенных пунктах."В ближайшие год-полтора мы планируем ликвидировать очередность в дошкольные образовательные учреждения", - добавил Калиматов.Ранее сообщалось, что за последние полтора года в Ингушетии построили 18 новых детсадов, за счет этого доступность дошкольного образования для детей ясельного возраста в республике выросла в два раза и составила 82%.

https://ria.ru/20210826/shkola-1747343555.html

https://ria.ru/20210826/predpriyatiya-1747343931.html

малгобек

малгобекский район

республика ингушетия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, дети, малгобек, малгобекский район, республика ингушетия, махмуд-али калиматов, россия