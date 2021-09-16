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Республика Ингушетия
https://ria.ru/20210916/detsad-1750326861.html
В Ингушетии открыли новый детский сад
В Ингушетии открыли новый детский сад - РИА Новости, 16.09.2021
В Ингушетии открыли новый детский сад
Новый детский сад, рассчитанный на 220 мест, открыли в четверг в Малгобекском районе Ингушетии, это уже 14-й детсад, построенный в республике с начала текущего... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T13:44
2021-09-16T13:44
республика ингушетия
общество
дети
малгобек
малгобекский район
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
россия
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НАЛЬЧИК, 16 сен – РИА Новости. Новый детский сад, рассчитанный на 220 мест, открыли в четверг в Малгобекском районе Ингушетии, это уже 14-й детсад, построенный в республике с начала текущего года, сообщает пресс-служба главы региона."Новый детский сад на 220 мест открыли в сельском поселении Сагопши Малгобекского района. Дошкольное образовательное учреждение построено в рамках программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах", - говорится в сообщении.Из-за нехватки мест в детсадах в населенном пункте родителям приходилось возить детей в детские сады в Малгобек, теперь же эта проблема для сельчан решена."Республика сегодня пополнилась еще одним, 14-м по счету с начала 2021 года учреждением дошкольного образования. Не раз говорил, но хочу повторить, что для меня, как главы республики, забота о подрастающем поколении всегда будет на первом месте. От того, какими мы вырастим наших детей, зависит будущее Ингушетии, перспективы ее развития", - сказал на церемонии открытия глава региона Махмуд-Али Калиматов.Он также напомнил, что в республике сейчас строятся еще десять детсадов, девять из которых возводятся в рамках нацпроекта "Демография". Скоро они начнут функционировать в селах Вежарий-Юрт, Инарки, Средние Ачалуки и других населенных пунктах."В ближайшие год-полтора мы планируем ликвидировать очередность в дошкольные образовательные учреждения", - добавил Калиматов.Ранее сообщалось, что за последние полтора года в Ингушетии построили 18 новых детсадов, за счет этого доступность дошкольного образования для детей ясельного возраста в республике выросла в два раза и составила 82%.
https://ria.ru/20210826/shkola-1747343555.html
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малгобекский район
республика ингушетия
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общество, дети, малгобек, малгобекский район, республика ингушетия, махмуд-али калиматов, россия
13:44 16.09.2021
 
В Ингушетии открыли новый детский сад

Четырнадцатый с начала года детский сад на 220 мест открыли в Ингушетии

© Фото : пресс-служба правительства Московской области Детский сад "Мозаика" открылся в микрорайоне Изумрудный лес в Балашихе
Детский сад Мозаика открылся в микрорайоне Изумрудный лес в Балашихе - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
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НАЛЬЧИК, 16 сен – РИА Новости. Новый детский сад, рассчитанный на 220 мест, открыли в четверг в Малгобекском районе Ингушетии, это уже 14-й детсад, построенный в республике с начала текущего года, сообщает пресс-служба главы региона.
"Новый детский сад на 220 мест открыли в сельском поселении Сагопши Малгобекского района. Дошкольное образовательное учреждение построено в рамках программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах", - говорится в сообщении.
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Из-за нехватки мест в детсадах в населенном пункте родителям приходилось возить детей в детские сады в Малгобек, теперь же эта проблема для сельчан решена.
"Республика сегодня пополнилась еще одним, 14-м по счету с начала 2021 года учреждением дошкольного образования. Не раз говорил, но хочу повторить, что для меня, как главы республики, забота о подрастающем поколении всегда будет на первом месте. От того, какими мы вырастим наших детей, зависит будущее Ингушетии, перспективы ее развития", - сказал на церемонии открытия глава региона Махмуд-Али Калиматов.
Он также напомнил, что в республике сейчас строятся еще десять детсадов, девять из которых возводятся в рамках нацпроекта "Демография". Скоро они начнут функционировать в селах Вежарий-Юрт, Инарки, Средние Ачалуки и других населенных пунктах.
"В ближайшие год-полтора мы планируем ликвидировать очередность в дошкольные образовательные учреждения", - добавил Калиматов.
Ранее сообщалось, что за последние полтора года в Ингушетии построили 18 новых детсадов, за счет этого доступность дошкольного образования для детей ясельного возраста в республике выросла в два раза и составила 82%.
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Республика ИнгушетияОбществоДетиМалгобекМалгобекский районРеспублика ИнгушетияМахмуд-Али КалиматовРоссия
 
 
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