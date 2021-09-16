https://ria.ru/20210916/demokratiya-1750347579.html
США потеряли лидерство в вопросах демократии, заявила Захарова
США потеряли лидерство в вопросах демократии, заявила Захарова - РИА Новости, 16.09.2021
США потеряли лидерство в вопросах демократии, заявила Захарова
США сегодня даже рядом не находятся с позицией мирового лидера, в частности, в сфере демократии, поэтому им нужно заниматься своими вопросами, заявила... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T15:21
2021-09-16T15:21
2021-09-16T15:21
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 сен - РИА Новости. США сегодня даже рядом не находятся с позицией мирового лидера, в частности, в сфере демократии, поэтому им нужно заниматься своими вопросами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о том, что Вашингтон критикует Москву за "соответствие или несоответствие демократии"."Мне кажется, каждая страна каждый народ и лидер, которого выдвигает этот народ, должны заниматься своими внутренними проблемами. Если бы было государство на сегодняшний момент, которое было бы идеально с точки зрения соответствия всему, вот тем самым высочайшим нормам, наверное, оно могло бы учить других. На сегодня США даже рядом не находятся с позицией мирового лидера, в том числе в вопросах демократии. Поэтому им нужно заниматься своими вопросами, а нам нужно заниматься своими вопросами", - сказала она в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
https://ria.ru/20210604/demokratiya-1735622097.html
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в мире, сша, москва, мария захарова, россия
США потеряли лидерство в вопросах демократии, заявила Захарова
Представитель МИД Захарова призвала США заняться своими делами