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США потеряли лидерство в вопросах демократии, заявила Захарова
США потеряли лидерство в вопросах демократии, заявила Захарова - РИА Новости, 16.09.2021
США потеряли лидерство в вопросах демократии, заявила Захарова
США сегодня даже рядом не находятся с позицией мирового лидера, в частности, в сфере демократии, поэтому им нужно заниматься своими вопросами, заявила... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T15:21
2021-09-16T15:21
в мире
сша
москва
мария захарова
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 сен - РИА Новости. США сегодня даже рядом не находятся с позицией мирового лидера, в частности, в сфере демократии, поэтому им нужно заниматься своими вопросами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о том, что Вашингтон критикует Москву за "соответствие или несоответствие демократии"."Мне кажется, каждая страна каждый народ и лидер, которого выдвигает этот народ, должны заниматься своими внутренними проблемами. Если бы было государство на сегодняшний момент, которое было бы идеально с точки зрения соответствия всему, вот тем самым высочайшим нормам, наверное, оно могло бы учить других. На сегодня США даже рядом не находятся с позицией мирового лидера, в том числе в вопросах демократии. Поэтому им нужно заниматься своими вопросами, а нам нужно заниматься своими вопросами", - сказала она в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
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в мире, сша, москва, мария захарова, россия
15:21 16.09.2021
 
США потеряли лидерство в вопросах демократии, заявила Захарова

Представитель МИД Захарова призвала США заняться своими делами

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкЗдание Капитолия в Вашингтоне перед началом инаугурации избранного президента США Джо Байдена
Здание Капитолия в Вашингтоне перед началом инаугурации избранного президента США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 сен - РИА Новости. США сегодня даже рядом не находятся с позицией мирового лидера, в частности, в сфере демократии, поэтому им нужно заниматься своими вопросами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о том, что Вашингтон критикует Москву за "соответствие или несоответствие демократии".
"Мне кажется, каждая страна каждый народ и лидер, которого выдвигает этот народ, должны заниматься своими внутренними проблемами. Если бы было государство на сегодняшний момент, которое было бы идеально с точки зрения соответствия всему, вот тем самым высочайшим нормам, наверное, оно могло бы учить других. На сегодня США даже рядом не находятся с позицией мирового лидера, в том числе в вопросах демократии. Поэтому им нужно заниматься своими вопросами, а нам нужно заниматься своими вопросами", - сказала она в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 14:12
Матвиенко назвала демократию в США "сильно захромавшей"
 
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