https://ria.ru/20210916/deklaratsiya-1750283253.html

Лидеры стран ОДКБ приняли совместную декларацию

Лидеры стран ОДКБ приняли совместную декларацию - РИА Новости, 16.09.2021

Лидеры стран ОДКБ приняли совместную декларацию

Лидеры ОДКБ утвердили на сессии в Душанбе план оснащения Коллективных сил оперативного реагирования современным вооружением, следует из текста принятой по... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T10:59

2021-09-16T10:59

2021-09-16T11:57

безопасность

афганистан

одкб

центральная азия

казахстан

армения

киргизия

таджикистан

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Лидеры ОДКБ утвердили на сессии в Душанбе план оснащения Коллективных сил оперативного реагирования современным вооружением, следует из текста принятой по итогам саммита декларации.Они также подписали соглашение, предусматривающее создание военной полиции, военного следствия, военной прокуратуры и судов.Полномочия начальника объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова продлили на три года. Кроме того, участники организации на фоне ситуации в Афганистане уточнили план оперативного развертывания контингента в Центральной Азии. Они пообещали принять меры, чтобы защитить южные рубежи. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.Следующая сессия Совета коллективной безопасности пройдет в конце этого года в Ереване.

https://ria.ru/20210916/afganistan-1750267802.html

афганистан

центральная азия

казахстан

армения

киргизия

таджикистан

душанбе

белоруссия

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, афганистан, одкб, центральная азия, казахстан, армения, киргизия, таджикистан, душанбе, белоруссия, россия