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Лидеры стран ОДКБ приняли совместную декларацию
Лидеры стран ОДКБ приняли совместную декларацию - РИА Новости, 16.09.2021
Лидеры стран ОДКБ приняли совместную декларацию
Лидеры ОДКБ утвердили на сессии в Душанбе план оснащения Коллективных сил оперативного реагирования современным вооружением, следует из текста принятой по... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T10:59
2021-09-16T11:57
безопасность
афганистан
одкб
центральная азия
казахстан
армения
киргизия
таджикистан
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Лидеры ОДКБ утвердили на сессии в Душанбе план оснащения Коллективных сил оперативного реагирования современным вооружением, следует из текста принятой по итогам саммита декларации.Они также подписали соглашение, предусматривающее создание военной полиции, военного следствия, военной прокуратуры и судов.Полномочия начальника объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова продлили на три года. Кроме того, участники организации на фоне ситуации в Афганистане уточнили план оперативного развертывания контингента в Центральной Азии. Они пообещали принять меры, чтобы защитить южные рубежи. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.Следующая сессия Совета коллективной безопасности пройдет в конце этого года в Ереване.
https://ria.ru/20210916/afganistan-1750267802.html
афганистан
центральная азия
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душанбе
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безопасность, афганистан, одкб, центральная азия, казахстан, армения, киргизия, таджикистан, душанбе, белоруссия, россия
10:59 16.09.2021 (обновлено: 11:57 16.09.2021)
 
Лидеры стран ОДКБ приняли совместную декларацию

Лидеры стран ОДКБ приняли совместную декларацию в Душанбе

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета коллективной безопасности ОДКБ
Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Лидеры ОДКБ утвердили на сессии в Душанбе план оснащения Коллективных сил оперативного реагирования современным вооружением, следует из текста принятой по итогам саммита декларации.
Они также подписали соглашение, предусматривающее создание военной полиции, военного следствия, военной прокуратуры и судов.
Полномочия начальника объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова продлили на три года.
Кроме того, участники организации на фоне ситуации в Афганистане уточнили план оперативного развертывания контингента в Центральной Азии. Они пообещали принять меры, чтобы защитить южные рубежи.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Следующая сессия Совета коллективной безопасности пройдет в конце этого года в Ереване.
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БезопасностьАфганистанОДКБЦентральная АзияКазахстанАрменияКиргизияТаджикистанДушанбеБелоруссияРоссия
 
 
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