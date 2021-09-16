https://ria.ru/20210916/chikhuakhua-1750363330.html

Ярославские власти обязали заплатить за собаку, которую загрыз бродячий пес

Ярославские власти обязали заплатить за собаку, которую загрыз бродячий пес - РИА Новости, 16.09.2021

Ярославские власти обязали заплатить за собаку, которую загрыз бродячий пес

Суд в Ярославской области счел, что ответственность за гибель чихуахуа от укусов бродячего пса лежит на местной администрации, которая обязана отлавливать... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T16:31

2021-09-16T16:31

2021-09-16T18:01

происшествия

ярославль

ярославская область

тутаев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 сен — РИА Новости. Суд в Ярославской области счел, что ответственность за гибель чихуахуа от укусов бродячего пса лежит на местной администрации, которая обязана отлавливать бездомных животных, об этом сообщили в инстанции.Там рассказали, что инцидент произошел в апреле прошлого года. Жительница Тутаева гуляла по набережной с питомцем, на которого напала крупная бродячая собака. Хозяйка смогла прогнать ее, после чего отвезла чихуахуа в ветклинику, где раны обработали. Однако вечером того же дня животное умерло.Женщина обратилась в полицию, пыталась найти владельца бродячего пса, размещала объявление в газете, приезжала с супругом в Тутаев и искала собаку. Она видела ее на улице, но хозяина так и не смогла найти. Тогда пострадавшая обратилась в суд с иском к администрации Тутаевского муниципального района. В нем владелица чихуахуа просила признать бездействие местных властей, которые не исполнили обязанности по организации отлова и содержания безнадзорных животных, а также взыскать с ответчика материальный ущерб в размере чуть более 21 тысячи рублей, компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей и расходы по оплате госпошлины.Представитель администрации возражала против этих требований и пояснила, что отловы проводятся по заявкам, а в администрацию на данную собаку заявка поступила только после инцидента."Суд пришел к выводу о том, что <…> в результате виновного бездействия администрации истцу причинен вред животным, находящимся в общественном месте без сопровождающего лица", — говорится в сообщении.В пользу хозяйки чихуахуа взыскали более 20 тысяч рублей, в том числе ущерб в размере стоимости собаки (восемь тысяч), а также расходы на ее лечение (более шести тысяч). Компенсацию морального вреда оценили в две тысячи.

https://ria.ru/20210909/vospitanie-1749276690.html

https://ria.ru/20210908/sobaki-1749232613.html

https://ria.ru/20210916/shtraf-1750260656.html

ярославль

ярославская область

тутаев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ярославль, ярославская область, тутаев