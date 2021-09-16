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https://ria.ru/20210916/chikhuakhua-1750363330.html
Ярославские власти обязали заплатить за собаку, которую загрыз бродячий пес
Ярославские власти обязали заплатить за собаку, которую загрыз бродячий пес - РИА Новости, 16.09.2021
Ярославские власти обязали заплатить за собаку, которую загрыз бродячий пес
Суд в Ярославской области счел, что ответственность за гибель чихуахуа от укусов бродячего пса лежит на местной администрации, которая обязана отлавливать... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T16:31
2021-09-16T18:01
происшествия
ярославль
ярославская область
тутаев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 сен — РИА Новости. Суд в Ярославской области счел, что ответственность за гибель чихуахуа от укусов бродячего пса лежит на местной администрации, которая обязана отлавливать бездомных животных, об этом сообщили в инстанции.Там рассказали, что инцидент произошел в апреле прошлого года. Жительница Тутаева гуляла по набережной с питомцем, на которого напала крупная бродячая собака. Хозяйка смогла прогнать ее, после чего отвезла чихуахуа в ветклинику, где раны обработали. Однако вечером того же дня животное умерло.Женщина обратилась в полицию, пыталась найти владельца бродячего пса, размещала объявление в газете, приезжала с супругом в Тутаев и искала собаку. Она видела ее на улице, но хозяина так и не смогла найти. Тогда пострадавшая обратилась в суд с иском к администрации Тутаевского муниципального района. В нем владелица чихуахуа просила признать бездействие местных властей, которые не исполнили обязанности по организации отлова и содержания безнадзорных животных, а также взыскать с ответчика материальный ущерб в размере чуть более 21 тысячи рублей, компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей и расходы по оплате госпошлины.Представитель администрации возражала против этих требований и пояснила, что отловы проводятся по заявкам, а в администрацию на данную собаку заявка поступила только после инцидента."Суд пришел к выводу о том, что &lt;…&gt; в результате виновного бездействия администрации истцу причинен вред животным, находящимся в общественном месте без сопровождающего лица", — говорится в сообщении.В пользу хозяйки чихуахуа взыскали более 20 тысяч рублей, в том числе ущерб в размере стоимости собаки (восемь тысяч), а также расходы на ее лечение (более шести тысяч). Компенсацию морального вреда оценили в две тысячи.
https://ria.ru/20210909/vospitanie-1749276690.html
https://ria.ru/20210908/sobaki-1749232613.html
https://ria.ru/20210916/shtraf-1750260656.html
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происшествия, ярославль, ярославская область, тутаев
16:31 16.09.2021 (обновлено: 18:01 16.09.2021)
 
Ярославские власти обязали заплатить за собаку, которую загрыз бродячий пес

Суд обязал власти заплатить за чихуахуа, погибшую от укусов бродячего пса под Ярославлем

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 сен — РИА Новости. Суд в Ярославской области счел, что ответственность за гибель чихуахуа от укусов бродячего пса лежит на местной администрации, которая обязана отлавливать бездомных животных, об этом сообщили в инстанции.
Там рассказали, что инцидент произошел в апреле прошлого года. Жительница Тутаева гуляла по набережной с питомцем, на которого напала крупная бродячая собака. Хозяйка смогла прогнать ее, после чего отвезла чихуахуа в ветклинику, где раны обработали. Однако вечером того же дня животное умерло.
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Женщина обратилась в полицию, пыталась найти владельца бродячего пса, размещала объявление в газете, приезжала с супругом в Тутаев и искала собаку. Она видела ее на улице, но хозяина так и не смогла найти. Тогда пострадавшая обратилась в суд с иском к администрации Тутаевского муниципального района.
В нем владелица чихуахуа просила признать бездействие местных властей, которые не исполнили обязанности по организации отлова и содержания безнадзорных животных, а также взыскать с ответчика материальный ущерб в размере чуть более 21 тысячи рублей, компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей и расходы по оплате госпошлины.
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Представитель администрации возражала против этих требований и пояснила, что отловы проводятся по заявкам, а в администрацию на данную собаку заявка поступила только после инцидента.
"Суд пришел к выводу о том, что <…> в результате виновного бездействия администрации истцу причинен вред животным, находящимся в общественном месте без сопровождающего лица", — говорится в сообщении.
В пользу хозяйки чихуахуа взыскали более 20 тысяч рублей, в том числе ущерб в размере стоимости собаки (восемь тысяч), а также расходы на ее лечение (более шести тысяч). Компенсацию морального вреда оценили в две тысячи.
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