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Заболевший COVID-19 глава Бурятии назвал рабочее место "клеткой"
Заболевший COVID-19 глава Бурятии назвал рабочее место "клеткой" - РИА Новости, 16.09.2021
Заболевший COVID-19 глава Бурятии назвал рабочее место "клеткой"
Находящийся на самоизоляции из-за коронавируса глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, что чувствует себя нормально, показал свое рабочее место, назвав его... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T11:28
2021-09-16T11:28
2021-09-16T11:28
распространение коронавируса
общество
алексей цыденов
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коронавирус в россии
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КРАСНОЯРСК, 16 сен - РИА Новости. Находящийся на самоизоляции из-за коронавируса глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, что чувствует себя нормально, показал свое рабочее место, назвав его клеткой, и выразил надежду, что его скоро выпустят.Восьмого сентября Цыденов сообщил, что заболел коронавирусом, несмотря на две вакцинации. При этом он отметил, что заболевание проходит в легкой форме, самочувствие нормальное."Рабочее место... где я то ли болею, то ли работаю, целая студия развернута, постоянные ВКС (видеоконференцсвязь - ред.). Самочувствие как было нормальное, так и есть... Сегодня сдал тест, надеюсь, меня из этой клетки сегодня выпустят. Важнейшее мероприятие - выборы, и я изолированный. Будем надеяться, что все будет хорошо. Работаем", - сказал Цыденов в обращении в своем аккаунте в Instagram.На кадрах видна развернутая выгородка зеленого цвета для выхода в эфир, а также специальные осветительные приборы.
https://ria.ru/20210908/koronavirus-1749179951.html
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общество, алексей цыденов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Заболевший COVID-19 глава Бурятии назвал рабочее место "клеткой"
Заболевший COVID-19 глава Бурятии Алексей Цыденов назвал рабочее место "клеткой"