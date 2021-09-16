https://ria.ru/20210916/buryatiya-1750291227.html

Заболевший COVID-19 глава Бурятии назвал рабочее место "клеткой"

Заболевший COVID-19 глава Бурятии назвал рабочее место "клеткой" - РИА Новости, 16.09.2021

Заболевший COVID-19 глава Бурятии назвал рабочее место "клеткой"

Находящийся на самоизоляции из-за коронавируса глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, что чувствует себя нормально, показал свое рабочее место, назвав его... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T11:28

2021-09-16T11:28

2021-09-16T11:28

распространение коронавируса

общество

алексей цыденов

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727502294_68:241:1080:810_1920x0_80_0_0_858df65d778bcc33f43f9042ac2882dd.jpg

КРАСНОЯРСК, 16 сен - РИА Новости. Находящийся на самоизоляции из-за коронавируса глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, что чувствует себя нормально, показал свое рабочее место, назвав его клеткой, и выразил надежду, что его скоро выпустят.Восьмого сентября Цыденов сообщил, что заболел коронавирусом, несмотря на две вакцинации. При этом он отметил, что заболевание проходит в легкой форме, самочувствие нормальное."Рабочее место... где я то ли болею, то ли работаю, целая студия развернута, постоянные ВКС (видеоконференцсвязь - ред.). Самочувствие как было нормальное, так и есть... Сегодня сдал тест, надеюсь, меня из этой клетки сегодня выпустят. Важнейшее мероприятие - выборы, и я изолированный. Будем надеяться, что все будет хорошо. Работаем", - сказал Цыденов в обращении в своем аккаунте в Instagram.На кадрах видна развернутая выгородка зеленого цвета для выхода в эфир, а также специальные осветительные приборы.

https://ria.ru/20210908/koronavirus-1749179951.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, алексей цыденов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии