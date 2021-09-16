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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210916/buryatiya-1750291227.html
Заболевший COVID-19 глава Бурятии назвал рабочее место "клеткой"
Заболевший COVID-19 глава Бурятии назвал рабочее место "клеткой" - РИА Новости, 16.09.2021
Заболевший COVID-19 глава Бурятии назвал рабочее место "клеткой"
Находящийся на самоизоляции из-за коронавируса глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, что чувствует себя нормально, показал свое рабочее место, назвав его... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T11:28
2021-09-16T11:28
распространение коронавируса
общество
алексей цыденов
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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КРАСНОЯРСК, 16 сен - РИА Новости. Находящийся на самоизоляции из-за коронавируса глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, что чувствует себя нормально, показал свое рабочее место, назвав его клеткой, и выразил надежду, что его скоро выпустят.Восьмого сентября Цыденов сообщил, что заболел коронавирусом, несмотря на две вакцинации. При этом он отметил, что заболевание проходит в легкой форме, самочувствие нормальное."Рабочее место... где я то ли болею, то ли работаю, целая студия развернута, постоянные ВКС (видеоконференцсвязь - ред.). Самочувствие как было нормальное, так и есть... Сегодня сдал тест, надеюсь, меня из этой клетки сегодня выпустят. Важнейшее мероприятие - выборы, и я изолированный. Будем надеяться, что все будет хорошо. Работаем", - сказал Цыденов в обращении в своем аккаунте в Instagram.На кадрах видна развернутая выгородка зеленого цвета для выхода в эфир, а также специальные осветительные приборы.
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общество, алексей цыденов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:28 16.09.2021
 
Заболевший COVID-19 глава Бурятии назвал рабочее место "клеткой"

Заболевший COVID-19 глава Бурятии Алексей Цыденов назвал рабочее место "клеткой"

© Фото : @tsydenov_aleksey/InstagramГлава Бурятии Алексей Цыденов во время онлайн-совещания
Глава Бурятии Алексей Цыденов во время онлайн-совещания - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© Фото : @tsydenov_aleksey/Instagram
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КРАСНОЯРСК, 16 сен - РИА Новости. Находящийся на самоизоляции из-за коронавируса глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, что чувствует себя нормально, показал свое рабочее место, назвав его клеткой, и выразил надежду, что его скоро выпустят.
Восьмого сентября Цыденов сообщил, что заболел коронавирусом, несмотря на две вакцинации. При этом он отметил, что заболевание проходит в легкой форме, самочувствие нормальное.
"Рабочее место... где я то ли болею, то ли работаю, целая студия развернута, постоянные ВКС (видеоконференцсвязь - ред.). Самочувствие как было нормальное, так и есть... Сегодня сдал тест, надеюсь, меня из этой клетки сегодня выпустят. Важнейшее мероприятие - выборы, и я изолированный. Будем надеяться, что все будет хорошо. Работаем", - сказал Цыденов в обращении в своем аккаунте в Instagram.
На кадрах видна развернутая выгородка зеленого цвета для выхода в эфир, а также специальные осветительные приборы.
Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
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Распространение коронавирусаОбществоАлексей ЦыденовКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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