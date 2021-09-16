https://ria.ru/20210916/avtotransport-1750277105.html

В Приамурье поступила самая большая партия санитарного автотранспорта

В Приамурье поступила самая большая партия санитарного автотранспорта - РИА Новости, 16.09.2021

В Приамурье поступила самая большая партия санитарного автотранспорта

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в регион поступила самая большая партия санитарных автомобилей за последние годы: 53 новых... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T10:34

2021-09-16T10:34

2021-09-16T10:34

амурская область

общество

амурская область

ульяновский автомобильный завод (уаз)

здоровье - общество

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 сен – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в регион поступила самая большая партия санитарных автомобилей за последние годы: 53 новых высокопроходимых санитарных "УАЗа" закупили за счёт областного бюджета для медучреждений."Эта самая большая партия санитарного автотранспорта за последние годы. Модернизация звена первичной медико-санитарной помощи – одна из важнейших задач, которые сегодня решает правительство Амурской области. Во многом эффективность первичного звена определяется уровнем оснащённости необходимым транспортом: чем быстрее смогут прибыть медики к пациенту, тем раньше окажут помощь", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Как добавляют власти, в 2020 году в Приамурье поступило 108 машин для медицинских организаций. Поступившие сейчас 53 автомобиля – вторая по счету партия за 2021 год, в январе 20 машин – "УАЗы", "Нивы" и "Лады-Гранты" - были приобретены за счёт федерального бюджета и переданы в поликлиники Амурской области. Как сообщает правительство региона, до конца 2021 года в области ожидают ещё 20 новых санитарных автомобилей.

https://ria.ru/20210915/priamure-1750115751.html

амурская область

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общество, амурская область, ульяновский автомобильный завод (уаз), здоровье - общество, василий орлов (губернатор)