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Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20210916/avtotransport-1750277105.html
В Приамурье поступила самая большая партия санитарного автотранспорта
В Приамурье поступила самая большая партия санитарного автотранспорта - РИА Новости, 16.09.2021
В Приамурье поступила самая большая партия санитарного автотранспорта
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в регион поступила самая большая партия санитарных автомобилей за последние годы: 53 новых... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T10:34
2021-09-16T10:34
амурская область
общество
амурская область
ульяновский автомобильный завод (уаз)
здоровье - общество
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 сен – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в регион поступила самая большая партия санитарных автомобилей за последние годы: 53 новых высокопроходимых санитарных "УАЗа" закупили за счёт областного бюджета для медучреждений."Эта самая большая партия санитарного автотранспорта за последние годы. Модернизация звена первичной медико-санитарной помощи – одна из важнейших задач, которые сегодня решает правительство Амурской области. Во многом эффективность первичного звена определяется уровнем оснащённости необходимым транспортом: чем быстрее смогут прибыть медики к пациенту, тем раньше окажут помощь", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Как добавляют власти, в 2020 году в Приамурье поступило 108 машин для медицинских организаций. Поступившие сейчас 53 автомобиля – вторая по счету партия за 2021 год, в январе 20 машин – "УАЗы", "Нивы" и "Лады-Гранты" - были приобретены за счёт федерального бюджета и переданы в поликлиники Амурской области. Как сообщает правительство региона, до конца 2021 года в области ожидают ещё 20 новых санитарных автомобилей.
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общество, амурская область, ульяновский автомобильный завод (уаз), здоровье - общество, василий орлов (губернатор)
10:34 16.09.2021
 
В Приамурье поступила самая большая партия санитарного автотранспорта

Глава Приамурья Орлов: в регион поступила самая большая партия санитарного автотранспорта

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВасилий Орлов
Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 сен – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в регион поступила самая большая партия санитарных автомобилей за последние годы: 53 новых высокопроходимых санитарных "УАЗа" закупили за счёт областного бюджета для медучреждений.
"Эта самая большая партия санитарного автотранспорта за последние годы. Модернизация звена первичной медико-санитарной помощи – одна из важнейших задач, которые сегодня решает правительство Амурской области. Во многом эффективность первичного звена определяется уровнем оснащённости необходимым транспортом: чем быстрее смогут прибыть медики к пациенту, тем раньше окажут помощь", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
Как добавляют власти, в 2020 году в Приамурье поступило 108 машин для медицинских организаций. Поступившие сейчас 53 автомобиля – вторая по счету партия за 2021 год, в январе 20 машин – "УАЗы", "Нивы" и "Лады-Гранты" - были приобретены за счёт федерального бюджета и переданы в поликлиники Амурской области. Как сообщает правительство региона, до конца 2021 года в области ожидают ещё 20 новых санитарных автомобилей.
Губернатор Амурской области Василий Орлов
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Амурская областьОбществоАмурская областьУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Здоровье - ОбществоВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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