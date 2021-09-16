Тамбовский губернатор передал 26 муниципалитетам школьные автобусы
CC BY 4.0 / Администрация Тамбовской области / Обновление парка школьных автобусов в Тамбовской области
ТАМБОВ, 16 сен - РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в четверг вручил руководителям 26 муниципалитетов региона документы от новых школьных автобусов, которые заменят транспорт десятилетней давности, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Тамбовской области на обновление парка школьных автобусов из федерального бюджета выделено более 140 миллионов рублей. Регион получил 62 автобуса, 26 из которых и передали в четверг муниципалитетам области.
"На Тамбовщину поступили автобусы российского производства: 43 автобуса марки "ПАЗ", 16 – марки "ГАЗ". Еще 3 автобуса повышенной проходимости марки "УАЗ" будут перевозить школьников из удаленных мест проживания до учебных заведений", - сказал представитель пресс-службы.
"Новая партия школьных автобусов заменит 47 транспортных средств со сроком эксплуатации более 10 лет, а также позволит открыть 15 новых маршрутов для удобства школьников. Пополнение автопарка позволит расширить географию поездок учащихся, в том числе на различные соревнования и экскурсии", - сказал собеседник агентства.
Губернатор, обращаясь к руководителям муниципалитетов, подчеркнул, что безопасность детей, в том числе, и по дороге в школу - одно из ключевых направлений работы исполнительной власти.
"Тамбовская область активно участвует во всех федеральных проектах, а в этом - особенно. Ведь с новыми автобусами можно быть спокойным за безопасность наших детей. Доступность и качество образования – приоритеты региональной политики. И у нас получается их достичь, в том числе, участием в федеральных проектах. Самое главное - есть результат от их реализации, - приводит пресс-служба слова Никитина.
В пресс-службе добавили, что в Тамбовской области сейчас используется 443 автобуса, в том числе 400 автобусов, которые ежедневно перевозят около 9 тысяч детей по 495 маршрутам общей протяженностью более 6,2 тысячи километров. В период с 2005 по 2021 годы в регион поставлено более 500 школьных автобусов.