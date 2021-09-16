Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация для проекта Тамбовская область
Тамбовская область
https://ria.ru/20210916/avtobusy-1750398358.html
Тамбовский губернатор передал 26 муниципалитетам школьные автобусы
Тамбовский губернатор передал 26 муниципалитетам школьные автобусы - РИА Новости, 16.09.2021
Тамбовский губернатор передал 26 муниципалитетам школьные автобусы
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в четверг вручил руководителям 26 муниципалитетов региона документы от новых школьных автобусов,... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T18:52
2021-09-16T18:52
тамбовская область
тамбовская область
глонасс (система навигации)
александр никитин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750400352_0:71:2730:1608_1920x0_80_0_0_14f894e9d380b8192d34612b13c02739.jpg
ТАМБОВ, 16 сен - РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в четверг вручил руководителям 26 муниципалитетов региона документы от новых школьных автобусов, которые заменят транспорт десятилетней давности, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Тамбовской области на обновление парка школьных автобусов из федерального бюджета выделено более 140 миллионов рублей. Регион получил 62 автобуса, 26 из которых и передали в четверг муниципалитетам области.По его словам, все автобусы соответствуют техтребованиям к перевозкам детей. Они оснащены тахографами, аппаратурой ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, маячком желтого или оранжевого цвета, ремнями безопасности.Губернатор, обращаясь к руководителям муниципалитетов, подчеркнул, что безопасность детей, в том числе, и по дороге в школу - одно из ключевых направлений работы исполнительной власти.В пресс-службе добавили, что в Тамбовской области сейчас используется 443 автобуса, в том числе 400 автобусов, которые ежедневно перевозят около 9 тысяч детей по 495 маршрутам общей протяженностью более 6,2 тысячи километров. В период с 2005 по 2021 годы в регион поставлено более 500 школьных автобусов.
https://ria.ru/20210824/zhiteli-1747106812.html
тамбовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750400352_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_4a8c840cfec01b864371d8a9eb6c6e8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тамбовская область, глонасс (система навигации), александр никитин
18:52 16.09.2021
 

Тамбовский губернатор передал 26 муниципалитетам школьные автобусы

CC BY 4.0 / Администрация Тамбовской области / Обновление парка школьных автобусов в Тамбовской области
Обновление парка школьных автобусов в Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
CC BY 4.0 / Администрация Тамбовской области /
Читать ria.ru в
ТАМБОВ, 16 сен - РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в четверг вручил руководителям 26 муниципалитетов региона документы от новых школьных автобусов, которые заменят транспорт десятилетней давности, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Тамбовской области на обновление парка школьных автобусов из федерального бюджета выделено более 140 миллионов рублей. Регион получил 62 автобуса, 26 из которых и передали в четверг муниципалитетам области.
"На Тамбовщину поступили автобусы российского производства: 43 автобуса марки "ПАЗ", 16 – марки "ГАЗ". Еще 3 автобуса повышенной проходимости марки "УАЗ" будут перевозить школьников из удаленных мест проживания до учебных заведений", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, все автобусы соответствуют техтребованиям к перевозкам детей. Они оснащены тахографами, аппаратурой ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, маячком желтого или оранжевого цвета, ремнями безопасности.
"Новая партия школьных автобусов заменит 47 транспортных средств со сроком эксплуатации более 10 лет, а также позволит открыть 15 новых маршрутов для удобства школьников. Пополнение автопарка позволит расширить географию поездок учащихся, в том числе на различные соревнования и экскурсии", - сказал собеседник агентства.
Губернатор, обращаясь к руководителям муниципалитетов, подчеркнул, что безопасность детей, в том числе, и по дороге в школу - одно из ключевых направлений работы исполнительной власти.
"Тамбовская область активно участвует во всех федеральных проектах, а в этом - особенно. Ведь с новыми автобусами можно быть спокойным за безопасность наших детей. Доступность и качество образования – приоритеты региональной политики. И у нас получается их достичь, в том числе, участием в федеральных проектах. Самое главное - есть результат от их реализации, - приводит пресс-служба слова Никитина.
В пресс-службе добавили, что в Тамбовской области сейчас используется 443 автобуса, в том числе 400 автобусов, которые ежедневно перевозят около 9 тысяч детей по 495 маршрутам общей протяженностью более 6,2 тысячи километров. В период с 2005 по 2021 годы в регион поставлено более 500 школьных автобусов.
Стелла-сердце Я люблю Тамбов - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 20:18Тамбовская область
Около 96 тысяч жителей Тамбовщины внесли предложения в "народную программу"
 
Тамбовская областьТамбовская областьГЛОНАСС (система навигации)Александр Никитин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:27Губернатор Приморья Олег Кожемяко одним из первых проголосовал на выборах
05:19СМИ: у границы США скопились тысячи граждан Гаити
05:08Губернатор Амурской области Василий Орлов проголосовал на выборах
05:04ВКС выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
04:58Приморье получило дополнительные 500 миллионов рублей на ремонт дорог
04:51В Японии произошло извержение вулкана
04:42В национальном парке "Земля леопарда" гималайский медведь попал на видео
04:29США расширят военное присутствие в Австралии
04:21NI рассказал о российском оружии, способном обрушить "шквал огня"
04:16В восьми из десяти регионов Сибири открылись все избирательные участки
04:12"Удар ниже пояса": французов возмутил отказ Австралии от подлодок
04:09Эксперт объяснила, зачем мошенники создают вам кредитную историю
04:02CNN: КНДР расширяет объект по производству обогащенного урана
04:01Рядом с Калининградом при прокладке дороги нашли древнюю настольную игру
03:52В России создадут сверхдальнобойную винтовку под калибр стран НАТО
03:47Историк рассказал, как власти Польши "проспали" крах страны в 1939 году
03:34В РАН рассказали о рационе "киноэкипажа" на МКС
03:26Умер создатель компьютеров ZX Spectrum Клайв Синклер
03:18Россиян предупредили, что нельзя выбрасывать в мусор
03:17В Крыму прокомментировали позицию Европарламента по выборам
Лента новостейМолния