https://ria.ru/20210916/avtobusy-1750398358.html

Тамбовский губернатор передал 26 муниципалитетам школьные автобусы

Тамбовский губернатор передал 26 муниципалитетам школьные автобусы - РИА Новости, 16.09.2021

Тамбовский губернатор передал 26 муниципалитетам школьные автобусы

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в четверг вручил руководителям 26 муниципалитетов региона документы от новых школьных автобусов,... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T18:52

2021-09-16T18:52

2021-09-16T18:52

тамбовская область

тамбовская область

глонасс (система навигации)

александр никитин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750400352_0:71:2730:1608_1920x0_80_0_0_14f894e9d380b8192d34612b13c02739.jpg

ТАМБОВ, 16 сен - РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в четверг вручил руководителям 26 муниципалитетов региона документы от новых школьных автобусов, которые заменят транспорт десятилетней давности, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Тамбовской области на обновление парка школьных автобусов из федерального бюджета выделено более 140 миллионов рублей. Регион получил 62 автобуса, 26 из которых и передали в четверг муниципалитетам области.По его словам, все автобусы соответствуют техтребованиям к перевозкам детей. Они оснащены тахографами, аппаратурой ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, маячком желтого или оранжевого цвета, ремнями безопасности.Губернатор, обращаясь к руководителям муниципалитетов, подчеркнул, что безопасность детей, в том числе, и по дороге в школу - одно из ключевых направлений работы исполнительной власти.В пресс-службе добавили, что в Тамбовской области сейчас используется 443 автобуса, в том числе 400 автобусов, которые ежедневно перевозят около 9 тысяч детей по 495 маршрутам общей протяженностью более 6,2 тысячи километров. В период с 2005 по 2021 годы в регион поставлено более 500 школьных автобусов.

https://ria.ru/20210824/zhiteli-1747106812.html

тамбовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тамбовская область, глонасс (система навигации), александр никитин