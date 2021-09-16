https://ria.ru/20210916/avstraliya-1750269432.html
Во Франции осудили решение Австралии разорвать контракт по подлодкам
Во Франции осудили решение Австралии разорвать контракт по подлодкам - РИА Новости, 16.09.2021
Во Франции осудили решение Австралии разорвать контракт по подлодкам
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции France Info назвал решение Австралии разорвать с компанией Naval Group соглашение по строительству... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T09:43
2021-09-16T09:43
2021-09-16T16:21
в мире
сша
австралия
мид франции
франция
скотт моррисон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750282799_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_06088811c1b8b13378aeca5801ca5bf4.jpg
ПАРИЖ, 16 сен — РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции France Info назвал решение Австралии разорвать с компанией Naval Group соглашение по строительству подводных лодок ударом в спину.Он подчеркнул, что Париж установил с Канберрой доверительные отношения. Однако сейчас, по словам политика, они подорваны.Этот договор, как напомнил глава дипведомства, обсуждался в течение двух лет — с 2014 по 2016 год. Министр подчеркнул, что ожидает пояснений от австралийской и американской сторон."У нас есть контракт, и надо, чтобы Австралия сказала, как будет из него выходить. Нужны пояснения", — отметил он.Ле Дриан также заявил, что обеспокоен поведением Вашингтона в этой ситуации."Это одностороннее, грубое, непрогнозируемое решение очень похоже на то, что делал господин (экс-президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп", — добавил он.Париж, по его словам, будет следить за происходящим. Сейчас, как подчеркнул глава МИД, французские власти находятся "в абсолютном непонимании".На днях стало известно, что Австралия решила разорвать контракт с французской Naval Group, который подразумевал реализацию проекта по разработке и строительству подводных лодок. Канберра сделала выбор в пользу сотрудничества с Вашингтоном и Лондоном. Власти страны объяснили это "ускорением изменений в региональной безопасности".Ранее премьер Австралии Скотт Моррисон совместно с британским коллегой Борисом Джонсоном и президентом США Джо Байденом объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере безопасности. Оснащение австралийского флота атомными субмаринами стало их первой совместной инициативой.Глава МИД Франции и министр обороны страны Флоранс Парли в совместном заявлении отмечали, что заявление Канберры о выходе из программы по строительству подлодок "противоречит букве и духу франко-австралийского сотрудничества".
https://ria.ru/20210916/podlodki-1750256091.html
https://ria.ru/20210916/auukus-1750250100.html
https://ria.ru/20210916/auukus-1750249716.html
сша
австралия
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750282799_356:0:3087:2048_1920x0_80_0_0_43da7b8ee34535927426a7478365d585.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, австралия, мид франции, франция, скотт моррисон
09:43 16.09.2021 (обновлено: 16:21 16.09.2021)
Во Франции осудили решение Австралии разорвать контракт по подлодкам
Глава МИД Франции Ле Дриан: разрыв Австралией контракта по подлодкам стал ударом в спину
ПАРИЖ, 16 сен — РИА Новости.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан
в эфире радиостанции France Info
назвал решение Австралии
разорвать с компанией Naval Group соглашение по строительству подводных лодок ударом в спину.
Он подчеркнул, что Париж установил с Канберрой доверительные отношения. Однако сейчас, по словам политика, они подорваны.
"И сегодня я в гневе, с большим чувством горечи в связи с разрывом этого контракта. Так не поступают союзники", — сказал Ле Дриан.
Этот договор, как напомнил глава дипведомства, обсуждался в течение двух лет — с 2014 по 2016 год. Министр подчеркнул, что ожидает пояснений от австралийской и американской сторон.
"У нас есть контракт, и надо, чтобы Австралия сказала, как будет из него выходить. Нужны пояснения", — отметил он.
Ле Дриан также заявил, что обеспокоен поведением Вашингтона в этой ситуации.
"Это одностороннее, грубое, непрогнозируемое решение очень похоже на то, что делал господин (экс-президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп", — добавил он.
Париж, по его словам, будет следить за происходящим. Сейчас, как подчеркнул глава МИД, французские власти находятся "в абсолютном непонимании".
На днях стало известно, что Австралия решила разорвать контракт с французской Naval Group, который подразумевал реализацию проекта по разработке и строительству подводных лодок. Канберра сделала выбор в пользу сотрудничества с Вашингтоном и Лондоном. Власти страны объяснили это "ускорением изменений в региональной безопасности".
Ранее премьер Австралии Скотт Моррисон совместно с британским коллегой Борисом Джонсоном
и президентом США Джо Байденом
объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере безопасности. Оснащение австралийского флота атомными субмаринами стало их первой совместной инициативой.
Глава МИД Франции и министр обороны страны Флоранс Парли
в совместном заявлении отмечали, что заявление Канберры о выходе из программы по строительству подлодок "противоречит букве и духу франко-австралийского сотрудничества".