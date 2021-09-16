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Во Франции осудили решение Австралии разорвать контракт по подлодкам
Во Франции осудили решение Австралии разорвать контракт по подлодкам - РИА Новости, 16.09.2021
Во Франции осудили решение Австралии разорвать контракт по подлодкам
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции France Info назвал решение Австралии разорвать с компанией Naval Group соглашение по строительству... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T09:43
2021-09-16T16:21
в мире
сша
австралия
мид франции‎
франция
скотт моррисон
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ПАРИЖ, 16 сен — РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции France Info назвал решение Австралии разорвать с компанией Naval Group соглашение по строительству подводных лодок ударом в спину.Он подчеркнул, что Париж установил с Канберрой доверительные отношения. Однако сейчас, по словам политика, они подорваны.Этот договор, как напомнил глава дипведомства, обсуждался в течение двух лет — с 2014 по 2016 год. Министр подчеркнул, что ожидает пояснений от австралийской и американской сторон."У нас есть контракт, и надо, чтобы Австралия сказала, как будет из него выходить. Нужны пояснения", — отметил он.Ле Дриан также заявил, что обеспокоен поведением Вашингтона в этой ситуации."Это одностороннее, грубое, непрогнозируемое решение очень похоже на то, что делал господин (экс-президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп", — добавил он.Париж, по его словам, будет следить за происходящим. Сейчас, как подчеркнул глава МИД, французские власти находятся "в абсолютном непонимании".На днях стало известно, что Австралия решила разорвать контракт с французской Naval Group, который подразумевал реализацию проекта по разработке и строительству подводных лодок. Канберра сделала выбор в пользу сотрудничества с Вашингтоном и Лондоном. Власти страны объяснили это "ускорением изменений в региональной безопасности".Ранее премьер Австралии Скотт Моррисон совместно с британским коллегой Борисом Джонсоном и президентом США Джо Байденом объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере безопасности. Оснащение австралийского флота атомными субмаринами стало их первой совместной инициативой.Глава МИД Франции и министр обороны страны Флоранс Парли в совместном заявлении отмечали, что заявление Канберры о выходе из программы по строительству подлодок "противоречит букве и духу франко-австралийского сотрудничества".
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в мире, сша, австралия, мид франции‎, франция, скотт моррисон
09:43 16.09.2021 (обновлено: 16:21 16.09.2021)
 
Во Франции осудили решение Австралии разорвать контракт по подлодкам

Глава МИД Франции Ле Дриан: разрыв Австралией контракта по подлодкам стал ударом в спину

© AFP 2021 / Naval GroupВоенно-морская верфь компании Naval Group
Военно-морская верфь компании Naval Group - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© AFP 2021 / Naval Group
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ПАРИЖ, 16 сен — РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции France Info назвал решение Австралии разорвать с компанией Naval Group соглашение по строительству подводных лодок ударом в спину.
Он подчеркнул, что Париж установил с Канберрой доверительные отношения. Однако сейчас, по словам политика, они подорваны.

"И сегодня я в гневе, с большим чувством горечи в связи с разрывом этого контракта. Так не поступают союзники", — сказал Ле Дриан.

Этот договор, как напомнил глава дипведомства, обсуждался в течение двух лет — с 2014 по 2016 год. Министр подчеркнул, что ожидает пояснений от австралийской и американской сторон.
"У нас есть контракт, и надо, чтобы Австралия сказала, как будет из него выходить. Нужны пояснения", — отметил он.
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Ле Дриан также заявил, что обеспокоен поведением Вашингтона в этой ситуации.
"Это одностороннее, грубое, непрогнозируемое решение очень похоже на то, что делал господин (экс-президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп", — добавил он.
Париж, по его словам, будет следить за происходящим. Сейчас, как подчеркнул глава МИД, французские власти находятся "в абсолютном непонимании".
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Ранее премьер Австралии Скотт Моррисон совместно с британским коллегой Борисом Джонсоном и президентом США Джо Байденом объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере безопасности. Оснащение австралийского флота атомными субмаринами стало их первой совместной инициативой.
Глава МИД Франции и министр обороны страны Флоранс Парли в совместном заявлении отмечали, что заявление Канберры о выходе из программы по строительству подлодок "противоречит букве и духу франко-австралийского сотрудничества".
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