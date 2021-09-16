Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210916/armiya-1750340871.html
В США призвали не шутить с российской армией
В США призвали не шутить с российской армией - РИА Новости, 16.09.2021
В США призвали не шутить с российской армией
Российские Вооруженные силы благодаря своей модернизации представляют новую опасность для США и НАТО, пишет в статье для журнала National Interest обозреватель... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T14:57
2021-09-16T14:57
сша
москва
нато
армата
т-14
су-57
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749890866_0:94:1200:769_1920x0_80_0_0_c7228c2fffd46646cd1c77333ad804c8.jpg
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Российские Вооруженные силы благодаря своей модернизации представляют новую опасность для США и НАТО, пишет в статье для журнала National Interest обозреватель Крис Осборн.По его словам, численность армии в сочетании с новыми технологиями стала "более зловещей угрозой", чем во времена противостояния с СССР. Хотя сегодня Москва располагает меньшими по размеру силами, чем в период холодной войны, модернизация вооружения вызывает серьезную озабоченность у Запада. В частности, речь идет о гиперзвуковых ракетах, тактическом ядерном оружии, а также истребителях Су-57, танках Т-14 "Армата" и зенитных ракетных комплексах С-400.Осборн напомнил, что Россия не только создает новое оружие, но еще активно обслуживает и улучшает старое. В качестве примера он привел танк Т-72, который с момента создания в 70-х годах прошлого века неоднократно совершенствовали. Как уточнил журналист, помимо множества самолетов, танков и артиллерийских установок, Москва располагает Военно-морским флотом численностью порядка 600 кораблей, включая один авианосец, 15 эсминцев и 63 подводные лодки. Мощь ВМФ, в частности, в Черном море, важна для России с точки зрения экономики и геополитики, поскольку это обеспечивает ей доступ к Средиземному морю, подытожил автор.
https://radiosputnik.ria.ru/20210909/soyuz-1749335523.html
сша
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749890866_25:0:1092:800_1920x0_80_0_0_eaed6b8db484d0c8f986ce48a6dc63f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, москва, нато, армата, т-14, су-57, россия
14:57 16.09.2021
 
В США призвали не шутить с российской армией

National Interest: США и НАТО не стоит шутить с российской армией

© Фото : Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ/Андрей РусовУчения "Запад-2021" на полигоне Мулино
Учения Запад-2021 на полигоне Мулино - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© Фото : Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ/Андрей Русов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Российские Вооруженные силы благодаря своей модернизации представляют новую опасность для США и НАТО, пишет в статье для журнала National Interest обозреватель Крис Осборн.
По его словам, численность армии в сочетании с новыми технологиями стала "более зловещей угрозой", чем во времена противостояния с СССР. Хотя сегодня Москва располагает меньшими по размеру силами, чем в период холодной войны, модернизация вооружения вызывает серьезную озабоченность у Запада. В частности, речь идет о гиперзвуковых ракетах, тактическом ядерном оружии, а также истребителях Су-57, танках Т-14 "Армата" и зенитных ракетных комплексах С-400.
Осборн напомнил, что Россия не только создает новое оружие, но еще активно обслуживает и улучшает старое. В качестве примера он привел танк Т-72, который с момента создания в 70-х годах прошлого века неоднократно совершенствовали. Как уточнил журналист, помимо множества самолетов, танков и артиллерийских установок, Москва располагает Военно-морским флотом численностью порядка 600 кораблей, включая один авианосец, 15 эсминцев и 63 подводные лодки. Мощь ВМФ, в частности, в Черном море, важна для России с точки зрения экономики и геополитики, поскольку это обеспечивает ей доступ к Средиземному морю, подытожил автор.
Флаги России и США на мосту Монблан в Женеве - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 13:17В мире
National Interest объяснил, как Россия и США могут стать союзниками
 
СШАМоскваНАТОАрматаТ-14Су-57Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:27Губернатор Приморья Олег Кожемяко одним из первых проголосовал на выборах
05:19СМИ: у границы США скопились тысячи граждан Гаити
05:08Губернатор Амурской области Василий Орлов проголосовал на выборах
05:04ВКС выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
04:58Приморье получило дополнительные 500 миллионов рублей на ремонт дорог
04:51В Японии произошло извержение вулкана
04:42В национальном парке "Земля леопарда" гималайский медведь попал на видео
04:29США расширят военное присутствие в Австралии
04:21NI рассказал о российском оружии, способном обрушить "шквал огня"
04:16В восьми из десяти регионов Сибири открылись все избирательные участки
04:12"Удар ниже пояса": французов возмутил отказ Австралии от подлодок
04:09Эксперт объяснила, зачем мошенники создают вам кредитную историю
04:02CNN: КНДР расширяет объект по производству обогащенного урана
04:01Рядом с Калининградом при прокладке дороги нашли древнюю настольную игру
03:52В России создадут сверхдальнобойную винтовку под калибр стран НАТО
03:47Историк рассказал, как власти Польши "проспали" крах страны в 1939 году
03:34В РАН рассказали о рационе "киноэкипажа" на МКС
03:26Умер создатель компьютеров ZX Spectrum Клайв Синклер
03:18Россиян предупредили, что нельзя выбрасывать в мусор
03:17В Крыму прокомментировали позицию Европарламента по выборам
Лента новостейМолния