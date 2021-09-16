https://ria.ru/20210916/armiya-1750340871.html
В США призвали не шутить с российской армией
В США призвали не шутить с российской армией - РИА Новости, 16.09.2021
В США призвали не шутить с российской армией
Российские Вооруженные силы благодаря своей модернизации представляют новую опасность для США и НАТО, пишет в статье для журнала National Interest обозреватель... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T14:57
2021-09-16T14:57
2021-09-16T14:57
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Российские Вооруженные силы благодаря своей модернизации представляют новую опасность для США и НАТО, пишет в статье для журнала National Interest обозреватель Крис Осборн.По его словам, численность армии в сочетании с новыми технологиями стала "более зловещей угрозой", чем во времена противостояния с СССР. Хотя сегодня Москва располагает меньшими по размеру силами, чем в период холодной войны, модернизация вооружения вызывает серьезную озабоченность у Запада. В частности, речь идет о гиперзвуковых ракетах, тактическом ядерном оружии, а также истребителях Су-57, танках Т-14 "Армата" и зенитных ракетных комплексах С-400.Осборн напомнил, что Россия не только создает новое оружие, но еще активно обслуживает и улучшает старое. В качестве примера он привел танк Т-72, который с момента создания в 70-х годах прошлого века неоднократно совершенствовали. Как уточнил журналист, помимо множества самолетов, танков и артиллерийских установок, Москва располагает Военно-морским флотом численностью порядка 600 кораблей, включая один авианосец, 15 эсминцев и 63 подводные лодки. Мощь ВМФ, в частности, в Черном море, важна для России с точки зрения экономики и геополитики, поскольку это обеспечивает ей доступ к Средиземному морю, подытожил автор.
https://radiosputnik.ria.ru/20210909/soyuz-1749335523.html
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сша, москва, нато, армата, т-14, су-57, россия