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Талибы призвали Францию вернуть дипмиссию в Кабул
Талибы призвали Францию вернуть дипмиссию в Кабул - РИА Новости, 16.09.2021
Талибы призвали Францию вернуть дипмиссию в Кабул
Глава МИД Афганистана Амир Хан Мутаки в правительстве движения "Талибан"* призвал Францию вернуть своих дипломатов в Кабул и продолжить работу посольства, а... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T16:20
2021-09-16T16:20
2021-09-16T17:44
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ПАРИЖ, 16 сен - РИА Новости. Глава МИД Афганистана Амир Хан Мутаки в правительстве движения "Талибан"* призвал Францию вернуть своих дипломатов в Кабул и продолжить работу посольства, а также дал совет "молодому президенту" страны Эммануэлю Макрону."Мы бы хотели иметь хорошие двусторонние отношения с Францией. Она должна вновь открыть свое посольство в Кабуле и вернуть сотрудников, гуманитарные организации. Мы хотим, чтобы французское правительство, вместо того, чтобы относиться к нам как ко врагам, относилось как к друзьям. И чтобы они нам это доказали, как и мы должны доказать, что наша политика будет благотворна для наших соседей и стран региона", - завил Мутаки в интервью французским телеканалам TF1/LCI. Выдержка из интервью, которое должно быть опубликовано позднее, размещена в Twitter LCI.Также министр в правительстве талибов дал совет "молодому президенту" Франции Макрону, а именно занять "зрелую позицию" по отношению к Афганистану."Если спросить у французов, почему у них нет хороших отношений с нашим правительством, у них не будет удовлетворительного ответа", - добавил Мутаки.Европейские страны НАТО были вынуждены в экстренном порядке эвакуировать своих граждан и работавших на них афганцев в связи с решением США закончить миссию в Афганистане до 31 августа. Ситуация в этой стране усугубилась после того, как движение "Талибан"* взяло под контроль территорию страны, а союзники удерживали лишь кабульский аэропорт, через который проводилась экстренная эвакуация.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210915/afganistan-1750229841.html
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сша, талибан, афганистан, в мире, twitter, франция, нато, эммануэль макрон
16:20 16.09.2021 (обновлено: 17:44 16.09.2021)
Талибы призвали Францию вернуть дипмиссию в Кабул
Движение "Талибан"* призвало МИД Франции вернуть своих дипломатов в Кабул