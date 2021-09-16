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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210916/afganistan-1750288853.html
Представители ООН встретились с главой разведки талибов в Афганистане
Представители ООН встретились с главой разведки талибов в Афганистане - РИА Новости, 16.09.2021
Представители ООН встретились с главой разведки талибов в Афганистане
Представители ООН встретились с главой разведки правительства талибов (движение "Талибан"*) в Афганистане Абдулхаком Васиком, обсудили безопасность сотрудников... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T11:19
2021-09-16T11:19
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
оон
талибан
афганистан
россия
мохаммад хасан ахунд
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Представители ООН встретились с главой разведки правительства талибов (движение "Талибан"*) в Афганистане Абдулхаком Васиком, обсудили безопасность сотрудников организации в стране."(Спецпредставитель генсека ООН и глава Миссии по содействию Афганистану) Дебора Лайонс и заместитель генерального секретаря и глава департамента по вопросам охраны и безопасности (Гиль Мишо) встретились с главой разведки Абдулхаком Васиком, чтобы обсудить обеспечение безопасности сотрудников ООН, угрозы от "Исламского государства"* и важность того, чтобы гуманитарная помощь достигала афганцев, нуждающихся в ней", - говорится в заявлении, размещенном в Twitter Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА).Накануне Лайонс провела переговоры с исполняющим обязанности главы МВД в объявленном талибами правительстве Сираджуддином Хакани. Они подчеркнула необходимость обеспечения беспрепятственной работы сотрудников ООН и гуманитарных организаций в Афганистане.Также на встрече в среду, передает агентство Khaama Press, талибы обратились к представителям ООН, чтобы те помогли с признанием их правительства и отмене санкций, введенных международным сообществом.В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, россия, мохаммад хасан ахунд
11:19 16.09.2021
 
Представители ООН встретились с главой разведки талибов в Афганистане

Представители ООН встретились с главой разведки правительства талибов в Афганистане

© AP Photo / Mohammad Asif KhanТалибы* в провинции Панджшер
Талибы* в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© AP Photo / Mohammad Asif Khan
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Представители ООН встретились с главой разведки правительства талибов (движение "Талибан"*) в Афганистане Абдулхаком Васиком, обсудили безопасность сотрудников организации в стране.
"(Спецпредставитель генсека ООН и глава Миссии по содействию Афганистану) Дебора Лайонс и заместитель генерального секретаря и глава департамента по вопросам охраны и безопасности (Гиль Мишо) встретились с главой разведки Абдулхаком Васиком, чтобы обсудить обеспечение безопасности сотрудников ООН, угрозы от "Исламского государства"* и важность того, чтобы гуманитарная помощь достигала афганцев, нуждающихся в ней", - говорится в заявлении, размещенном в Twitter Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА).
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Накануне Лайонс провела переговоры с исполняющим обязанности главы МВД в объявленном талибами правительстве Сираджуддином Хакани. Они подчеркнула необходимость обеспечения беспрепятственной работы сотрудников ООН и гуманитарных организаций в Афганистане.
Также на встрече в среду, передает агентство Khaama Press, талибы обратились к представителям ООН, чтобы те помогли с признанием их правительства и отмене санкций, введенных международным сообществом.
В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)ООНТалибанАфганистанРоссияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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