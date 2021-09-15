Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210915/zatoskovala-1750205174.html
На Украине разгорелся скандал из-за слов чиновницы об СССР
На Украине разгорелся скандал из-за слов чиновницы об СССР - РИА Новости, 15.09.2021
На Украине разгорелся скандал из-за слов чиновницы об СССР
Директор департамента образования Киевской городской госадминистрации Елена Фиданян опубликовала в фейсбуке пост об СССР и спровоцировала скандал. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T17:32
2021-09-15T19:45
в мире
соцсети
украина
киев
ссср
ситуация на украине
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750204250_0:0:3324:1869_1920x0_80_0_0_7c6ad1e290413e0c7d8b8ee05c86c462.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Директор департамента образования Киевской городской госадминистрации Елена Фиданян опубликовала в фейсбуке пост об СССР и спровоцировала скандал.Чиновница разместила фотографию мальчика, стоящего около уличного автомата, и напомнила о "временах, когда не было ковида, стеклянные многоразовые стаканы не уничтожали вандалы, а воду можно было пить из-под крана". Также Фиданян напомнила о ценах, которые считались в копейках."Подскажите, куда подать жалобу на такого "директора департамента"? У меня ребенок — школьник. Мне таких начальников в учителях не надо", — сразу возмутились в комментариях."Немедленно выгнать с работы", — поддержал другой подписчик."Какова цель этого поста? Какая-то информационная война", — написал один из пользователей."Наша система образования обречена", — заявили под постом чиновницы."То, что это пишет директор департамента образования столицы европейского государства, — это катастрофа", — заключили в комментариях.Некоторые даже обратились к мэру Киева Виталию Кличко с просьбой изучить публикацию.Тем не менее среди подписчиков Фиданян нашлись и те, кто поддержал чиновницу."Давно так не смеялся, читая комментарии", — отметил один из них.Нынешние власти Украины активно борются с упоминаниями о советском прошлом. Так, с 2015 года в стране действует так называемый закон о декоммунизации, запрещающий пропаганду советской символики. В рамках его исполнения снесли множество советских памятников, переименовали сотни улиц и несколько городов.
https://ria.ru/20210819/ukraintsy-1746364676.html
https://ria.ru/20210728/flag-1743252682.html
украина
киев
ссср
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750204250_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_d7f4c4dccc41889cd797985441a3626e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, соцсети, украина, киев, ссср, ситуация на украине, россия
17:32 15.09.2021 (обновлено: 19:45 15.09.2021)
 
На Украине разгорелся скандал из-за слов чиновницы об СССР

Украинская чиновница Фиданян похвалила времена СССР и вызвала шквал критики

CC BY-SA 4.0 / Thomas Taylor Hammond / Люди возле автоматов по продаже газированной воды в СССР
Люди возле автоматов по продаже газированной воды в СССР - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
CC BY-SA 4.0 / Thomas Taylor Hammond /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Директор департамента образования Киевской городской госадминистрации Елена Фиданян опубликовала в фейсбуке пост об СССР и спровоцировала скандал.
Чиновница разместила фотографию мальчика, стоящего около уличного автомата, и напомнила о "временах, когда не было ковида, стеклянные многоразовые стаканы не уничтожали вандалы, а воду можно было пить из-под крана". Также Фиданян напомнила о ценах, которые считались в копейках.
Памятник Владимиру Ленину на бульваре Тараса Шевченко в Киеве. 1 мая 1975 - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 14:57
Каждый пятый украинец считает себя "советским человеком", показал опрос
"Подскажите, куда подать жалобу на такого "директора департамента"? У меня ребенок — школьник. Мне таких начальников в учителях не надо", — сразу возмутились в комментариях.
"Немедленно выгнать с работы", — поддержал другой подписчик.
"Какова цель этого поста? Какая-то информационная война", — написал один из пользователей.
"Наша система образования обречена", — заявили под постом чиновницы.
"То, что это пишет директор департамента образования столицы европейского государства, — это катастрофа", — заключили в комментариях.
Корабли Черноморского флота ВМФ России - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 12:36
Мэру украинского города грозит тюрьма из-за традиции отмечать день ВМФ СССР
Некоторые даже обратились к мэру Киева Виталию Кличко с просьбой изучить публикацию.
Тем не менее среди подписчиков Фиданян нашлись и те, кто поддержал чиновницу.
"Давно так не смеялся, читая комментарии", — отметил один из них.
Нынешние власти Украины активно борются с упоминаниями о советском прошлом. Так, с 2015 года в стране действует так называемый закон о декоммунизации, запрещающий пропаганду советской символики. В рамках его исполнения снесли множество советских памятников, переименовали сотни улиц и несколько городов.
Как изменилось качество жизни на Украине за 30 лет независимости
23 августа, 12:40Инфографика
Как изменилось качество жизни на Украине за 30 лет независимости
Инфографика
Посмотреть
 
В миреСоцсетиУкраинаКиевСССРСитуация на УкраинеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:45Австралия выходит из соглашения по обычным подлодкам с Францией
05:35"Шэньчжоу-12" отделился от модуля китайской орбитальной станции
05:25Перечислены продукты, которые нельзя есть после 30 лет
05:06Детеныш косатки застрял у берега в Магадане
05:00Власти Москвы рассказали о проблемах со стройматериалами в ЖК "Царицыно"
04:25Приморцу, похитившему клетку с попугаями, дали пять лет колонии
04:15Эксперт рассказал, куда положить телефон на ночь
03:43На базе "Арматы" создадут тяжелую скорострельную САУ, сообщили источники
03:39Украинский эксперт заявил, что США шантажируют Россию "Железным куполом"
03:37Байден не смог вспомнить имя премьер-министра Австралии
03:30ЖК "Нескучный Home & Spa" не будут передавать Московскому фонду дольщиков
03:26Собака и кошка вошли в книгу рекордов Гиннесса, прокатившись на самокате
03:15Эксперт рассказал, к кому “не идут” деньги
03:12В США стартовал Crew Dragon с первым в истории непрофессиональным экипажем
03:08Эксперт оценил вероятность глобального экономического кризиса
03:04При землетрясении на юго-западе Китая погибли два человека
03:00В районе Южного порта в Москве построят небоскреб высотой в 225 метров
02:49В Польше заявили об отказе продлевать поставки газа из России
02:45Российских водителей предупредили о новых жестких санкциях
02:21Макрон: нейтрализован главарь "Исламского государства в Великой Сахаре"*
Лента новостейМолния