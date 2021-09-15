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На Украине разгорелся скандал из-за слов чиновницы об СССР

На Украине разгорелся скандал из-за слов чиновницы об СССР - РИА Новости, 15.09.2021

На Украине разгорелся скандал из-за слов чиновницы об СССР

Директор департамента образования Киевской городской госадминистрации Елена Фиданян опубликовала в фейсбуке пост об СССР и спровоцировала скандал. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T17:32

2021-09-15T17:32

2021-09-15T19:45

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Директор департамента образования Киевской городской госадминистрации Елена Фиданян опубликовала в фейсбуке пост об СССР и спровоцировала скандал.Чиновница разместила фотографию мальчика, стоящего около уличного автомата, и напомнила о "временах, когда не было ковида, стеклянные многоразовые стаканы не уничтожали вандалы, а воду можно было пить из-под крана". Также Фиданян напомнила о ценах, которые считались в копейках."Подскажите, куда подать жалобу на такого "директора департамента"? У меня ребенок — школьник. Мне таких начальников в учителях не надо", — сразу возмутились в комментариях."Немедленно выгнать с работы", — поддержал другой подписчик."Какова цель этого поста? Какая-то информационная война", — написал один из пользователей."Наша система образования обречена", — заявили под постом чиновницы."То, что это пишет директор департамента образования столицы европейского государства, — это катастрофа", — заключили в комментариях.Некоторые даже обратились к мэру Киева Виталию Кличко с просьбой изучить публикацию.Тем не менее среди подписчиков Фиданян нашлись и те, кто поддержал чиновницу."Давно так не смеялся, читая комментарии", — отметил один из них.Нынешние власти Украины активно борются с упоминаниями о советском прошлом. Так, с 2015 года в стране действует так называемый закон о декоммунизации, запрещающий пропаганду советской символики. В рамках его исполнения снесли множество советских памятников, переименовали сотни улиц и несколько городов.

https://ria.ru/20210819/ukraintsy-1746364676.html

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в мире, соцсети, украина, киев, ссср, ситуация на украине, россия