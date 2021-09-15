https://ria.ru/20210915/turtsiya-1750237187.html
СК завел дело из-за смерти четырехлетнего ребенка из России в Турции
СК завел дело из-за смерти четырехлетнего ребенка из России в Турции - РИА Новости, 15.09.2021
СК завел дело из-за смерти четырехлетнего ребенка из России в Турции
Уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" возбуждено после смерти четырехлетнего ребенка из РФ в Турции, сообщила старший помощник... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T21:18
2021-09-15T21:18
2021-09-15T21:28
происшествия
турция
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727708412_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0e85ecafe26b40794e7e5040f1f3f157.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" возбуждено после смерти четырехлетнего ребенка из РФ в Турции, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.По предварительным данным следствия, 9 сентября четырехлетний мальчик, находившийся вместе с родителями в Турции, из-за сохранявшихся на протяжении нескольких дней симптомов отравления был госпитализирован в медучреждение в Анталии, где, несмотря на оказанную помощь, на следующий день скончался. В связи с этом родственник семьи сообщил о случившемся в территориальное подразделение ГСУ по Москве."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сообщила Иванова.Она добавила, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По возвращению родителей в Россию их допросят. С целью установления точной причины смерти будут назначены и проведены необходимые судебные экспертизы, а также затребована медицинская документация по лечению ребенка на территории Турции.
https://ria.ru/20210831/proisshestviya-1748018462.html
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727708412_711:278:3071:2048_1920x0_80_0_0_c46705f87b100c9a714e4298c69fb5a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, турция, следственный комитет россии (ск рф), россия
21:18 15.09.2021 (обновлено: 21:28 15.09.2021)
СК завел дело из-за смерти четырехлетнего ребенка из России в Турции
СК возбудил уголовное дело из-за смерти четырехлетнего ребенка из России в Турции