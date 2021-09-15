https://ria.ru/20210915/turtsiya-1750237187.html

СК завел дело из-за смерти четырехлетнего ребенка из России в Турции

СК завел дело из-за смерти четырехлетнего ребенка из России в Турции - РИА Новости, 15.09.2021

СК завел дело из-за смерти четырехлетнего ребенка из России в Турции

Уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" возбуждено после смерти четырехлетнего ребенка из РФ в Турции, сообщила старший помощник... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T21:18

2021-09-15T21:18

2021-09-15T21:28

происшествия

турция

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" возбуждено после смерти четырехлетнего ребенка из РФ в Турции, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.По предварительным данным следствия, 9 сентября четырехлетний мальчик, находившийся вместе с родителями в Турции, из-за сохранявшихся на протяжении нескольких дней симптомов отравления был госпитализирован в медучреждение в Анталии, где, несмотря на оказанную помощь, на следующий день скончался. В связи с этом родственник семьи сообщил о случившемся в территориальное подразделение ГСУ по Москве."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сообщила Иванова.Она добавила, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По возвращению родителей в Россию их допросят. С целью установления точной причины смерти будут назначены и проведены необходимые судебные экспертизы, а также затребована медицинская документация по лечению ребенка на территории Турции.

https://ria.ru/20210831/proisshestviya-1748018462.html

турция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, турция, следственный комитет россии (ск рф), россия