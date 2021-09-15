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СК завел дело из-за смерти четырехлетнего ребенка из России в Турции
СК завел дело из-за смерти четырехлетнего ребенка из России в Турции - РИА Новости, 15.09.2021
СК завел дело из-за смерти четырехлетнего ребенка из России в Турции
Уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" возбуждено после смерти четырехлетнего ребенка из РФ в Турции, сообщила старший помощник... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T21:18
2021-09-15T21:28
происшествия
турция
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" возбуждено после смерти четырехлетнего ребенка из РФ в Турции, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.По предварительным данным следствия, 9 сентября четырехлетний мальчик, находившийся вместе с родителями в Турции, из-за сохранявшихся на протяжении нескольких дней симптомов отравления был госпитализирован в медучреждение в Анталии, где, несмотря на оказанную помощь, на следующий день скончался. В связи с этом родственник семьи сообщил о случившемся в территориальное подразделение ГСУ по Москве."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сообщила Иванова.Она добавила, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По возвращению родителей в Россию их допросят. С целью установления точной причины смерти будут назначены и проведены необходимые судебные экспертизы, а также затребована медицинская документация по лечению ребенка на территории Турции.
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происшествия, турция, следственный комитет россии (ск рф), россия
21:18 15.09.2021 (обновлено: 21:28 15.09.2021)
 
СК завел дело из-за смерти четырехлетнего ребенка из России в Турции

СК возбудил уголовное дело из-за смерти четырехлетнего ребенка из России в Турции

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© AP Photo / Emrah Gurel
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" возбуждено после смерти четырехлетнего ребенка из РФ в Турции, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
По предварительным данным следствия, 9 сентября четырехлетний мальчик, находившийся вместе с родителями в Турции, из-за сохранявшихся на протяжении нескольких дней симптомов отравления был госпитализирован в медучреждение в Анталии, где, несмотря на оказанную помощь, на следующий день скончался. В связи с этом родственник семьи сообщил о случившемся в территориальное подразделение ГСУ по Москве.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сообщила Иванова.
Она добавила, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По возвращению родителей в Россию их допросят. С целью установления точной причины смерти будут назначены и проведены необходимые судебные экспертизы, а также затребована медицинская документация по лечению ребенка на территории Турции.
Автомобили скорой помощи Турции - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
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