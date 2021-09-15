https://ria.ru/20210915/teatr-1750184640.html

Более 400 человек зарегистрировались на конкурс концепции театра в Казани

Более 400 человек зарегистрировались на конкурс концепции театра в Казани - РИА Новости, 15.09.2021

Более 400 человек зарегистрировались на конкурс концепции театра в Казани

Более 400 человек зарегистрировались для подачи заявок на открытый международный конкурс на разработку архитектурной концепции Татарского государственного... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T15:57

2021-09-15T15:57

2021-09-15T15:57

республика татарстан

общество

казань

сша

республика татарстан (татарстан)

франция

рустам минниханов

ильсур метшин

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КАЗАНЬ, 15 сен – РИА Новости. Более 400 человек зарегистрировались для подачи заявок на открытый международный конкурс на разработку архитектурной концепции Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала, по просьбе зарубежных участников срок приема заявок продлен, сообщают организаторы."Открытый международный конкурс на разработку архитектурной концепции Татарского государственного академического театра им. Галиасгара Камала привлек архитекторов со всего мира, в том числе России, США, Франции, Ирана и других стран. На данный момент получено более 400 регистраций. По просьбам многих зарубежных участников оргкомитет принял решение продлить заявочную кампанию", - говорится в сообщении.Организаторы поясняют, что конкурсантам необходимо больше времени, чтобы ознакомиться со всеми историческими и техническими документами: данными о театре, татарской культуре, озере Кабан и территории, на которой будет построено новое здание. Поэтому срок подачи заявок продлен по 22 сентября включительно.Участникам конкурса предстоит спроектировать новое здание театра Камала, которое построят на берегу озера Нижний Кабан по улице Хади Такташа. В конкурсе могут принять участие российские и иностранные архитектурные бюро, претенденты могут объединиться в консорциумы.В октябре международное жюри под председательством мэра Казани Ильсура Метшина определит семерых финалистов, которые разработают предложения по новому зданию театра. Работа с финалистами будет проводиться в очно-заочном формате. В октябре пройдут онлайн-семинары, которые познакомят участников с местностью, погрузят в градостроительный и культурный контекст территории. Воркшопы проведут ведущие эксперты отрасли. Финалисты увидят лучшие спектакли театра Камала с переводом на русский и английский языки и познакомятся с труппой театра. Иностранные участники смогут очно посетить Казань в ходе установочного семинара в ноябре, им будет оказана необходимая визовая поддержка и содействие.Победителя выберут голосованием члены жюри конкурса. Он и два финалиста получат награды за успешные проекты: за первое место – 2,5 миллиона рублей, за второе – 1,5 миллиона, за третье – 1 миллион рублей.Инициаторами конкурса являются президент Татарстана Рустам Минниханов и сам театр. Старт открытому международному конкурсу был дан 23 июля. Конкурс проходит при поддержке правительства республики, исполкома Казани и фонда "Институт развития городов Республики Татарстан". Оператором выступает международная урбанистическая лаборатория "Центр Lab".

https://ria.ru/20210914/tatarstan-1750036682.html

https://ria.ru/20210902/vaktsinatsiya-1748409447.html

казань

сша

республика татарстан (татарстан)

франция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, казань, сша, республика татарстан (татарстан), франция, рустам минниханов, ильсур метшин, россия