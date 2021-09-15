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Религия
https://ria.ru/20210915/stolknoveniya-1750061943.html
"Президент мстит". От чего Балканы предостерегают всю Европу
"Президент мстит". От чего Балканы предостерегают всю Европу - РИА Новости, 15.09.2021
"Президент мстит". От чего Балканы предостерегают всю Европу
После антицерковных протестов в начале сентября в Черногории снова накаляется обстановка — местные националисты угрожают столкновениями и требуют "очистить... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T08:00
2021-09-15T09:17
религия
югославия
сербия
черногория
нато
мило джуканович
боро джукич
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Олег Налисник. После антицерковных протестов в начале сентября в Черногории снова накаляется обстановка — местные националисты угрожают столкновениями и требуют "очистить страну от сербских священников". Православные же уверены: это нужно некоторым внутренним и внешним политическим силам. Чем может обернуться конфликт на Балканах — в материале РИА Новости."Огненная" церемонияСчитается, что черногорское государство зародилось в Цетине. В начале XVIII века этот город стал столицей объединенной страны — благодаря местному митрополиту Данилу Негошу, который возглавил освободительное движение против турок и сумел помирить разрозненное сербское дворянство.Спустя 300 лет решающую роль сыграл владыка Амфилохий. В прошлом году он призвал людей выйти на улицы против "закона о церковной реституции", по которому почти все имущество Сербской церкви в Черногории национализируется. Верующие добились своего: в августе 2020-го правившая почти 30 лет Демократическая партия социалистов (ДПСЧ) с треском провалилась на выборах.Амфилохий в глазах черногорцев стал неформальным лидером страны, но вскоре скончался от коронавируса. На его место в мае 2021-го избрали митрополита Иоанникия.На кафедру нового главу Церкви официально возвели в начале сентября, как раз в Цетине. Это ведь не только древняя столица, но и резиденция черногорских иерархов. На церемонию прибыл и патриарх Порфирий — духовный лидер сербов. Однако все омрачили массовые беспорядки.Десятки молодчиков в черных футболках построили баррикады на въезде в город. А в центре напали на полицейских с криками "Нет сербскому патриарху!"Порфирию и Иоанникию пришлось передвигаться на вертолете. Силовики пустили в ход слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По словам местных, такого в Цетине не было с 1990-х.Месть за поражениеПро "лихие 90-е" черногорцы вспомнили неспроста. В то время то и дело возникали стычки на национальной почве между сербами и приверженцами "черногорской идеи", считающими себя отдельной нацией с собственным языком и культурой. Их пестовала партия Мило Джукановича, который пришел к власти именно на волне ненависти ко всему сербскому.В 2006-м провели референдум, Черногория вышла из Союзной Республики Югославии. Правда, сторонники независимости победили с совсем небольшим перевесом — 45 процентов граждан не хотели обрывать связи с братской Сербией.Спустя 11 лет, также на фоне яростных споров, Джуканович привел страну в НАТО. Следующий этап по его замыслу — национальная церковь.Однако идея провалилась: несмотря на "собственное духовенство" и "свой язык" храмы так называемой Черногорской церкви пустовали. Подавляющее большинство предпочло остаться прихожанами СПЦ.Более того, атаковав крупнейшую в стране религиозную структуру, Джуканович фактически утратил власть — он все еще президент, но с минимумом полномочий."Джуканович хочет вернуть влияние и делает все для этого, в том числе разыгрывает националистическую карту", — объясняет РИА Новости известный в Черногории общественный деятель Боро Джукич.Последствия, по его словам, могут быть непредсказуемыми. Сейчас в столкновениях пострадали более 20 человек, жертв избежали чудом. Гарантий, что никто не погибнет в очередной стычке, нет. К тому же риторика президентской партии все жестче, будто она вот-вот вернет власть.Националисты не скрывают, что их главный враг — православная церковь. "Наша цель — свергнуть клерикалов и сербов, влияющих на политику", — говорит член ДПСЧ Любомир Филипович."Это выгодно Западу"Еще на прошлогодних протестах было видно, что партию Джукановича поддерживает меньшинство. Митинги его сторонников были крайне немноголюдны по сравнению с шествиями православных, в которых одновременно участвовали до 300 тысяч человек. Это половина населения всей Черногории."Верующие в 2020-м показали Джукановичу и его западным покровителям, что не отступят от православия. Они будут, вопреки всему, защищать свою Церковь", — подчеркивает Джукич.Само духовенство уверено, что протесты устроили внешние силы. По словам епископа Ремесианского Стефана, свидетеля беспорядков, там были в основном албанцы, как ни странно, выкрикивавшие лозунги в поддержку черногорских ультранационалистов."Конечно, они действовали под влиянием Запада — членам НАТО невыгодно сближение Сербии и Черногории, чему способствует Сербская церковь", — отмечает Стефан.Особо священнослужители обеспокоены тем, что ситуация в Черногории обострилась следом за косовской. В соседнем регионе, который Сербия считает своим, албанцы уже несколько месяцев нападают на православных верующих. В Сербской церкви опасаются, что повсеместные провокации перерастут в кровавый этноконфессиональный конфликт.
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югославия, сербия, черногория, нато, мило джуканович, боро джукич
08:00 15.09.2021 (обновлено: 09:17 15.09.2021)
 

"Президент мстит". От чего Балканы предостерегают всю Европу

© REUTERS / Stevo VasiljevicУчастник акции протеста в Цетине против интронизации митрополита Иоанникия
Участник акции протеста в Цетине против интронизации митрополита Иоанникия - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© REUTERS / Stevo Vasiljevic
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Олег Налисник. После антицерковных протестов в начале сентября в Черногории снова накаляется обстановка — местные националисты угрожают столкновениями и требуют "очистить страну от сербских священников". Православные же уверены: это нужно некоторым внутренним и внешним политическим силам. Чем может обернуться конфликт на Балканах — в материале РИА Новости.

"Огненная" церемония

Считается, что черногорское государство зародилось в Цетине. В начале XVIII века этот город стал столицей объединенной страны — благодаря местному митрополиту Данилу Негошу, который возглавил освободительное движение против турок и сумел помирить разрозненное сербское дворянство.
Спустя 300 лет решающую роль сыграл владыка Амфилохий. В прошлом году он призвал людей выйти на улицы против "закона о церковной реституции", по которому почти все имущество Сербской церкви в Черногории национализируется. Верующие добились своего: в августе 2020-го правившая почти 30 лет Демократическая партия социалистов (ДПСЧ) с треском провалилась на выборах.
Амфилохий в глазах черногорцев стал неформальным лидером страны, но вскоре скончался от коронавируса. На его место в мае 2021-го избрали митрополита Иоанникия.
На кафедру нового главу Церкви официально возвели в начале сентября, как раз в Цетине. Это ведь не только древняя столица, но и резиденция черногорских иерархов. На церемонию прибыл и патриарх Порфирий — духовный лидер сербов. Однако все омрачили массовые беспорядки.
© AP Photo / Risto BozovicМитрополит Иоанникий и предстоятель Сербской православной церкви Патриарх Порфирий
Митрополит Иоанникий и Глава Сербской Православной Церкви Патриарх Порфирий - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© AP Photo / Risto Bozovic
Митрополит Иоанникий и предстоятель Сербской православной церкви Патриарх Порфирий
Десятки молодчиков в черных футболках построили баррикады на въезде в город. А в центре напали на полицейских с криками "Нет сербскому патриарху!"
Порфирию и Иоанникию пришлось передвигаться на вертолете. Силовики пустили в ход слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По словам местных, такого в Цетине не было с 1990-х.

Месть за поражение

Про "лихие 90-е" черногорцы вспомнили неспроста. В то время то и дело возникали стычки на национальной почве между сербами и приверженцами "черногорской идеи", считающими себя отдельной нацией с собственным языком и культурой. Их пестовала партия Мило Джукановича, который пришел к власти именно на волне ненависти ко всему сербскому.
В 2006-м провели референдум, Черногория вышла из Союзной Республики Югославии. Правда, сторонники независимости победили с совсем небольшим перевесом — 45 процентов граждан не хотели обрывать связи с братской Сербией.
Спустя 11 лет, также на фоне яростных споров, Джуканович привел страну в НАТО. Следующий этап по его замыслу — национальная церковь.
© REUTERS / Stevo VasiljevicГорящие покрышки во время акции протеста против интронизации митрополита Иоанникия в Цетине, Черногория
Горящие покрышки во время акции протеста против интронизации епископа Иоаники в Цетине, Черногория - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© REUTERS / Stevo Vasiljevic
Горящие покрышки во время акции протеста против интронизации митрополита Иоанникия в Цетине, Черногория
Однако идея провалилась: несмотря на "собственное духовенство" и "свой язык" храмы так называемой Черногорской церкви пустовали. Подавляющее большинство предпочло остаться прихожанами СПЦ.
Более того, атаковав крупнейшую в стране религиозную структуру, Джуканович фактически утратил власть — он все еще президент, но с минимумом полномочий.
"Джуканович хочет вернуть влияние и делает все для этого, в том числе разыгрывает националистическую карту", — объясняет РИА Новости известный в Черногории общественный деятель Боро Джукич.
Последствия, по его словам, могут быть непредсказуемыми. Сейчас в столкновениях пострадали более 20 человек, жертв избежали чудом. Гарантий, что никто не погибнет в очередной стычке, нет. К тому же риторика президентской партии все жестче, будто она вот-вот вернет власть.
Националисты не скрывают, что их главный враг — православная церковь. "Наша цель — свергнуть клерикалов и сербов, влияющих на политику", — говорит член ДПСЧ Любомир Филипович.
© AP Photo / Darko VojinovicУчастники акции протеста после ареста священников Сербской православной церкви в Черногории
Участники акции протеста после ареста священников Сербской православной церкви в Черногории - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© AP Photo / Darko Vojinovic
Участники акции протеста после ареста священников Сербской православной церкви в Черногории

"Это выгодно Западу"

Еще на прошлогодних протестах было видно, что партию Джукановича поддерживает меньшинство. Митинги его сторонников были крайне немноголюдны по сравнению с шествиями православных, в которых одновременно участвовали до 300 тысяч человек. Это половина населения всей Черногории.
"Верующие в 2020-м показали Джукановичу и его западным покровителям, что не отступят от православия. Они будут, вопреки всему, защищать свою Церковь", — подчеркивает Джукич.
Само духовенство уверено, что протесты устроили внешние силы. По словам епископа Ремесианского Стефана, свидетеля беспорядков, там были в основном албанцы, как ни странно, выкрикивавшие лозунги в поддержку черногорских ультранационалистов.
"Конечно, они действовали под влиянием Запада — членам НАТО невыгодно сближение Сербии и Черногории, чему способствует Сербская церковь", — отмечает Стефан.
Особо священнослужители обеспокоены тем, что ситуация в Черногории обострилась следом за косовской. В соседнем регионе, который Сербия считает своим, албанцы уже несколько месяцев нападают на православных верующих. В Сербской церкви опасаются, что повсеместные провокации перерастут в кровавый этноконфессиональный конфликт.
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