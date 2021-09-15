https://ria.ru/20210915/sportshkola-1750156116.html

Ярославская спортшкола олимпийского резерва получила электронные мишени

Ярославская спортшкола олимпийского резерва получила электронные мишени - РИА Новости, 15.09.2021

Ярославская спортшкола олимпийского резерва получила электронные мишени

Спортшкола олимпийского резерва №3 имени В.И. Русанова в Ярославле получила две новые электронные мишени, тренироваться в стрельбе с помощью нового оборудования РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T14:21

2021-09-15T14:21

2021-09-15T14:21

ярославская область

спорт

анастасия галашина

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Спортшкола олимпийского резерва №3 имени В.И. Русанова в Ярославле получила две новые электронные мишени, тренироваться в стрельбе с помощью нового оборудования смогут все воспитанники спортшколы, в том числе серебряный призер летних Олимпийских Игр в Токио Анастасия Галашина, сообщает правительство Ярославской области."Две новые электронные мишени приобретены на бюджетные средства и установлены в одном из тиров спортивной школы олимпийского резерва №3 имени В.И. Русанова. Тренироваться в упражнениях по стрельбе с помощью нового оборудования смогут все воспитанники спортшколы, в том числе серебряный призер летних Олимпийских Игр в Токио Анастасия Галашина", - говорится в сообщении.Директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике региона Сергей Панчишный заявил, что завоевание Анастасии Галашиной привлекло большое внимание к стрелковому спорту и станет дополнительным стимулом для его развития в регионе. "Поэтому будем создавать условия для занятий. В будущем мы планируем значительно увеличить оснащение тиров спортшколы таким оборудованием", - заявил Панчишный.Сама Анастасия опробовала новое оборудование. "Я очень рада, что в нашем тире появились такие электронные установки, с помощью которых смогут тренироваться не только взрослые спортсмены, но и дети. Это оборудование сделано по самым современным технологиям, которые вообще существуют в мире, и я думаю, оно здорово поможет развиваться этому виду спорта в нашей области. Тренировочный процесс будет упрощен, он будет качественнее и легче", - цитирует Анастасию Галашину пресс-служба областного правительства.Приобретенные за счет бюджетных средств, выделенных областным правительством, мишенные установки сертифицированы Международной стрелковой федерацией для проведения всероссийских и международных соревнований. Оборудование подходит для стрельбы из пневматического оружия – как из винтовки, так и из пистолета. Увидеть результат можно моментально на мониторе перед стрелком. Датчики в устройстве считывают пролет пули и выдают на экран достоинство пробоины. Новая технология позволяет определять координаты с невероятной точностью в одну сотую долю миллиметра.Анастасия Галашина из Ярославля завоевала первое серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров на Олимпийских играх – 2020 в Токио. Это первая олимпийская медаль сборной России в женской винтовке за последние 17 лет.

https://ria.ru/20210804/molodzh-1744384234.html

https://ria.ru/20210908/obekty-1749232430.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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спорт, анастасия галашина