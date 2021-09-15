Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20210915/sportshkola-1750156116.html
Ярославская спортшкола олимпийского резерва получила электронные мишени
Ярославская спортшкола олимпийского резерва получила электронные мишени - РИА Новости, 15.09.2021
Ярославская спортшкола олимпийского резерва получила электронные мишени
Спортшкола олимпийского резерва №3 имени В.И. Русанова в Ярославле получила две новые электронные мишени, тренироваться в стрельбе с помощью нового оборудования РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T14:21
2021-09-15T14:21
ярославская область
спорт
анастасия галашина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750161101_0:51:1025:627_1920x0_80_0_0_25b00e7cce82ba28b4a609a45ed0de15.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Спортшкола олимпийского резерва №3 имени В.И. Русанова в Ярославле получила две новые электронные мишени, тренироваться в стрельбе с помощью нового оборудования смогут все воспитанники спортшколы, в том числе серебряный призер летних Олимпийских Игр в Токио Анастасия Галашина, сообщает правительство Ярославской области."Две новые электронные мишени приобретены на бюджетные средства и установлены в одном из тиров спортивной школы олимпийского резерва №3 имени В.И. Русанова. Тренироваться в упражнениях по стрельбе с помощью нового оборудования смогут все воспитанники спортшколы, в том числе серебряный призер летних Олимпийских Игр в Токио Анастасия Галашина", - говорится в сообщении.Директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике региона Сергей Панчишный заявил, что завоевание Анастасии Галашиной привлекло большое внимание к стрелковому спорту и станет дополнительным стимулом для его развития в регионе. "Поэтому будем создавать условия для занятий. В будущем мы планируем значительно увеличить оснащение тиров спортшколы таким оборудованием", - заявил Панчишный.Сама Анастасия опробовала новое оборудование. "Я очень рада, что в нашем тире появились такие электронные установки, с помощью которых смогут тренироваться не только взрослые спортсмены, но и дети. Это оборудование сделано по самым современным технологиям, которые вообще существуют в мире, и я думаю, оно здорово поможет развиваться этому виду спорта в нашей области. Тренировочный процесс будет упрощен, он будет качественнее и легче", - цитирует Анастасию Галашину пресс-служба областного правительства.Приобретенные за счет бюджетных средств, выделенных областным правительством, мишенные установки сертифицированы Международной стрелковой федерацией для проведения всероссийских и международных соревнований. Оборудование подходит для стрельбы из пневматического оружия – как из винтовки, так и из пистолета. Увидеть результат можно моментально на мониторе перед стрелком. Датчики в устройстве считывают пролет пули и выдают на экран достоинство пробоины. Новая технология позволяет определять координаты с невероятной точностью в одну сотую долю миллиметра.Анастасия Галашина из Ярославля завоевала первое серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров на Олимпийских играх – 2020 в Токио. Это первая олимпийская медаль сборной России в женской винтовке за последние 17 лет.
https://ria.ru/20210804/molodzh-1744384234.html
https://ria.ru/20210908/obekty-1749232430.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750161101_60:0:964:678_1920x0_80_0_0_36472278765ed14df9f5508fca450b39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
спорт, анастасия галашина
14:21 15.09.2021
 

Ярославская спортшкола олимпийского резерва получила электронные мишени

CC BY 4.0 / Правительство Ярославской области / Серебряный призер летних Олимпийских Игр в Токио Анастасия Галашина возле новой электронной мишени в спортшколе олимпийского резерва №3 имени В.И. Русанова в Ярославле
Серебряный призер летних Олимпийских Игр в Токио Анастасия Галашина возле новой электронной мишени в спортшколе олимпийского резерва №3 имени В.И. Русанова в Ярославле - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
CC BY 4.0 / Правительство Ярославской области /
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Спортшкола олимпийского резерва №3 имени В.И. Русанова в Ярославле получила две новые электронные мишени, тренироваться в стрельбе с помощью нового оборудования смогут все воспитанники спортшколы, в том числе серебряный призер летних Олимпийских Игр в Токио Анастасия Галашина, сообщает правительство Ярославской области.
"Две новые электронные мишени приобретены на бюджетные средства и установлены в одном из тиров спортивной школы олимпийского резерва №3 имени В.И. Русанова. Тренироваться в упражнениях по стрельбе с помощью нового оборудования смогут все воспитанники спортшколы, в том числе серебряный призер летних Олимпийских Игр в Токио Анастасия Галашина", - говорится в сообщении.
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 17:57Ярославская область
Ярославский губернатор призвал отстаивать интересы молодежи
Директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике региона Сергей Панчишный заявил, что завоевание Анастасии Галашиной привлекло большое внимание к стрелковому спорту и станет дополнительным стимулом для его развития в регионе. "Поэтому будем создавать условия для занятий. В будущем мы планируем значительно увеличить оснащение тиров спортшколы таким оборудованием", - заявил Панчишный.
Сама Анастасия опробовала новое оборудование. "Я очень рада, что в нашем тире появились такие электронные установки, с помощью которых смогут тренироваться не только взрослые спортсмены, но и дети. Это оборудование сделано по самым современным технологиям, которые вообще существуют в мире, и я думаю, оно здорово поможет развиваться этому виду спорта в нашей области. Тренировочный процесс будет упрощен, он будет качественнее и легче", - цитирует Анастасию Галашину пресс-служба областного правительства.
Рабочий на стройке - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
8 сентября, 17:52Ярославская область
В Ярославской области построят десять социальных объектов в 2021 году
Приобретенные за счет бюджетных средств, выделенных областным правительством, мишенные установки сертифицированы Международной стрелковой федерацией для проведения всероссийских и международных соревнований. Оборудование подходит для стрельбы из пневматического оружия – как из винтовки, так и из пистолета. Увидеть результат можно моментально на мониторе перед стрелком. Датчики в устройстве считывают пролет пули и выдают на экран достоинство пробоины. Новая технология позволяет определять координаты с невероятной точностью в одну сотую долю миллиметра.
Анастасия Галашина из Ярославля завоевала первое серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров на Олимпийских играх – 2020 в Токио. Это первая олимпийская медаль сборной России в женской винтовке за последние 17 лет.
 
Ярославская областьСпортАнастасия Галашина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:45Австралия выходит из соглашения по обычным подлодкам с Францией
05:35"Шэньчжоу-12" отделился от модуля китайской орбитальной станции
05:25Перечислены продукты, которые нельзя есть после 30 лет
05:06Детеныш косатки застрял у берега в Магадане
05:00Власти Москвы рассказали о проблемах со стройматериалами в ЖК "Царицыно"
04:25Приморцу, похитившему клетку с попугаями, дали пять лет колонии
04:15Эксперт рассказал, куда положить телефон на ночь
03:43На базе "Арматы" создадут тяжелую скорострельную САУ, сообщили источники
03:39Украинский эксперт заявил, что США шантажируют Россию "Железным куполом"
03:37Байден не смог вспомнить имя премьер-министра Австралии
03:30ЖК "Нескучный Home & Spa" не будут передавать Московскому фонду дольщиков
03:26Собака и кошка вошли в книгу рекордов Гиннесса, прокатившись на самокате
03:15Эксперт рассказал, к кому “не идут” деньги
03:12В США стартовал Crew Dragon с первым в истории непрофессиональным экипажем
03:08Эксперт оценил вероятность глобального экономического кризиса
03:04При землетрясении на юго-западе Китая погибли два человека
03:00В районе Южного порта в Москве построят небоскреб высотой в 225 метров
02:49В Польше заявили об отказе продлевать поставки газа из России
02:45Российских водителей предупредили о новых жестких санкциях
02:21Макрон: нейтрализован главарь "Исламского государства в Великой Сахаре"*
Лента новостейМолния