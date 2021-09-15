19:34 15.09.2021 (обновлено: 19:39 15.09.2021)
Минкульт Украины дважды внес рэпера Моргенштерна в "черный список"
Рэпер Моргенштерн во второй раз попал в "черный список" Министерства культуры Украины
© Фото : Instagram.com/morgen_shternМоргенштерн
© Фото : Instagram.com/morgen_shtern
КИЕВ, 15 сен - РИА Новости. Известный российский рэпер и блогер Алишер Валеев (Моргенштерн) во второй раз попал в "черный список" Министерства культуры и информационной политики Украины, на этот раз под фамилией Моргенштерн.
Ранее в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону исполнитель заявил, что в "черном списке" исполнителей он фигурирует как Алишер Валеев, однако он сменил фамилию еще в подростковом возрасте на фамилию матери Моргенштерн. До этого Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск Моргенштерна к СБУ из-за внесения его в "черный список". Пресс-секретарь СБ Украины Артем Дехтяренко заявил, что ведомство готово отстаивать свою позицию в суде.
3 сентября, 12:25В Сети открыли продажу ворованной со свадьбы Моргенштерна посуды
"Моргенштерн Алишер Тагирович (с 15.09.2021)", - говорится в обновленном списке на сайте министерства.
Ранее пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко сообщил, что любые гастроли российского рэпера Моргенштерна на территории Украины запрещены, в рекомендациях Службы безопасности фигурируют фамилии Валеев и Моргенштерн.
Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.
13 сентября, 18:52ШоубизГлава СПЧ назвал Моргенштерна колхозником