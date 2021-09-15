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Шоубиз
https://ria.ru/20210915/spisok-1750227644.html
Минкульт Украины дважды внес рэпера Моргенштерна в "черный список"
Минкульт Украины дважды внес рэпера Моргенштерна в "черный список" - РИА Новости, 15.09.2021
Минкульт Украины дважды внес рэпера Моргенштерна в "черный список"
Известный российский рэпер и блогер Алишер Валеев (Моргенштерн) во второй раз попал в "черный список" Министерства культуры и информационной политики Украины,... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T19:34
2021-09-15T19:39
шоубиз
в мире
украина
министерство культуры украины
россия
моргенштерн (алишер моргенштерн)
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КИЕВ, 15 сен - РИА Новости. Известный российский рэпер и блогер Алишер Валеев (Моргенштерн) во второй раз попал в "черный список" Министерства культуры и информационной политики Украины, на этот раз под фамилией Моргенштерн.Ранее в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону исполнитель заявил, что в "черном списке" исполнителей он фигурирует как Алишер Валеев, однако он сменил фамилию еще в подростковом возрасте на фамилию матери Моргенштерн. До этого Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск Моргенштерна к СБУ из-за внесения его в "черный список". Пресс-секретарь СБ Украины Артем Дехтяренко заявил, что ведомство готово отстаивать свою позицию в суде."Моргенштерн Алишер Тагирович (с 15.09.2021)", - говорится в обновленном списке на сайте министерства.Ранее пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко сообщил, что любые гастроли российского рэпера Моргенштерна на территории Украины запрещены, в рекомендациях Службы безопасности фигурируют фамилии Валеев и Моргенштерн.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.
https://radiosputnik.ria.ru/20210903/morgenshtern-1748525030.html
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в мире, украина, министерство культуры украины, россия, моргенштерн (алишер моргенштерн)
19:34 15.09.2021 (обновлено: 19:39 15.09.2021)
 
Минкульт Украины дважды внес рэпера Моргенштерна в "черный список"

Рэпер Моргенштерн во второй раз попал в "черный список" Министерства культуры Украины

© Фото : Instagram.com/morgen_shternМоргенштерн
Моргенштерн - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© Фото : Instagram.com/morgen_shtern
Читать ria.ru в
КИЕВ, 15 сен - РИА Новости. Известный российский рэпер и блогер Алишер Валеев (Моргенштерн) во второй раз попал в "черный список" Министерства культуры и информационной политики Украины, на этот раз под фамилией Моргенштерн.
Ранее в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону исполнитель заявил, что в "черном списке" исполнителей он фигурирует как Алишер Валеев, однако он сменил фамилию еще в подростковом возрасте на фамилию матери Моргенштерн. До этого Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск Моргенштерна к СБУ из-за внесения его в "черный список". Пресс-секретарь СБ Украины Артем Дехтяренко заявил, что ведомство готово отстаивать свою позицию в суде.
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"Моргенштерн Алишер Тагирович (с 15.09.2021)", - говорится в обновленном списке на сайте министерства.
Ранее пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко сообщил, что любые гастроли российского рэпера Моргенштерна на территории Украины запрещены, в рекомендациях Службы безопасности фигурируют фамилии Валеев и Моргенштерн.
Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.
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