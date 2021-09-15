https://ria.ru/20210915/soveschanie-1750142331.html
Путин проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности
Путин проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности - РИА Новости, 15.09.2021
Путин проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности
Президент РФ Владимир Путин в среду проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности России, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T12:33
2021-09-15T12:33
2021-09-15T13:03
политика
владимир путин
дмитрий песков
шос
одкб
россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности России, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня же в том числе и в рамках подготовки к обсуждениям по линии ОДКБ, ШОС президент планирует в середине дня провести совещание с постоянными членами Совета Безопасности в режиме видеоконференции", - сказал он.
https://ria.ru/20210714/sovbez-1741254339.html
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политика, владимир путин, дмитрий песков, шос, одкб, россия
12:33 15.09.2021 (обновлено: 13:03 15.09.2021)
Путин проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности
Путин в среду проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности