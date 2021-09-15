https://ria.ru/20210915/soveschanie-1750142331.html

Путин проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности

Путин проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности - РИА Новости, 15.09.2021

Путин проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности

Президент РФ Владимир Путин в среду проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности России, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T12:33

2021-09-15T12:33

2021-09-15T13:03

политика

владимир путин

дмитрий песков

шос

одкб

россия

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности России, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня же в том числе и в рамках подготовки к обсуждениям по линии ОДКБ, ШОС президент планирует в середине дня провести совещание с постоянными членами Совета Безопасности в режиме видеоконференции", - сказал он.

https://ria.ru/20210714/sovbez-1741254339.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин, дмитрий песков, шос, одкб, россия