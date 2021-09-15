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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210915/shatunov-1750204369.html
Суд отклонил иск Шатунова к Роспатенту по товарному знаку "Ласковый май"
Суд отклонил иск Шатунова к Роспатенту по товарному знаку "Ласковый май" - РИА Новости, 15.09.2021
Суд отклонил иск Шатунова к Роспатенту по товарному знаку "Ласковый май"
Суд по интеллектуальным правам (СИП) в среду подтвердил законность решения Роспатента, отклонившего возражения самого известного экс-солиста ансамбля "Ласковый... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T17:30
2021-09-15T17:30
культура
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
ласковый май
андрей разин
шоу-бизнес
новости культуры
юрий шатунов
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам (СИП) в среду подтвердил законность решения Роспатента, отклонившего возражения самого известного экс-солиста ансамбля "Ласковый май" Юрия Шатунова на регистрацию еще в 2003 году товарного знака "Ласковый май", следует из информации в картотеке арбитражных дел.Спорный бренд ведомство зарегистрировало 18 лет назад на имя Центральной творческой студии для одаренных детей "Ласковый май" (Сочи). Исключительные права на него принадлежат индивидуальному предпринимателю Руслану Филатову. Действие товарного знака распространяется на товары 27 классов Международной классификации товаров и услуг и услуги семи классов. Сюда входят, например, металлы, станки, музыкальные инструменты, транспортные средства, огнестрельное оружие, печатные издания, мебель, одежда, реклама, страхование, связь, организация шоу и т.д.По мнению Шатунова, регистрация прошла с нарушением нормы Гражданского кодекса, запрещающей регистрировать в качестве товарных знаков обозначения, тождественные "названию произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения" без согласия правообладателя. Как отметил Шатунов, слова "Ласковый май" - это цитата из песни "Лето" автора Сергея Кузнецова, права на которую по договору с автором принадлежат сейчас Шатунову.Роспатент, отклоняя в январе возражения экс-солиста, согласился с доводами Филатова. Он представил решения судов в Ставрополе и Краснодарском крае 2005 и 2016 годов, подтверждающие, что права на песни "Ласкового мая" принадлежали сначала продюсеру группы Андрею Разину, а затем перешли к Филатову. Роспатент признал Шатунова незаинтересованным лицом для оспаривания регистрации брендов.Шатунов в мае подал в СИП заявление о признании этого решения Роспатента недействительным, но суд в среду его заявление полностью отклонил. При этом на рассмотрении суда находится еще одно обращение Шатунова в отношении второго товарного знака "Ласковый май", который зарегистрирован для ряда других товаров и услуг."Ласковый май" — музыкальная группа, созданная в 1986 году в Оренбургской школе-интернате № 2 руководителем музыкального кружка Кузнецовым при участии 13-летнего ученика Шатунова. Успех пришел к группе после того, как ее заметил Разин, работавший администратором группы "Мираж". "Ласковый май" с солистом Шатуновым в конце 80-х годов пользовался бешеной популярностью, но потом группа распалась.
https://radiosputnik.ria.ru/20210427/razin-1730156899.html
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федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), ласковый май, андрей разин, шоу-бизнес, новости культуры, юрий шатунов
17:30 15.09.2021
 
Суд отклонил иск Шатунова к Роспатенту по товарному знаку "Ласковый май"

Суд отклонил претензии Юрия Шатунова к Роспатенту по товарному знаку "Ласковый май"

© Ласковый майКадр из видео "Розовый вечер" группы "Ласковый май"
Кадр из видео Розовый вечер группы Ласковый май
© Ласковый май
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам (СИП) в среду подтвердил законность решения Роспатента, отклонившего возражения самого известного экс-солиста ансамбля "Ласковый май" Юрия Шатунова на регистрацию еще в 2003 году товарного знака "Ласковый май", следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Спорный бренд ведомство зарегистрировало 18 лет назад на имя Центральной творческой студии для одаренных детей "Ласковый май" (Сочи). Исключительные права на него принадлежат индивидуальному предпринимателю Руслану Филатову. Действие товарного знака распространяется на товары 27 классов Международной классификации товаров и услуг и услуги семи классов. Сюда входят, например, металлы, станки, музыкальные инструменты, транспортные средства, огнестрельное оружие, печатные издания, мебель, одежда, реклама, страхование, связь, организация шоу и т.д.
По мнению Шатунова, регистрация прошла с нарушением нормы Гражданского кодекса, запрещающей регистрировать в качестве товарных знаков обозначения, тождественные "названию произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения" без согласия правообладателя. Как отметил Шатунов, слова "Ласковый май" - это цитата из песни "Лето" автора Сергея Кузнецова, права на которую по договору с автором принадлежат сейчас Шатунову.
Продюсер Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
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Роспатент, отклоняя в январе возражения экс-солиста, согласился с доводами Филатова. Он представил решения судов в Ставрополе и Краснодарском крае 2005 и 2016 годов, подтверждающие, что права на песни "Ласкового мая" принадлежали сначала продюсеру группы Андрею Разину, а затем перешли к Филатову. Роспатент признал Шатунова незаинтересованным лицом для оспаривания регистрации брендов.
Шатунов в мае подал в СИП заявление о признании этого решения Роспатента недействительным, но суд в среду его заявление полностью отклонил. При этом на рассмотрении суда находится еще одно обращение Шатунова в отношении второго товарного знака "Ласковый май", который зарегистрирован для ряда других товаров и услуг.
"Ласковый май" — музыкальная группа, созданная в 1986 году в Оренбургской школе-интернате № 2 руководителем музыкального кружка Кузнецовым при участии 13-летнего ученика Шатунова. Успех пришел к группе после того, как ее заметил Разин, работавший администратором группы "Мираж". "Ласковый май" с солистом Шатуновым в конце 80-х годов пользовался бешеной популярностью, но потом группа распалась.
Юрий Шатунов на премьере фильма Ласковый май - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
14 марта, 04:56Шоубиз
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КультураФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Ласковый майАндрей РазинШоу-бизнесНовости культурыЮрий Шатунов
 
 
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