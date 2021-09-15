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Путин поздравил Роспотребнадзор с 99-летием
Путин поздравил Роспотребнадзор с 99-летием - РИА Новости, 15.09.2021
Путин поздравил Роспотребнадзор с 99-летием
Президент России Владимир Путин в своем поздравлении сотрудникам и ветеранам Роспотребнадзора подчеркнул, что потенциал службы позволяет внедрять новаторские... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T11:26
2021-09-15T11:26
общество
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем поздравлении сотрудникам и ветеранам Роспотребнадзора подчеркнул, что потенциал службы позволяет внедрять новаторские подходы, что особенно актуально в период пандемии коронавируса.В этом году Роспотребнадзору исполняется 99 лет.Путин поблагодарил сотрудников за профессионализм и преданность делу, оперативность и готовность реагировать на ситуации, от которых зависят жизнь и здоровье людей."За прошедшие десятилетия ваше ведомство внесло значимый вклад в развитие системы санитарно-эпидемиологического контроля, способствовало защите законных прав и интересов потребителей. Отрадно, что нынешнее поколение сотрудников бережно хранит лучшие традиции, заложенные предшественниками", - добавляется в сообщении.
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общество, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
11:26 15.09.2021
 
Путин поздравил Роспотребнадзор с 99-летием

Президент Путин: потенциал Роспотребнадзора позволяет внедрять новаторские методы

© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился в Кремле с победителями и призёрами Игр XXXII Олимпиады в Токио
Президент РФ В. Путин встретился в Кремле с победителями и призёрами Игр XXXII Олимпиады в Токио
© POOL
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем поздравлении сотрудникам и ветеранам Роспотребнадзора подчеркнул, что потенциал службы позволяет внедрять новаторские подходы, что особенно актуально в период пандемии коронавируса.
В этом году Роспотребнадзору исполняется 99 лет.
"Служба располагает мощным кадровым, научно-исследовательским, техническим потенциалом, широкой сетью территориальных подразделений. Всё это позволяет разрабатывать и внедрять в практику эффективные, по-настоящему новаторские подходы к решению актуальных задач. Это особенно важно сейчас, когда наша страна, весь мир столкнулись с эпидемией коронавируса", - говорится в телеграмме.
Путин поблагодарил сотрудников за профессионализм и преданность делу, оперативность и готовность реагировать на ситуации, от которых зависят жизнь и здоровье людей.
"За прошедшие десятилетия ваше ведомство внесло значимый вклад в развитие системы санитарно-эпидемиологического контроля, способствовало защите законных прав и интересов потребителей. Отрадно, что нынешнее поколение сотрудников бережно хранит лучшие традиции, заложенные предшественниками", - добавляется в сообщении.
Cмартфон - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
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ОбществоВладимир ПутинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Россия
 
 
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