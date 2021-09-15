https://ria.ru/20210915/rospotrebnadzor-1750128200.html

Путин поздравил Роспотребнадзор с 99-летием

Путин поздравил Роспотребнадзор с 99-летием - РИА Новости, 15.09.2021

Путин поздравил Роспотребнадзор с 99-летием

Президент России Владимир Путин в своем поздравлении сотрудникам и ветеранам Роспотребнадзора подчеркнул, что потенциал службы позволяет внедрять новаторские... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T11:26

2021-09-15T11:26

2021-09-15T11:26

общество

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем поздравлении сотрудникам и ветеранам Роспотребнадзора подчеркнул, что потенциал службы позволяет внедрять новаторские подходы, что особенно актуально в период пандемии коронавируса.В этом году Роспотребнадзору исполняется 99 лет.Путин поблагодарил сотрудников за профессионализм и преданность делу, оперативность и готовность реагировать на ситуации, от которых зависят жизнь и здоровье людей."За прошедшие десятилетия ваше ведомство внесло значимый вклад в развитие системы санитарно-эпидемиологического контроля, способствовало защите законных прав и интересов потребителей. Отрадно, что нынешнее поколение сотрудников бережно хранит лучшие традиции, заложенные предшественниками", - добавляется в сообщении.

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россия

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2021

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общество, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия