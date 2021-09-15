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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210915/puteshestviya-1750010207.html
Эксперты рассказали, билеты в какие страны пользуются наибольшим спросом
Эксперты рассказали, билеты в какие страны пользуются наибольшим спросом - РИА Новости, 15.09.2021
Эксперты рассказали, билеты в какие страны пользуются наибольшим спросом
Эксперты подсчитали, как вырос спрос на авиабилеты в страны, с которыми с 21 сентября Россия возобновляет авиаперелеты, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T10:36
2021-09-15T10:36
туризм
кения
испания
словакия
ирак
новости - туризм
туризм
россия
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Эксперты подсчитали, как вырос спрос на авиабилеты в страны, с которыми с 21 сентября Россия возобновляет авиаперелеты, сообщает Туту.ру.Аналитический центр онлайн-сервиса зафиксировал четырехкратный рост поисков проездных документов в Испанию. Это неудивительно: она входит в пятерку государств, с которыми россияне больше всего ждут открытия границ — наряду с Италией и странами Балтии. Правда, туристов из РФ в Испанию пока не пускают, границы ЕС для них пока закрыты.Возобновление авиасообщения со Словакией, Кенией и Ираком подобного всплеска интереса к авиабилетам не вызвало, отмечают эксперты.Словакия до пандемии пользовалась спросом у путешественников из РФ, но страна — член ЕС, и для поездки туда сейчас нужно иметь веские причины.Кения разрешает въезд на свою территорию российским гражданам. Туры туда — интересный вариант экзотического отдыха. По данным аналитиков, путешествовать в Африку россияне предпочитают не самостоятельно, а в составе организованных групп от туроператора. Видимо, поэтому роста спроса сервис не заметил.Возобновление авиасообщения с Ираком также не вызвало интереса у пользователей. Едва ли его можно рассматривать как перспективное направление.
https://ria.ru/20210914/yoga-1749535416.html
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кения, испания, словакия, ирак, новости - туризм, туризм, россия, коронавирус covid-19, отдых в россии 2021 летом, туту.ру, отдых на море, куда можно лететь
10:36 15.09.2021
 

Эксперты рассказали, билеты в какие страны пользуются наибольшим спросом

© Depositphotos / SOMATUSCANIМадрид, Испания
Мадрид, Испания - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© Depositphotos / SOMATUSCANI
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Эксперты подсчитали, как вырос спрос на авиабилеты в страны, с которыми с 21 сентября Россия возобновляет авиаперелеты, сообщает Туту.ру.
Аналитический центр онлайн-сервиса зафиксировал четырехкратный рост поисков проездных документов в Испанию. Это неудивительно: она входит в пятерку государств, с которыми россияне больше всего ждут открытия границ — наряду с Италией и странами Балтии. Правда, туристов из РФ в Испанию пока не пускают, границы ЕС для них пока закрыты.
Возобновление авиасообщения со Словакией, Кенией и Ираком подобного всплеска интереса к авиабилетам не вызвало, отмечают эксперты.
Словакия до пандемии пользовалась спросом у путешественников из РФ, но страна — член ЕС, и для поездки туда сейчас нужно иметь веские причины.
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Возобновление авиасообщения с Ираком также не вызвало интереса у пользователей. Едва ли его можно рассматривать как перспективное направление.
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