https://ria.ru/20210915/puteshestviya-1750010207.html
Эксперты рассказали, билеты в какие страны пользуются наибольшим спросом
Эксперты рассказали, билеты в какие страны пользуются наибольшим спросом - РИА Новости, 15.09.2021
Эксперты рассказали, билеты в какие страны пользуются наибольшим спросом
Эксперты подсчитали, как вырос спрос на авиабилеты в страны, с которыми с 21 сентября Россия возобновляет авиаперелеты, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T10:36
2021-09-15T10:36
2021-09-15T10:36
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Эксперты подсчитали, как вырос спрос на авиабилеты в страны, с которыми с 21 сентября Россия возобновляет авиаперелеты, сообщает Туту.ру.Аналитический центр онлайн-сервиса зафиксировал четырехкратный рост поисков проездных документов в Испанию. Это неудивительно: она входит в пятерку государств, с которыми россияне больше всего ждут открытия границ — наряду с Италией и странами Балтии. Правда, туристов из РФ в Испанию пока не пускают, границы ЕС для них пока закрыты.Возобновление авиасообщения со Словакией, Кенией и Ираком подобного всплеска интереса к авиабилетам не вызвало, отмечают эксперты.Словакия до пандемии пользовалась спросом у путешественников из РФ, но страна — член ЕС, и для поездки туда сейчас нужно иметь веские причины.Кения разрешает въезд на свою территорию российским гражданам. Туры туда — интересный вариант экзотического отдыха. По данным аналитиков, путешествовать в Африку россияне предпочитают не самостоятельно, а в составе организованных групп от туроператора. Видимо, поэтому роста спроса сервис не заметил.Возобновление авиасообщения с Ираком также не вызвало интереса у пользователей. Едва ли его можно рассматривать как перспективное направление.
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кения, испания, словакия, ирак, новости - туризм, туризм, россия, коронавирус covid-19, отдых в россии 2021 летом, туту.ру, отдых на море, куда можно лететь
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Эксперты подсчитали, как вырос спрос на авиабилеты в страны, с которыми с 21 сентября Россия возобновляет авиаперелеты, сообщает Туту.ру.
Аналитический центр онлайн-сервиса зафиксировал четырехкратный рост поисков проездных документов в Испанию. Это неудивительно: она входит в пятерку государств, с которыми россияне больше всего ждут открытия границ — наряду с Италией и странами Балтии. Правда, туристов из РФ в Испанию пока не пускают, границы ЕС для них пока закрыты.
Возобновление авиасообщения со Словакией, Кенией и Ираком подобного всплеска интереса к авиабилетам не вызвало, отмечают эксперты.
Словакия до пандемии пользовалась спросом у путешественников из РФ, но страна — член ЕС, и для поездки туда сейчас нужно иметь веские причины.
Кения разрешает въезд на свою территорию российским гражданам. Туры туда — интересный вариант экзотического отдыха. По данным аналитиков, путешествовать в Африку россияне предпочитают не самостоятельно, а в составе организованных групп от туроператора. Видимо, поэтому роста спроса сервис не заметил.
Возобновление авиасообщения с Ираком также не вызвало интереса у пользователей. Едва ли его можно рассматривать как перспективное направление.