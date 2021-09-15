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В России подешевели морковь и капуста
В России подешевели морковь и капуста - РИА Новости, 15.09.2021
В России подешевели морковь и капуста
Цены на плодоовощную продукцию в РФ за неделю с 7 по 13 сентября снизились в среднем на 0,7%, в частности подешевели морковь и капуста, из других... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T23:36
2021-09-15T23:37
экономика
продукты
федеральная служба государственной статистики (росстат)
цены
россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Цены на плодоовощную продукцию в РФ за неделю с 7 по 13 сентября снизились в среднем на 0,7%, в частности подешевели морковь и капуста, из других продовольственных товаров стали меньше стоить рис, вермишель, вареная колбаса и чай, следует из данных Росстата.По данным статистического ведомства, цены на плодоовощную продукцию с 7 по 13 сентября в среднем по России снизились на 0,7%. В частности, морковь стала дешевле на 2,67%, яблоки – на 2,2%, репчатый лук – на 0,99%, а свежая белокочанная капуста – на 0,84%. "В то же время огурцы стали дороже на 5,2%, помидоры – на 3,9%, картофель – на 0,6%", - сообщает статистическое ведомство.С начала года к 13 сентября картофель в России подорожал на 27,88%, капуста - на 88,99%, лук - на 23,79%, морковь - на 39,93%, яблоки - на 3,23%. Огурцы подешевели на 51,22%, помидоры - на 40,17%.За период с 7 по 13 сентября вареная колбаса стала дешевле на 0,06% (с начала года подорожала на 5,99%), черный байховый чай снизился в цене на 0,1% (с начала года - подорожал на 3,06%). Цена на рис снизилась за неделю на 0,12% (с начала года выросла на 2,14%), вермишель стала дешевле на 0,05% (с начала года подорожала на 5,44%), а гречка за неделю выросла в цене на 0,2% (с начала года - на 10,92%).Цены на сахар-песок в среднем увеличились на 0,06%, в том числе в 42 субъектах РФ - на 0,1-2,9%. "В 31 субъекте цены не изменились. В 12 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-1,8%", - сообщает Росстат. Неделей ранее цены на сахар выросли на 0,31%, а с начала года прибавили 4,03%.Подсолнечное масло стало дороже на 0,04% против роста в цене на 0,09% на предыдущей неделе: согласно данным статведомства, в 28 регионах цены на него выросли на 0,1-2,1%, в 37 регионах - не изменились, а в 20 регионах цены снизились на 0,1-0,9%. С начала года по 13 сентября подсолнечное масло подорожало на 5,79%.Цены на мясо кур в среднем по стране выросли на 0,4% (неделей ранее - на 0,41%), в том числе в 61 регионе – на 0,1-2,8%. "В 13 субъектах цены не изменились. В 11 субъектах цены на мясо кур снизились на 0,1-2,8%", - указывается в сообщении. С начала года по 13 сентября мясо кур стало дороже на 16,9%.Куриные яйца в среднем по России стали дороже на 0,41%, в том числе в 47 регионах - на 0,1-2,9%, а в восьми - на 3-15,4%. "В 5 субъектах цены не изменились. В 25 субъектах яйца куриные подешевели на 0,1-2,2%", - сообщает Росстат. За предыдущий отчетный период цены в среднем выросли на 0,05%, а с начала года - снизились на 11%.Пшеничная мука на отчетной неделе подорожала на 0,16% (за предыдущий период - на 0,23%, с начала года - на 4,45%), черный хлеб - на 0,12% (за предыдущий период не изменился в цене, с начала года стал дороже на 4,44%), белый хлеб вырос в цене на 0,14% (неделей ранее - на 0,09%, с начала года - на 4,16%).
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экономика, продукты, федеральная служба государственной статистики (росстат), цены, россия
23:36 15.09.2021 (обновлено: 23:37 15.09.2021)
 
В России подешевели морковь и капуста

Росстат: вареная колбаса, чай, рис, морковь и капуста подешевели в России

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПокупатели в торговом зале магазина
Покупатели в торговом зале магазина - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Цены на плодоовощную продукцию в РФ за неделю с 7 по 13 сентября снизились в среднем на 0,7%, в частности подешевели морковь и капуста, из других продовольственных товаров стали меньше стоить рис, вермишель, вареная колбаса и чай, следует из данных Росстата.
По данным статистического ведомства, цены на плодоовощную продукцию с 7 по 13 сентября в среднем по России снизились на 0,7%. В частности, морковь стала дешевле на 2,67%, яблоки – на 2,2%, репчатый лук – на 0,99%, а свежая белокочанная капуста – на 0,84%. "В то же время огурцы стали дороже на 5,2%, помидоры – на 3,9%, картофель – на 0,6%", - сообщает статистическое ведомство.
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Названы самые некачественные товары в России
С начала года к 13 сентября картофель в России подорожал на 27,88%, капуста - на 88,99%, лук - на 23,79%, морковь - на 39,93%, яблоки - на 3,23%. Огурцы подешевели на 51,22%, помидоры - на 40,17%.
За период с 7 по 13 сентября вареная колбаса стала дешевле на 0,06% (с начала года подорожала на 5,99%), черный байховый чай снизился в цене на 0,1% (с начала года - подорожал на 3,06%). Цена на рис снизилась за неделю на 0,12% (с начала года выросла на 2,14%), вермишель стала дешевле на 0,05% (с начала года подорожала на 5,44%), а гречка за неделю выросла в цене на 0,2% (с начала года - на 10,92%).
Цены на сахар-песок в среднем увеличились на 0,06%, в том числе в 42 субъектах РФ - на 0,1-2,9%. "В 31 субъекте цены не изменились. В 12 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-1,8%", - сообщает Росстат. Неделей ранее цены на сахар выросли на 0,31%, а с начала года прибавили 4,03%.
Подсолнечное масло стало дороже на 0,04% против роста в цене на 0,09% на предыдущей неделе: согласно данным статведомства, в 28 регионах цены на него выросли на 0,1-2,1%, в 37 регионах - не изменились, а в 20 регионах цены снизились на 0,1-0,9%. С начала года по 13 сентября подсолнечное масло подорожало на 5,79%.
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Цены на мясо кур в среднем по стране выросли на 0,4% (неделей ранее - на 0,41%), в том числе в 61 регионе – на 0,1-2,8%. "В 13 субъектах цены не изменились. В 11 субъектах цены на мясо кур снизились на 0,1-2,8%", - указывается в сообщении. С начала года по 13 сентября мясо кур стало дороже на 16,9%.
Куриные яйца в среднем по России стали дороже на 0,41%, в том числе в 47 регионах - на 0,1-2,9%, а в восьми - на 3-15,4%. "В 5 субъектах цены не изменились. В 25 субъектах яйца куриные подешевели на 0,1-2,2%", - сообщает Росстат. За предыдущий отчетный период цены в среднем выросли на 0,05%, а с начала года - снизились на 11%.
Пшеничная мука на отчетной неделе подорожала на 0,16% (за предыдущий период - на 0,23%, с начала года - на 4,45%), черный хлеб - на 0,12% (за предыдущий период не изменился в цене, с начала года стал дороже на 4,44%), белый хлеб вырос в цене на 0,14% (неделей ранее - на 0,09%, с начала года - на 4,16%).
 
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