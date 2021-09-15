https://ria.ru/20210915/prazdnik-1750114978.html

Ульяновская область начала подготовку к Всероссийскому Сабантую-2022

Ульяновская область начала подготовку к Всероссийскому Сабантую-2022 - РИА Новости, 15.09.2021

Ульяновская область начала подготовку к Всероссийскому Сабантую-2022

В Ульяновской области началась подготовка к Всероссийскому Сабантую-2022, который пройдет на территории региона с 17-18 июня, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T10:52

2021-09-15T10:52

2021-09-15T10:52

ульяновская область

общество

алексей русских

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УЛЬЯНОВСК, 15 сен - РИА Новости. В Ульяновской области началась подготовка к Всероссийскому Сабантую-2022, который пройдет на территории региона с 17-18 июня, сообщает пресс-служба регионального правительства."Это важное событие для нашего региона, несомненно, вызывает гордость. Праздник давно перерос этнические границы. Сегодня Сабантуй символизирует не только сохранение богатых культурных традиций татарского народа, представители которого живут и трудятся во всех регионах страны. Это наглядный пример взаимного обогащения культур, олицетворение дружбы народов нашего многонационального государства", - отметил и.о. главы региона Алексей Русских.Центральная программа культурных мероприятий федерального Сабантуя на следующий год будет организована 18 июня на территории Ульяновского ипподрома и парка Победы, где будут работать 14 тематических площадок. Накануне, 17 июня, там пройдут конные скачки - самая зрелищная часть программы. Гостей ждет широкая программа спортивных и национальных игровых состязаний, включая стрельбу из лука и джигитовку. По армрестлингу и гиревому спорту планируется заявить всероссийские соревнования, что поможет поднять престиж данных видов спорта.В концепции праздника будут отражены ключевые темы предстоящего года: 300-летие издания первой татарской книги, празднование 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии.В обсуждении плана мероприятий приняли участие заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

https://ria.ru/20210908/aktsiya-1749137487.html

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общество, алексей русских