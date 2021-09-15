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Ульяновская область
https://ria.ru/20210915/prazdnik-1750114978.html
Ульяновская область начала подготовку к Всероссийскому Сабантую-2022
Ульяновская область начала подготовку к Всероссийскому Сабантую-2022 - РИА Новости, 15.09.2021
Ульяновская область начала подготовку к Всероссийскому Сабантую-2022
В Ульяновской области началась подготовка к Всероссийскому Сабантую-2022, который пройдет на территории региона с 17-18 июня, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T10:52
2021-09-15T10:52
ульяновская область
общество
алексей русских
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УЛЬЯНОВСК, 15 сен - РИА Новости. В Ульяновской области началась подготовка к Всероссийскому Сабантую-2022, который пройдет на территории региона с 17-18 июня, сообщает пресс-служба регионального правительства."Это важное событие для нашего региона, несомненно, вызывает гордость. Праздник давно перерос этнические границы. Сегодня Сабантуй символизирует не только сохранение богатых культурных традиций татарского народа, представители которого живут и трудятся во всех регионах страны. Это наглядный пример взаимного обогащения культур, олицетворение дружбы народов нашего многонационального государства", - отметил и.о. главы региона Алексей Русских.Центральная программа культурных мероприятий федерального Сабантуя на следующий год будет организована 18 июня на территории Ульяновского ипподрома и парка Победы, где будут работать 14 тематических площадок. Накануне, 17 июня, там пройдут конные скачки - самая зрелищная часть программы. Гостей ждет широкая программа спортивных и национальных игровых состязаний, включая стрельбу из лука и джигитовку. По армрестлингу и гиревому спорту планируется заявить всероссийские соревнования, что поможет поднять престиж данных видов спорта.В концепции праздника будут отражены ключевые темы предстоящего года: 300-летие издания первой татарской книги, празднование 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии.В обсуждении плана мероприятий приняли участие заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.
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общество, алексей русских
10:52 15.09.2021
 

Ульяновская область начала подготовку к Всероссийскому Сабантую-2022

© РИА Новости / Андрей Бок / Перейти в фотобанкПраздник Сабантуй в регионах РФ
Праздник Сабантуй в регионах РФ - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Андрей Бок
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УЛЬЯНОВСК, 15 сен - РИА Новости. В Ульяновской области началась подготовка к Всероссийскому Сабантую-2022, который пройдет на территории региона с 17-18 июня, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Это важное событие для нашего региона, несомненно, вызывает гордость. Праздник давно перерос этнические границы. Сегодня Сабантуй символизирует не только сохранение богатых культурных традиций татарского народа, представители которого живут и трудятся во всех регионах страны. Это наглядный пример взаимного обогащения культур, олицетворение дружбы народов нашего многонационального государства", - отметил и.о. главы региона Алексей Русских.
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Центральная программа культурных мероприятий федерального Сабантуя на следующий год будет организована 18 июня на территории Ульяновского ипподрома и парка Победы, где будут работать 14 тематических площадок. Накануне, 17 июня, там пройдут конные скачки - самая зрелищная часть программы. Гостей ждет широкая программа спортивных и национальных игровых состязаний, включая стрельбу из лука и джигитовку. По армрестлингу и гиревому спорту планируется заявить всероссийские соревнования, что поможет поднять престиж данных видов спорта.
В концепции праздника будут отражены ключевые темы предстоящего года: 300-летие издания первой татарской книги, празднование 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии.
В обсуждении плана мероприятий приняли участие заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.
"Подготовка к празднику будет вестись в тесном сотрудничестве с ведомством культуры Татарстана. Необходимо планомерно решать подготовительные вопросы. Отмечу, что руководство региона держит подготовку к празднику на контроле. Важно продумать подъездные пути к основным площадкам. Особое внимание уделить подготовке к скачкам, проведению национальных соревнований по борьбе "Куреш". На площадке федерального Сабантуя будет проведен всероссийский этап соревнований", - цитирует пресс-служба Шайхразиева.
 
Ульяновская областьОбществоАлексей Русских
 
 
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