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В Минприроды заявили об ухудшении ситуации с лесными пожарами

В Минприроды заявили об ухудшении ситуации с лесными пожарами - РИА Новости, 15.09.2021

В Минприроды заявили об ухудшении ситуации с лесными пожарами

Ситуация с лесными пожарами в России ухудшилась за последние несколько лет, стала активно гореть даже вечная мерзлота, заявил глава Минприроды Александр Козлов... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T11:21

2021-09-15T11:21

2021-09-15T11:21

происшествия

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Ситуация с лесными пожарами в России ухудшилась за последние несколько лет, стала активно гореть даже вечная мерзлота, заявил глава Минприроды Александр Козлов на Форуме экологического благополучия.По его словам, ежегодно огонь проходит территорию примерно в 8 миллионов гектаров – это еще, оговорился Козлов, не означает полную гибель лесов.Министр напомнил, что было принято решение о создании центра по тушению пожаров "Север". Воздушные суда для этого подразделения уже заказаны в Татарстане.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия, природные пожары в россии