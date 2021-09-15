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В Минприроды заявили об ухудшении ситуации с лесными пожарами
В Минприроды заявили об ухудшении ситуации с лесными пожарами - РИА Новости, 15.09.2021
В Минприроды заявили об ухудшении ситуации с лесными пожарами
Ситуация с лесными пожарами в России ухудшилась за последние несколько лет, стала активно гореть даже вечная мерзлота, заявил глава Минприроды Александр Козлов... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T11:21
2021-09-15T11:21
происшествия
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Ситуация с лесными пожарами в России ухудшилась за последние несколько лет, стала активно гореть даже вечная мерзлота, заявил глава Минприроды Александр Козлов на Форуме экологического благополучия.По его словам, ежегодно огонь проходит территорию примерно в 8 миллионов гектаров – это еще, оговорился Козлов, не означает полную гибель лесов.Министр напомнил, что было принято решение о создании центра по тушению пожаров "Север". Воздушные суда для этого подразделения уже заказаны в Татарстане.
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РИА Новости
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происшествия, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия, природные пожары в россии
11:21 15.09.2021
 
В Минприроды заявили об ухудшении ситуации с лесными пожарами

Минприроды: ситуация с лесными пожарами в России ухудшилась за последние несколько лет

© РИА Новости / Владимир Коцюба-Белых / Перейти в фотобанкЛесной пожар у федеральной трассы Екатеринбург - Пермь
Лесной пожар у федеральной трассы Екатеринбург - Пермь - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Владимир Коцюба-Белых
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Ситуация с лесными пожарами в России ухудшилась за последние несколько лет, стала активно гореть даже вечная мерзлота, заявил глава Минприроды Александр Козлов на Форуме экологического благополучия.
"Мы видим, что стали в разы чаще гореть леса, например, на мерзлоте. Климат изменился, мы подстраиваемся под эти изменения... На протяжении последних 3-4 лет ситуация, связанная с лесными пожарами, ухудшается", - сказал он.
По его словам, ежегодно огонь проходит территорию примерно в 8 миллионов гектаров – это еще, оговорился Козлов, не означает полную гибель лесов.
Министр напомнил, что было принято решение о создании центра по тушению пожаров "Север". Воздушные суда для этого подразделения уже заказаны в Татарстане.
Огонь и густой смог с запахом гари: лесные пожары в Якутии
© AP Photo / Ivan Nikiforov

В Якутии горит полтора миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские столбы".

Лесной пожар в Якутии
1 из 12

В Якутии горит полтора миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские столбы".

© AP Photo / Ivan Nikiforov
© AP Photo / Alexey Vasilyev

На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны.

Люди копают траншеи во время тушение лесных пожаров в Якутии
2 из 12

На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
© REUTERS / Roman Kutukov

В тушении задействованы 2188 человек и 279 единиц техники.

Лесной пожар в Якутии
3 из 12

В тушении задействованы 2188 человек и 279 единиц техники.

© REUTERS / Roman Kutukov
© REUTERS / Roman Kutukov

По поручению Сергея Шойгу создана специальная авиагруппировка, в состав которой входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

Пожарные тушат лесной пожар в Якутии
4 из 12

По поручению Сергея Шойгу создана специальная авиагруппировка, в состав которой входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

© REUTERS / Roman Kutukov
© МЧС РФ / Перейти в фотобанк

МЧС дополнительно направило в республику два самолета-амфибии Бе-200.

Самолёт Бе-200ЧС во время тушения лесных пожаров в Якутии
5 из 12

МЧС дополнительно направило в республику два самолета-амфибии Бе-200.

© МЧС РФ
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© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка.

Люди копают траншеи во время тушение лесных пожаров в Якутии
6 из 12

Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха /

На месте тушения лесных пожаров в Якутии.

На месте тушения лесных пожаров в Якутии
7 из 12

На месте тушения лесных пожаров в Якутии.

CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха /
© AP Photo / Yevgeny Sofroneyev

Столицу республики Якутск окутал густой смог с запахом гари.

Смог, вызванный лесными пожарами, в городе Якутске
8 из 12

Столицу республики Якутск окутал густой смог с запахом гари.

© AP Photo / Yevgeny Sofroneyev
© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Жителям посоветовали минимизировать пребывание на улице и использовать средства защиты органов дыхания.

Сотрудник МЧС РФ во время тушения лесных пожаров в Якутии
9 из 12

Жителям посоветовали минимизировать пребывание на улице и использовать средства защиты органов дыхания.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
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© AP Photo / Alexey Vasilyev

Из-за пожаров в Якутии задымлены северные районы Хабаровского края.

Лесной пожар в Якутии
10 из 12

Из-за пожаров в Якутии задымлены северные районы Хабаровского края.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Задымленность сохранится до тех пор, пока пожары не будут остановлены, говорят в Рослесхозе.

Лесной пожар в Якутии
11 из 12

Задымленность сохранится до тех пор, пока пожары не будут остановлены, говорят в Рослесхозе.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Alexey Vasilyev

Тушение лесных пожаров в Якутии.

Люди копают траншеи во время тушения лесных пожаров в Якутии
12 из 12

Тушение лесных пожаров в Якутии.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
1 из 12

В Якутии горит полтора миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские столбы".

© AP Photo / Ivan Nikiforov
2 из 12

На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
3 из 12

В тушении задействованы 2188 человек и 279 единиц техники.

© REUTERS / Roman Kutukov
4 из 12

По поручению Сергея Шойгу создана специальная авиагруппировка, в состав которой входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

© REUTERS / Roman Kutukov
5 из 12

МЧС дополнительно направило в республику два самолета-амфибии Бе-200.

© МЧС РФ
Перейти в фотобанк
6 из 12

Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
7 из 12

На месте тушения лесных пожаров в Якутии.

CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха /
8 из 12

Столицу республики Якутск окутал густой смог с запахом гари.

© AP Photo / Yevgeny Sofroneyev
9 из 12

Жителям посоветовали минимизировать пребывание на улице и использовать средства защиты органов дыхания.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
10 из 12

Из-за пожаров в Якутии задымлены северные районы Хабаровского края.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
11 из 12

Задымленность сохранится до тех пор, пока пожары не будут остановлены, говорят в Рослесхозе.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
12 из 12

Тушение лесных пожаров в Якутии.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
 
ПроисшествияАлександр Козлов (глава Минприроды)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)РоссияПриродные пожары в России
 
 
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