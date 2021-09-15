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В России снизили ставки пошлин на экспорт ферросплавов и железа в порошке
В России снизили ставки пошлин на экспорт ферросплавов и железа в порошке - РИА Новости, 15.09.2021
В России снизили ставки пошлин на экспорт ферросплавов и железа в порошке
Ставки вывозных пошлин на ферросплавы и железо в порошке будут скорректированы в сторону уменьшения, соответствующее постановление утвердил премьер-министр РФ... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T13:10
2021-09-15T13:10
экономика
сша
правительство рф
михаил мишустин
пошлины
россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Ставки вывозных пошлин на ферросплавы и железо в порошке будут скорректированы в сторону уменьшения, соответствующее постановление утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства."Принятое решение позволит поддержать производителей металлов, укрепить их экспортный потенциал и сохранить занятость на крупных предприятиях. Для ферромарганца ставка пошлины составит 5%, но не менее 49 долларов США за 1 тонну; для ферросиликохрома – 5%, но не менее 71 доллара за тонну; для феррохрома – 5%, но не менее 57, 109 или 134 долларов за тонну (в зависимости от вида сплава)", - отмечается в сообщении.Постановление также предусматривает отмену вывозных пошлин на железо в порошке, ферромолибден, феррониобий, ферровольфрам, ферротитан. Решение вступает в силу по истечении 30 дней после официального опубликования документа и распространяется на правоотношения, возникшие с 3 сентября 2021 года.В июне правительство РФ установило временные пошлины на экспорт чёрных и цветных металлов, состяощие из базовой ставки в 15% и специфического компонента, напоминается в сообщении. Решение было продиктовано ростом мировых цен на металлопродукцию. Её удорожание затрудняло реализацию крупных инфраструктурных проектов, требовало дополнительных расходов на строительство социальных объектов."Введение пошлин позволило смягчить влияние внешней конъюнктуры на внутренний рынок. Нынешнее решение о пересмотре некоторых ставок таможенных пошлин принято в ответ на обращения представителей отрасли и связано с частичным изменением ситуации на внешних рынках", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
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экономика, сша, правительство рф, михаил мишустин, пошлины, россия
13:10 15.09.2021
 
В России снизили ставки пошлин на экспорт ферросплавов и железа в порошке

Мишустин: правительство снизит ставки пошлин на экспорт ферросплавов и железа в порошке

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Ставки вывозных пошлин на ферросплавы и железо в порошке будут скорректированы в сторону уменьшения, соответствующее постановление утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.
"Принятое решение позволит поддержать производителей металлов, укрепить их экспортный потенциал и сохранить занятость на крупных предприятиях. Для ферромарганца ставка пошлины составит 5%, но не менее 49 долларов США за 1 тонну; для ферросиликохрома – 5%, но не менее 71 доллара за тонну; для феррохрома – 5%, но не менее 57, 109 или 134 долларов за тонну (в зависимости от вида сплава)", - отмечается в сообщении.
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Постановление также предусматривает отмену вывозных пошлин на железо в порошке, ферромолибден, феррониобий, ферровольфрам, ферротитан. Решение вступает в силу по истечении 30 дней после официального опубликования документа и распространяется на правоотношения, возникшие с 3 сентября 2021 года.
В июне правительство РФ установило временные пошлины на экспорт чёрных и цветных металлов, состяощие из базовой ставки в 15% и специфического компонента, напоминается в сообщении. Решение было продиктовано ростом мировых цен на металлопродукцию. Её удорожание затрудняло реализацию крупных инфраструктурных проектов, требовало дополнительных расходов на строительство социальных объектов.
"Введение пошлин позволило смягчить влияние внешней конъюнктуры на внутренний рынок. Нынешнее решение о пересмотре некоторых ставок таможенных пошлин принято в ответ на обращения представителей отрасли и связано с частичным изменением ситуации на внешних рынках", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
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