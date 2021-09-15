https://ria.ru/20210915/poshlina-1750149829.html

В России снизили ставки пошлин на экспорт ферросплавов и железа в порошке

В России снизили ставки пошлин на экспорт ферросплавов и железа в порошке - РИА Новости, 15.09.2021

В России снизили ставки пошлин на экспорт ферросплавов и железа в порошке

Ставки вывозных пошлин на ферросплавы и железо в порошке будут скорректированы в сторону уменьшения, соответствующее постановление утвердил премьер-министр РФ... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T13:10

2021-09-15T13:10

2021-09-15T13:10

экономика

сша

правительство рф

михаил мишустин

пошлины

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152004/15/1520041580_0:143:2001:1268_1920x0_80_0_0_62c3dd9e52386da646a5eec4845578ef.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Ставки вывозных пошлин на ферросплавы и железо в порошке будут скорректированы в сторону уменьшения, соответствующее постановление утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства."Принятое решение позволит поддержать производителей металлов, укрепить их экспортный потенциал и сохранить занятость на крупных предприятиях. Для ферромарганца ставка пошлины составит 5%, но не менее 49 долларов США за 1 тонну; для ферросиликохрома – 5%, но не менее 71 доллара за тонну; для феррохрома – 5%, но не менее 57, 109 или 134 долларов за тонну (в зависимости от вида сплава)", - отмечается в сообщении.Постановление также предусматривает отмену вывозных пошлин на железо в порошке, ферромолибден, феррониобий, ферровольфрам, ферротитан. Решение вступает в силу по истечении 30 дней после официального опубликования документа и распространяется на правоотношения, возникшие с 3 сентября 2021 года.В июне правительство РФ установило временные пошлины на экспорт чёрных и цветных металлов, состяощие из базовой ставки в 15% и специфического компонента, напоминается в сообщении. Решение было продиктовано ростом мировых цен на металлопродукцию. Её удорожание затрудняло реализацию крупных инфраструктурных проектов, требовало дополнительных расходов на строительство социальных объектов."Введение пошлин позволило смягчить влияние внешней конъюнктуры на внутренний рынок. Нынешнее решение о пересмотре некоторых ставок таможенных пошлин принято в ответ на обращения представителей отрасли и связано с частичным изменением ситуации на внешних рынках", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

https://ria.ru/20210909/prodlenie-1749419106.html

https://ria.ru/20210825/truby-1747259319.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, сша, правительство рф, михаил мишустин, пошлины, россия